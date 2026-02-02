Key Notes

XRP melemah bergerak di $1,59–$1,61 pada 2 Februari 2026, turun 3–4% harian dan 12–16% mingguan.

Tekanan dipicu sentimen risk-off dan korelasi kuat dengan Bitcoin; investor mengurangi aset volatil akibat faktor makro.

Level $1,55 jadi penentu; arus masuk ETF $16,79 juta memberi dukungan, namun tren masih bearish jangka pendek. .

Prediksi harga XRP hari ini cenderung melemah seteh pada 2 Februari 2026 masih XRP bergerak di kisaran $1,59–$1,61, seiring tekanan yang masih terasa di pasar kripto secara umum. Dalam 24 jam terakhir, XRP turun sekitar 3–4%, sementara penurunan sepekan berada di rentang 12–16%.

Koreksi ini membawa XRP ke titik terendahnya dalam hampir sembilan bulan, sekitar 19% di bawah puncak Januari. Aktivitas perdagangan tetap ramai, dengan volume harian kurang lebih $4 miliar—menandakan minat trader masih tinggi meski harga turun. Bagi pemula, gerak seperti ini sering mencerminkan sentimen takut dan ragu di pasar, bukan otomatis masalah pada proyeknya.

Prediksi Harga XRP: Pengaruh Bitcoin dan Sentimen Global

Prediksi harga XRP belakangan cenderung tertekan karena pergerakannya masih sangat mengikuti arah Bitcoin. Ketika Bitcoin melemah, mayoritas altcoin biasanya ikut terseret, dan XRP termasuk yang paling responsif terhadap perubahan sentimen pasar kripto secara keseluruhan.

Di luar faktor teknikal, pelaku pasar juga sedang menimbang risiko ekonomi global. Pergantian kepemimpinan di The Fed memunculkan ekspektasi suku bunga bisa bertahan tinggi lebih lama.

Dalam situasi seperti itu, investor umumnya mengurangi eksposur pada aset volatil dan memindahkan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman. Jadi, penurunan XRP bukan berdiri sendiri—ini bagian dari koreksi pasar yang lebih luas.

Arus Dana ETF Mulai Menguat

Prediksi harga XRP mendapat sedikit angin segar meski harga spot masih tertekan. Pada 30 Januari, ETF XRP mencatat arus masuk bersih sekitar $16,79 juta, yang berarti dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar, walau sebelumnya sempat terjadi penarikan besar di awal pekan.

Kontributor terbesar datang dari beberapa produk:

21Shares TOXR $8,19 juta

Bitwise XRP ETF $3,91 juta

Canary XRP ETF $2,79 juta

Franklin XRPZ ETF $1,90 juta.

Bagi investor baru, sinyal ini penting karena menunjukkan ada pihak institusional yang melihat penurunan sebagai area akumulasi, bukan sekadar alasan untuk panik.

Namun tetap realistis: arus masuk ETF tidak otomatis membalikkan tren dalam sekejap, jadi manajemen risiko tetap perlu dijaga.

Analisis Teknikal: Mengapa $1,55 Menjadi Level Krusial?

Prediksi harga XRP dari sisi teknikal masih condong bearish karena pergerakan jangka pendeknya tetap berada dalam tren turun, sehingga harga cenderung membentuk lower high dan lower low.

Di time frame pendek, area resistance yang kerap menahan kenaikan berada di sekitar $1,65–$1,68, sementara pembeli berusaha mempertahankan support penting di kisaran $1,55.

Salah satu indikator yang sering dipantau, RSI (Relative Strength Index), mendekati level 30. Kondisi ini biasanya menandakan tekanan jual mulai jenuh atau melambat, tetapi belum cukup untuk memastikan pembalikan arah.

Oleh karena itu, level $1,55 menjadi penentu: jika tembus dengan penutupan yang meyakinkan, target support berikutnya yang layak dipantau berada di sekitar $1,48.

Sebaliknya, jika XRP mampu menembus dan bertahan di atas $1,68, itu bisa menjadi sinyal awal momentum membaik, dengan ruang pemulihan menuju area $1,75–$1,82. Untuk saat ini, pergerakan harga terlihat lebih “mendingin” daripada ambruk, yang sering terjadi ketika seller mulai kehabisan tenaga.

Jika tekanan jual terus mereda dan sentimen pasar kripto membaik, fase konsolidasi ini berpotensi menjadi fondasi pemulihan yang lebih stabil ke depan.

Bitcoin Hyper: BTC Versi Cepat dengan Teknologi Solana

Prediksi harga XRP memang sedang jadi perhatian, tetapi di saat pasar ramai membahas altcoin, muncul juga coin baru soal pengembangan ekosistem Bitcoin—salah satunya lewat Bitcoin Hyper (HYPER).

Proyek ini diposisikan sebagai “fase berikutnya” untuk BTC: Bitcoin tetap jadi rujukan utama untuk keamanan, sementara Bitcoin Hyper mencoba menambahkan hal yang selama ini dianggap kurang, yakni kecepatan setara Solana.

Tujuannya ambisius: menghadirkan smart contract berbiaya rendah, aplikasi terdesentralisasi, sampai pembuatan meme coin, dengan keamanan yang diklaim tetap bertumpu pada Bitcoin.

Untuk membangun kepercayaan, proyek ini menyebut sudah diaudit dan menekankan aspek skalabilitas seiring adopsi yang bertambah.

Dari sisi minat pasar, crypto presale yang digelar sudah memperolehan pendanaan mencapai $31,1 juta atau setara dengan Rp522 miliar, dengan harga token sekitar $0,013675. HYPER juga menawarkan imbal hasil staking yang cukup tinggi untuk para investor presale, mencapai 38% APY.

Angka-angka ini biasanya dipakai untuk menunjukkan momentum, walau tetap perlu disikapi sebagai data pemasaran sampai bisa diverifikasi dari sumber independen.

Intinya, Bitcoin Hyper ingin menjadi jembatan antara dua ekosistem besar: keamanan Bitcoin dan performa Solana. Jika Bitcoin dianggap membangun fondasi, proyek ini mencoba membuat pengalaman BTC lebih cepat, lebih luwes, dan lebih “ramah” untuk use case aplikasi.

Tetap lakukan uji tuntas: cek detail arsitektur, mekanisme keamanan, serta risiko presale sebelum mengambil keputusan. Tingkatkan referensi Anda dengan membaca panduan mengenai prediksi harga Bitcoin Hyper.

Selain itu, pastikan juga untuk mengikuti panduan cara beli Bitcoin Hyper yang telah disiapkan oleh tim ahli kami. Panduan tersebut akan memberikan langkah-langkah secara lengkap untuk membeli token HYPER dengan aman di situs web resminya.

