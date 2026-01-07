Key Notes

Permintaan institusional melalui ETF membantu menjaga struktur harga XRP tetap stabil saat pasar mendingin.

Secara teknikal, XRP masih bergerak di atas moving average utama yang menandakan tren naik belum rusak.

Minat investor juga meluas ke aset tahap awal seperti Bitcoin Hyper selama fase konsolidasi pasar utama. .

XRP memasuki fase konsolidasi jangka pendek setelah reli tajam pada awal 2026 yang mendorong perhatian luas dari pasar kripto global. Pergerakan ini mencerminkan jeda alami setelah lonjakan harga yang signifikan di tengah kondisi pasar yang mulai mendingin.

Token ini sempat mencatat kenaikan hampir 28% setelah menembus tren turun berbulan bulan, lalu memposisikan diri sebagai salah satu aset dengan performa terkuat di jajaran sepuluh besar cryptocurrency. Aksi ambil untung muncul di area $2.30, namun struktur harga utama tetap terjaga dan memperlihatkan minat institusional yang konsisten.

Arus Institusional Menjaga Kepercayaan Pasar

Partisipasi institusional menjadi fondasi utama ketahanan harga XRP dalam beberapa pekan terakhir. Sejak peluncuran produk exchange traded fund berbasis XRP, data on chain dan fund flow menunjukkan arus masuk bersih yang berkelanjutan tanpa catatan arus keluar.

Pola ini menegaskan pendekatan investor besar yang berfokus pada penempatan jangka panjang, bukan sekadar mengejar momentum jangka pendek. Arus dana ETF terus berlanjut bahkan ketika harga bergerak datar.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa institusi tidak mengurangi eksposur setelah reli awal tahun. Permintaan yang stabil tersebut membantu menjaga sentimen pasar dan menahan tekanan penurunan saat pasar kripto secara keseluruhan memasuki fase pendinginan.

Struktur Teknikal XRP Tetap Terjaga

Dari sisi teknikal, XRP menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tren turun di akhir 2025. Aset ini sebelumnya bergerak dalam struktur menurun setelah kehilangan area support di kisaran $3.00 hingga $2.75 pada Oktober.

Pola lower high dan lower low mendominasi pergerakan harga pada periode tersebut. Kondisi tersebut kini berubah setelah harga menembus falling wedge yang sebelumnya menekan pergerakan. XRP sebagai salah satu crypto terbaik memang belum mampu mempertahankan harga di atas zona $2.27 hingga $2.30 secara konsisten.

Analis menilai pergerakan saat ini sebagai jeda yang sehat, bukan pembalikan arah. Harga tetap bergerak di atas moving average utama dan indikator volatilitas menunjukkan pendinginan momentum tanpa merusak tren naik yang lebih luas.

Indikator Menunjukkan Fase Stabilisasi

Indikator momentum jangka pendek mulai mengarah pada stabilisasi. Stochastic RSI bergerak mendekati area oversold dan mulai melakukan reset alami. Volume perdagangan juga meningkat setelah fase kompresi yang cukup panjang. Kombinasi ini sering muncul setelah lonjakan cepat dan biasanya menandakan kelelahan sementara, bukan kelemahan struktural.

Analis teknikal juga menyoroti peran area support menengah di sekitar 20 day moving average. Area ini sejauh ini mampu menahan tekanan jual selama fase retracement. Selama level tersebut tetap bertahan, bias bullish XRP masih terjaga dan memberi ruang bagi kelanjutan tren positif.

Implikasi terhadap Pasar Kripto Secara Lebih Luas

Performa XRP dalam beberapa waktu terakhir menyoroti peran institusi yang semakin dominan dalam membentuk dinamika pasar kripto pada 2026. Pasar memang memasuki fase konsolidasi setelah awal tahun yang kuat.

Aset dengan permintaan institusional yang jelas menunjukkan stabilitas lebih baik saat koreksi terjadi. Pelaku pasar kini memantau kemampuan crypto yang menjanjikan ini dalam mempertahankan support ketika momentum melambat.

Fokus utama tertuju pada potensi penembusan kembali area resistance yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Keberhasilan pada tahap ini akan memperjelas arah tren menengah XRP di tengah lanskap kripto yang semakin dipengaruhi modal institusional.

Bitcoin Hyper dan Minat Ritel pada Aset Tahap Awal

Setelah analisis harga XRP yang dipengaruhi distribusi on chain dan likuiditas pasar, perhatian investor juga mengarah pada strategi penempatan dana selama konsolidasi Bitcoin di bawah resistance utama. Data pasar sering menunjukkan peningkatan minat pada aset kripto berisiko lebih tinggi dengan tahap pengembangan awal ketika kondisi seperti ini muncul.

Bitcoin Hyper ($HYPER) muncul sebagai proyek Layer 2 berbasis Bitcoin yang berfokus menghadirkan fungsi DeFi melalui lapisan eksekusi sekunder yang melakukan settlement kembali ke jaringan Bitcoin.

Berdasarkan data publik, presale koin micin ini berhasil mengumpulkan sekitar $30.2 juta atau sekitar Rp505 miliar dari target $30.53 juta. Angka ini mencerminkan alokasi modal yang tetap mengalir ke infrastruktur BTCFi meskipun pasar utama bergerak datar.

Harga satu token HYPER saat ini berada di $0.013545. Banyak investor ritel melihat fase ini sebagai peluang awal sebelum proyek memasuki tahap pengembangan lebih lanjut. Pembahasan mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper mulai bermunculan seiring meningkatnya eksposur proyek ini.

Informasi mengenai cara beli Bitcoin Hyper juga semakin dicari oleh investor yang ingin memahami mekanisme presale secara lebih detail. Tim proyek aktif membagikan pembaruan melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi.

Calon investor juga diarahkan untuk mengunjungi laman resmi proyek guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat sebelum mengambil keputusan. Pendekatan ini membantu menjaga transparansi sekaligus membangun kepercayaan di tengah minat yang terus berkembang terhadap Bitcoin Hyper.