Key Notes

AI Alibaba KIMI memprediksi lonjakan signifikan harga XRP, Solana, dan Dogecoin hingga akhir 2026.

Berbagai faktor termasuk ETF kripto, dan kejelasan regulasi menjadi katalis utama kenaikan harga.



Meme coin baru seperti Maxi Doge ikut menarik perhatian berkat volatilitas tinggi dan kekuatan komunitas.

.

Pernah terpikir untuk punya mesin waktu yang bisa membuat prediksi harga kripto? Kami mungkin belum sampai ke sana, tapi kami baru saja mencoba hal yang cukup ekstrem, menyelami model kecerdasan buatan dari raksasa teknologi, Alibaba.

AI mereka yang bernama KIMI ini kami ajak “berdiskusi” dengan menggunakan perintah-perintah khusus untuk menyusun prediksi harga. Hasilnya? Ramalan yang cukup mengejutkan untuk tiga aset yang sedang banyak dibicarakan yaitu XRP, Solana, dan Dogecoin, dalam rentang sebelas bulan ke depan.

Prediksi Harga Crypto Menurut KIMI AI

Menurut si mesin pintar ini, kombinasi antara pasar bull market yang berkepanjangan dan angin regulasi yang lebih baik dari AS bisa menjadi bensin untuk melambungkan harga aset-aset kripto teratas ke wilayah rekor baru. Penasaran dengan angka-angka yang dihitung oleh AI milik Jack Ma ini? Mari kita bedah satu per satu.

Prediksi Harga Ripple – XRP Diproyeksikan Tembus $25

XRP dari Ripple datang dengan energi yang luar biasa di awal 2026. Aset ini langsung mencatatkan kenaikan 19% hanya dalam hitungan hari di minggu pertama Januari, sebuah awal yang sangat bullish. Saat artikel ini ditulis, harga XRP berada di kisaran $1,93.

Nah, di sinilah analisis AI Alibaba memberi gambaran yang cukup fantastis. KIMI memprediksi bahwa jika pasar bull dapat dipertahankan, XRP berpeluang melesat hingga mencapai $25 pada akhir tahun 2026.

Coba Anda hitung, dari posisi sekarang, itu artinya potensi keuntungan kotor sekitar 1.200% atau hampir 12 kali lipat! Proyeksi ini jelas bukan main-main dan jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan analis.

XRP memang termasuk salah satu crypto terbaik tahun lalu. Pencapaian kemenangan hukum bersejarah melawan SEC telah secara signifikan mengurangi ambiguitas regulasi. Sentimen investor juga membaik, didorong oleh harapan lingkungan regulasi yang lebih ramah kripto.

Dari sudut pandang teknis, meski tekanan jual masih dominan, aksi harga XRP sejak awal Januari tampak sedang mengkonsolidasi dalam formasi bullish flag. Kondisi makroekonomi yang mendukung dan panduan regulasi yang lebih jelas bisa menjadi katalis untuk breakout yang sejalan dengan proyeksi AI.

Ditambah lagi, ETF spot XRP yang baru disetujui di AS mulai menarik minat investor tradisional. Prediksi harga XRP sebesar $25 ini terdengar fantastis, namun AI melihat adanya landasan fundamental yang kuat. Bagi yang tertarik, cara beli XRP sangat mudah dilakukan melalui berbagai pertukaran kripto terkemuka.

Prediksi Harga Solana – SOL Akan Menyentuh $650, Lebih dari Dua Kali Lipat ATH Sebelumnya

Ekosistem Solana saat ini mengunci total nilai lebih dari $8,3 miliar dan memiliki kapitalisasi pasar melebihi $71 miliar (sekitar Rp 1.188 triliun), didukung oleh pertumbuhan pengembang dan pengguna yang stabil. Minat pada SOL semakin intens setelah peluncuran ETF fokus Solana dari manajer aset besar seperti Bitwise dan Grayscale.

Setelah koreksi tajam di akhir 2025, SOL telah menghabiskan beberapa bulan terkini berkonsolidasi di sekitar level support kunci dan sekarang diperdagangkan di dekat $126. Pergerakan naik yang meyakini kemungkinan besar akan bergantung pada Bitcoin yang merebut kembali tanda $100.000.

Dalam asumsi paling bullish Alibaba, Solana bisa meroket ke $650 pada tahun 2027. Ini akan mewakili kenaikan sekitar 420% dari harga saat ini dan lebih dari dua kali lipat ATH sebelumnya di $293.

Adopsi institusional terus menguatkan narasi jangka panjang Solana. Jaringan ini semakin banyak digunakan untuk tokenisasi aset dunia nyata, dengan firma seperti Franklin Templeton dan BlackRock menyoroti peran Solana yang tumbuh dalam keuangan tradisional. Prediksi harga Solana yang ambisius ini mencerminkan keyakinan pada skalabilitas dan utilitas ekosistemnya.

Prediksi Harga Dogecoin – DOGE Bisa Naik 7,5x, Tapi Tidak Capai ATH Baru

Apa yang dimulai sebagai lelucon pada 2013 telah tumbuh menjadi salah satu aset digital terbesar di kripto. Dogecoin sekarang memiliki kapitalisasi pasar mendekati $21 miliar atau sekitar Rp 351 triliun. DOGE membentuk beberapa pola bagus di akhir musim panas dan awal musim gugur 2026, meski momentum memudar setelah penjualan luas pasar pada Oktober.

Meme coin ini mencapai all-time high-nya di $0,7316 selama pasar bull retail-driven tahun 2021. Meski target $1 tetap menjadi pencapaian psikologis bagi komunitas, Alibaba AI memprediksi DOGE bisa lebih tinggi lagi hingga menyentuh $1,50 tahun ini.

Dari harga saat ini sekitar $0,125, itu masih mewakili keuntungan 1.100%. DOGE juga semakin banyak digunakan sebagai metode pembayaran, memperkuat utilitasnya di dunia nyata.

Maxi Doge (MAXI): Memecoin yang Dirancang untuk Volatilitas Tinggi

Di luar analisis Alibaba, Maxi Doge (MAXI) muncul sebagai salah satu presale meme coin paling banyak dibicarakan bulan ini, mengumpulkan lebih dari $4,5 juta (sekitar Rp 75 miliar) sebelum debut di bursa. Projek ini mengadopsi karakter “sepupu jauh” Dogecoin yang flamboyan, menghadirkan humor degen tanpa tedeng aling-aling yang mendorong meme coin ke sorotan.

Maxi Doge membangun komunitasnya sendiri untuk bersaing dengan Dogecoin, menyatukan trader yang tertarik pada spekulasi berisiko tinggi dan kesenangan membangun komunitas. MAXI diterbitkan sebagai token ERC-20 di jaringan proof-of-stake Ethereum, memberikannya jejak lingkungan yang lebih kecil.

Peserta presale dapat staking MAXI untuk imbalan hingga 69% APY. Token ini dihargai $0,0002801 dalam fase presale saat ini. Bagi yang penasaran dengan cara beli Maxi Doge (MAXI), kunjungi laman presale resmi Maxi Doge. Untuk merasakan semangat komunitasnya, ikuti perkembangan di akun X (Twitter) dan Telegram mereka. Prediksi harga Maxi Doge sangat bergantung pada momentum komunitas dan kesuksesan listing-nya nanti.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.