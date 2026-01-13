Key Notes

ETF spot XRP kembali mencatat arus masuk yang memperkuat sentimen bullish jangka pendek.

Level $2,00 menjadi support psikologis utama yang menentukan kelanjutan struktur harga XRP.

Pola inverse head and shoulders memberi sinyal potensi pembalikan tren menuju $3. .

ETF spot XRP di Amerika Serikat kembali menunjukkan arus dana positif setelah sebelumnya mencatat rekor outflow sebesar minus $40,8 juta pada 8 Januari. Arus masuk terbaru senilai $4,9 juta atau sekitar 83 miliar rupiah menandai kembalinya modal institusional ke pasar XRP.

Kondisi ini memperkuat sentimen bahwa fase tekanan jual mulai mereda. Prediksi harga XRP saat ini menyoroti level $2,00 sebagai support psikologis utama. Selama area tersebut mampu bertahan, analis menilai peluang pergerakan menuju level $3,00 tetap terbuka dalam waktu dekat, seiring meningkatnya minat institusi dan aktivitas pasar.

Permintaan ETF XRP Tetap Kuat

Data dari SosoValue menunjukkan bahwa sejak 14 November 2025, ETF XRP telah mencatat net asset flow lebih dari $1,47 miliar atau sekitar 24,8 triliun rupiah. Rata rata arus masuk mingguan berada di kisaran $135 juta atau setara 2,27 triliun rupiah.

Angka ini mencerminkan permintaan institusional yang konsisten dan menjadi faktor pendukung utama bagi potensi reli XRP kembali ke area $3. Dalam 24 jam terakhir, XRP mencatat lonjakan volume perdagangan hingga 206% meski harga terkoreksi sekitar 1,23%.

Volume spot trading menembus $3,68 miliar atau sekitar 62 triliun rupiah, sementara harga bergerak stagnan di area $2,06. Aktivitas ini menunjukkan adanya distribusi dan akumulasi secara bersamaan di level kunci.

Pasar futures juga mencerminkan ekspektasi pergerakan besar. Volume derivatif XRP tercatat lebih dari $1,75 miliar di Binance, sekitar $1,22 miliar di MEXC, lebih dari $660 juta di Bybit, serta volume positif di beberapa exchange utama lainnya. Pola ini mengindikasikan bahwa trader bersiap menghadapi lonjakan harga signifikan dalam waktu dekat.

Di luar instrumen ETF, Ripple terus memperluas kehadirannya di pasar keuangan yang memiliki regulasi ketat. Anak perusahaan Ripple di Inggris, Ripple Markets UK Ltd., kini terdaftar di Financial Conduct Authority dalam kerangka aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Status ini memungkinkan Ripple menjalankan aktivitas crypto tertentu secara legal di Inggris.

Pengajuan terpisah pada 9 Januari menunjukkan bahwa Ripple juga memperoleh izin sebagai Electronic Money Institution melalui entitas UK. Otorisasi ini memungkinkan perusahaan menawarkan layanan pembayaran dan e money yang diawasi regulator. Langkah tersebut memperkuat kredibilitas kepatuhan Ripple di salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan memberi sentimen positif bagi ekosistem XRP.

Prediksi Harga XRP Pola Inverse Head and Shoulders Mengarah ke Breakout $3

Grafik harian XRP menunjukkan harga berada di titik infleksi penting ketika struktur, trendline, dan momentum saling bertemu. Pola yang terbentuk menyerupai inverse head and shoulders di dalam tren turun jangka panjang. Struktur ini sering dipandang sebagai sinyal pembalikan arah apabila terkonfirmasi.

Left shoulder terbentuk saat fase konsolidasi awal, sementara bagian head muncul pada titik capitulation tajam di bulan Oktober. Harga kini berupaya membentuk right shoulder dengan bertahan di atas support krusial $2,00. Neckline yang menanjak berada di area $2,00 hingga $2,05 dan menjadi zona vital yang perlu dipertahankan oleh buyer.

Harga bergerak dalam rentang yang semakin menyempit di antara support jangka pendek yang naik dan resistance makro yang menurun. Kondisi ini mencerminkan kompresi volatilitas yang sering kali mendahului pergerakan besar. Selama harga mampu bertahan di atas $2,00, buyer terlihat menyerap suplai yang tersedia.

RSI telah kembali menembus level 50 dan bergerak menuju area pertengahan 50, menandakan pergeseran momentum dari bearish ke netral bullish tanpa kondisi overbought. Indikator ini menunjukkan peningkatan permintaan yang lebih sehat dibanding spekulasi berlebihan.

Penutupan harian yang tegas di atas descending trendline akan mengkonfirmasi breakout struktural. Skenario ini membuka jalur kenaikan awal menuju area $2,50 hingga $2,70 atau sekitar 42 miliar hingga 45,6 miliar rupiah.

Target berikutnya berada di level $3,00 atau sekitar 50,6 miliar rupiah apabila momentum terus berkembang. Kegagalan mempertahankan $2,00 akan membatalkan struktur right shoulder dan meningkatkan risiko tekanan turun.

Secara keseluruhan, struktur grafik lebih condong ke arah resolusi bullish. Harga terlihat sedang mengumpulkan tenaga untuk keluar dari fase konsolidasi menuju potensi pembalikan tren yang lebih luas.

Maxi Doge Kumpulkan $4,4 Juta untuk Manfaatkan Limpahan Reli XRP

Apabila XRP berhasil merebut kembali level $3,00 dan melanjutkan tren bullish, proyek presale crypto terbaik seperti Maxi Doge berpotensi menarik limpahan modal dari investor yang memburu peluang ROI tinggi.

Maxi Doge merupakan memecoin tahap awal yang mengikuti playbook Dogecoin, strategi yang sebelumnya mendorong lonjakan harga lebih dari 10x pada reli 2023 hingga 2024.

Proyek presale ini membangun alpha channel yang memungkinkan trader berbagi ide dan strategi, mengingatkan pada fase awal komunitas Dogecoin. Pendekatan berbasis komunitas ini bertujuan menciptakan keterlibatan aktif sejak dini.

Hingga saat ini, presale MAXI telah mengumpulkan sekitar $4,4 juta atau setara 74 miliar rupiah. Harga token berada di level $0.000278 per token. Investor awal juga memperoleh insentif staking dengan imbal hasil tahunan hingga 70%, sebuah daya tarik yang jarang ditemukan pada fase awal meme coin.

Bagi investor yang tertarik masuk lebih awal sebelum kenaikan harga berikutnya, proyek ini menyediakan pembelian melalui laman resmi Maxi Doge dengan menghubungkan crypto wallet seperti Best Wallet. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan aset crypto yang sudah dimiliki seperti USDT dan ETH, maupun menggunakan kartu bank untuk transaksi instan.

Seiring meningkatnya minat pasar terhadap XRP, banyak investor juga mulai mencari referensi lain, salah satunya Maxi Doge. Prediksi harga Maxi Doge digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk memasukkan token ini ke keranjang investasi.

Panduan cara beli Maxi Doge juga semakin relevan bagi investor ritel yang ingin memanfaatkan momentum presale. Informasi terbaru terkait perkembangan proyek dapat diikuti melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi Maxi Doge. Pembaca juga disarankan mengunjungi laman resmi proyek untuk memahami detail mekanisme presale, staking, dan roadmap pengembangan secara menyeluruh.