Pasar crypto tertekan seiring Bitcoin turun tajam, menyeret XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu ke level terendah baru.

Indikator teknikal menunjukkan kondisi oversold yang membuka peluang pantulan jangka pendek.

Tren besar masih bearish, sehingga setiap kenaikan harga berpotensi menjadi area jual. .

Pertanyaan yang bikin pusing akhir-akhir ini bukan lagi kenapa Bitcoin turun? Tapi, seberapa dalam lagi sih? Kemarin, BTC bahkan sempat menyentuh kisaran $74,000 atau sekitar Rp 1,24 miliar, dan imbasnya terasa kuat ke altcoin seperti XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu yang mencapai titik terendah baru.

Jatuhnya pasar ini sebenarnya bisa ditebak, mengingat ketidakpastian geopolitik dan fakta bahwa ETF Bitcoin sudah 6 hari berturut-turut mengalami arus keluar dana. Tapi, di setiap kejatuhan, selalu ada peluang untuk pantulan kecil. Nah, mari kita selami prediksi harga XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu untuk melihat level-level menarik di tengah badai ini.

Prediksi Harga XRP – Pantulan Jangka Pendek Sebelum Lanjut Turun?

Kalau kita lihat chart XRP, harganya sudah keluar dari pola descending wedge-nya. Indikator RSI-nya ada di wilayah oversold yang ekstrem, di angka rendah 30-an. Ini biasanya jadi sinyal untuk sebuah pantulan pemulihan jangka pendek, bukan jatuh bebas langsung.

Jika pantulan terjadi, target pertama kemungkinan di area $1.80. Area ini adalah bekas support yang berubah jadi resistensi. Masalahnya adalah struktur trendnya masih turun. Kecuali harga XRP bisa reclaim channel turunnya dan bertahan di atasnya, setiap pergerakan ke $1.80 harus dianggap sebagai koreksi sementara, bukan awal pembalikan trend.

Dalam skenario terburuk, jika harga ditolak di area $1.80, pergerakan turun yang lebih luas bisa berlanjut, dengan target berikutnya di sekitar $1.40. Skenario ini sejalan dengan kondisi risk-off dan likuiditas tipis di pasar altcoin. Intinya, pantulan saat ini cenderung dijual, bukan di-hold.

Prediksi Harga Dogecoin – Masih Ada Pembeli di Sini?

Ketika Bitcoin saja dianggap “berisiko”, bisa ditebak meme coin seperti Dogecoin (DOGE) akan menderita lebih parah. DOGE masih terperangkap dalam channel turun yang jelas, terus membuat lower high dan lower low. Secara struktur, belum ada perubahan.

RSI DOGE juga ada di sekitar 30, menunjukkan kondisi oversold yang bisa memicu pantulan kecil. Target pantulan ini adalah zona $0.12 sampai $0.13. Kuncinya adalah apakah DOGE bisa menembus dan bertahan di atas $0.13 dengan penutupan harian. Jika tidak, semua kenaikan hanyalah koreksi belaka.

Jika harga kembali ditolak, risiko turun menuju area support berikutnya di $0.09 tetap terbuka. Kapitalisasi pasar total koin micin ini telah merosot dari sekitar $50 miliar menjadi $33 miliar sejak awal 2026. Ini menunjukkan modal sedang kabur dari aset spekulatif.

Prediksi Harga Shiba Inu – Belum Ada Tanda Kehidupan

Shiba Inu (SHIB) berbagi nasib yang sama dengan DOGE. Koin bertema anjing ini masih terjebak dalam channel turun jangka panjang, di mana setiap rally selalu dijual di garis tren atas.

Harga SHIB kini berada di tepi bawah channel, yang bisa memperlambat tekanan jual dan memungkinkan pantulan kecil. Target untuk pantulan ini adalah zona $0.0000088 hingga $0.0000090.

Selama SHIB tetap di bawah area tersebut dan di dalam struktur turun, trend yang lebih luas masih bearish. Jika support saat ini gagal, risiko pergerakan lanjutan menuju $0.0000060 mengintai.

Bitcoin Hyper – Proyek yang Tetap Bersinar di Tengah Bear Market

Sementara aset berisiko tinggi seperti XRP, Dogecoin, dan SHIB kesulitan, ada satu proyek yang justru terus menarik minat, Bitcoin Hyper ($HYPER). Ini adalah Layer 2 yang fokus pada Bitcoin, bertujuan membawa kecepatan setara Solana dan biaya transaksi rendah ke ekosistem Bitcoin, tanpa mengorbankan keamanannya.

Yang menarik, minat terhadap Bitcoin Hyper tetap tinggi meski pasar lesu. Presale-nya telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $31.2 juta atau sekitar Rp 523 miliar. Harga $HYPER saat ini ditetapkan sebesar $0.013675. Mereka juga menawarkan imbal hasil staking hingga 38%, yang bisa menjadi komponen pasif income yang menarik.

Dengan audit yang telah diselesaikan oleh Consult, proyek ini sedang membangun ekosistem lengkap. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang prediksi harga Bitcoin Hyper atau cara beli Bitcoin Hyper, langkah pertama terbaik adalah mengunjungi laman resmi proyek mereka.

Di sana Anda bisa mendapatkan whitepaper dan informasi akurat. Pastikan juga untuk mengikuti perkembangan terupdate melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper untuk menghindari informasi yang menyesatkan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.