XRP berkutat di sekitar $2 dan menunjukkan pola serupa seperti tahun 2017 silam ketika naik 1.440%.

Prediksi harga XRP dapat mencapai $3 apabila mampu breakout melewati $2,20.

Bitcoin Hyper meraup hampir $30 juta dalam presale, menjadi salah satu altcoin baru paling diminati. .

Pergerakan harga XRP masih stagnan di sekitar $2 yang mengingatkan kita pada pola serupa di 2017 silam. Hal ini memicu prediksi harga XRP yang cukup bullish, dengan potensi kenaikan ke level $3 apabila altcoin ini berhasil melewati $2,20.

Kendati pergerakan harga XRP tengah menarik perhatian, Bitcoin Hyper (HYPER) mencuri panggung dengan kinerja presale selama pasar bearish. Perolehan presale HYPER hampir menyentuh $30 juta, yang mencerminkan besarnya animo investor kripto terhadap proyek ini.

Pola Historis XRP: Apakah Reli 1.440% Tahun 2017 akan Terulang?

Selama beberapa hari terakhir, harga XRP terus berkonsolidasi di sekitar level $2. Aset kripto ini telah berulang kali memantul dari zona support tersebut, namun masih kesulitan menembus gelombang tekanan jual yang terus datang.

Meskipun demikian, para analis pasar menemukan alasan kuat untuk tetap optimistis. Pola historis XRP mendukung adanya prediksi harga XRP yang bullish dalam jangka menengah.

Trader kripto populer, Steph is Crypto, baru-baru ini membagikan analisis grafik yang menunjukkan kemiripan mencolok antara pergerakan harga XRP saat ini dengan fase akumulasi besar pada tahun 2017.

$XRP is about to explode, just like it did in 2017. Buckle up! 🚀 pic.twitter.com/hTISvgpa0q — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) December 14, 2025

Kala itu, XRP diperdagangkan hanya sekitar $0.25 sebelum memasuki kenaikan monumental. Setelah fase akumulasi tersebut berakhir, terjadi reli masif yang mendorong XRP mencapai rekor tertinggi (ATH) dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Steph mengidentifikasi pola akumulasi serupa terbentuk tahun ini, tepat setelah XRP berhasil menembus level $1.70.

Sebagai kilas balik, pada Januari 2018, XRP mencapai puncaknya di $3.84, memberikan keuntungan fantastis sebesar 1.440% bagi investor yang membeli selama periode akumulasi sebelumnya.

Analis pasar kini berspekulasi bahwa kondisi pasar yang tenang dan sideways yang dialami XRP saat ini bisa jadi merupakan penyiapan yang sama. Pola ini mengisyaratkan bahwa para whale (pemilik besar) tengah mengumpulkan pasokan XRP sebelum terjadi lonjakan harga yang signifikan.

Jika sejarah terulang, dan didukung oleh sentimen pasar yang membaik setelah halving Bitcoin, XRP mungkin akan segera mengulangi pergerakan harga eksplosif yang pernah terjadi delapan tahun lalu.

Prediksi Harga XRP: Penembusan Level $2,20 Bisa Picu Kenaikan Signifikan

Mengamati grafik harian (daily chart), XRP terlihat telah membentuk pola falling wedge selama beberapa bulan terakhir, sebuah formasi yang terbentuk akibat penurunan tajam pasca puncak sebelumnya.

Harga XRP kini terkompresi kuat di sekitar batas kritis $2. Pola ini menjadikan $2 sebagai level yang sangat penting untuk diamati secara saksama dalam beberapa hari ke depan, karena level ini menentukan arah pergerakan selanjutnya.

Secara teknikal, penembusan tegas di atas $2.20 berpotensi mengubah seluruh skenario. Penembusan ini akan membatalkan struktur bearish saat ini dan berpotensi menjadi pemicu langkah besar XRP berikutnya.

Jika skenario breakout ini terwujud, target pertama dalam kerangka waktu ini adalah Exponential Moving Average (EMA) 200 hari yang berada di $2.44, menawarkan potensi kenaikan cepat sebesar 20%. Setelah itu, pergerakan yang lebih besar menuju $3 sangat mungkin terjadi.

Jika momentum beli terus meningkat dan support fundamental dari adopsi kripto global berlanjut, prediksi harga XRP yang berani, seperti yang diungkapkan oleh analis Steph is Crypto terkait pengulangan reli historis, bisa mulai terwujud dalam beberapa bulan mendatang.

Selain XRP, perhatian pasar juga mulai tertuju pada proyek-proyek presale crypto terbaik, salah satunya adalah Bitcoin Hyper (HYPER).

Proyek ini menarik perhatian karena telah mengumpulkan hampir $30 juta (Rp500 miliar) untuk meluncurkan solusi Layer 2 yang ditenagai oleh teknologi Solana bagi ekosistem Bitcoin, menunjukkan adanya minat besar investor terhadap peningkatan ambisius dalam dunia kripto.

Bitcoin Hyper: Menggali Potensi Bitcoin Melalui Kecepatan Solana

Di tengah pasar yang fokus pada pergerakan aset besar, seperti saat investor menanti prediksi harga XRP kembali ke level tertingginya, inovasi infrastruktur di Bitcoin justru menjadi sorotan utama.

Bitcoin Hyper (HYPER) hadir sebagai solusi Layer 2 yang sangat ambisius, menjanjikan babak baru bagi ekosistem Bitcoin secara keseluruhan.

Proyek ini dibangun menggunakan teknologi berkecepatan tinggi dari Solana, memungkinkan Bitcoin Hyper secara drastis memangkas biaya transaksi sekaligus meningkatkan kecepatan pemrosesan data.

Hal ini membuka pintu lebar bagi para pengembang. Mereka kini dapat meluncurkan berbagai aplikasi native Bitcoin yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan skalabilitas, seperti aplikasi Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), sistem pembayaran ultra-cepat, platform NFT, hingga launchpad untuk meme coin.

Mengingat solusi ini mengisi celah penting di pasar, permintaan terhadap token utilitas $HYPER diperkirakan akan melonjak signifikan seiring dimulainya integrasi oleh dompet kripto dan bursa terkemuka.

Pembeli awal berada di posisi yang paling diuntungkan, dengan prediksi harga Bitcoin Hyper yang bullish seiring percepatan adopsi jaringan ini.

Bagi investor yang tertrik pada potensi pertumbuhan jangka panjang, perlu dicatat bahwa harga $HYPER dalam presale yang saat ini hanya $0,013435 akan naik dalam waktu kurang dari 48 jam.

Cara beli Bitcoin Hyper sangat mudah: Investor hanya perlu mengunjungi situs web resmi Bitcoin Hyper, menghubungkan dompet kripto yang didukung, seperti Best Wallet, dan melakukan pembelian dengan menukar kripto yang sudah dimiliki atau menggunakan kartu bank dalam beberapa klik saja.

