Prediksi Kripto Hari Ini 22 Januari 2026: XRP, SOL, SUI

XRP rawan lanjut koreksi bila turun di bawah $1,80; pantulan butuh konfirmasi resistance.

SOL masih dalam descending channel; perlu tembus $144 dan RSI kembali di atas 50.

SUI wajib bertahan di $1,40; tembus $2,00 membuka peluang rebound lebih besar. .

Dalam konteks prediksi kripto hari ini, kinerja Bitcoin bila dibandingkan dengan emas terlihat masih tertinggal. Sejumlah altcoin seperti XRP, Solana, dan SUI juga menunjukkan pola serupa, karena harganya masih berada cukup jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

Bitcoin belakangan berupaya memulihkan momentum, tetapi setiap reli cenderung tertahan di area resistance penting seiring ketidakpastian pasar yang belum mereda. Dari sisi fundamental, pengembangan pada XRP, SOL, dan SUI tetap berjalan, namun secara teknikal ketiganya masih berada dalam fase yang relatif lemah di awal tahun 2026 ini.

Prediksi Kripto Hari Ini: Risiko XRP (XRP) Turun di Bawah $1,80?

Dalam prediksi kripto hari ini, XRP (XRP) menghadapi tekanan setelah harganya turun sekitar 60% dari puncak sebelumnya dan mengalami tren menurun selama delapan hari berturut-turut.

Dorongan untuk naik terlihat melemah, sementara RSI di kisaran 43 masih menggambarkan momentum yang lemah dan belum masuk kategori jenuh jual. Secara teknikal, kondisi ini mengindikasikan pasar belum menunjukkan tanda pembalikan yang meyakinkan, meskipun penurunan mulai melambat.

Pergerakan XRP juga masih berada dalam kanal turun (descending channel) yang cukup jelas, sehingga pantulan harga belakangan lebih menyerupai koreksi dibanding perubahan tren.

Harga sempat memantul dari area batas bawah kanal di sekitar $1,80, yang dipandang sebagai zona permintaan jangka pendek sekaligus level invalidasi penting bagi skenario bullish. Selama XRP mampu bertahan di atas $1,80, pantulan ini masih dapat dianggap valid, tetapi strukturnya tetap rapuh dan rentan gagal bila tekanan jual kembali menguat.

Dari sisi resistance, ujian utama pembeli berada di kisaran $2,40–$2,50, sejalan dengan hambatan harga sebelumnya dan bagian atas fase konsolidasi terakhir.

Apabila terjadi penembusan yang bersih dan harga mampu bertahan di atas area tersebut, hal itu dapat menjadi sinyal awal pergeseran momentum, sekaligus membuka peluang kelanjutan kenaikan menuju area $3,00.

Prediksi Kripto Hari Ini: Solana (SOL) Masih Terjebak Kanal Turun

Dalam prediksi kripto hari ini, Solana (SOL) masih bergerak di dalam kanal menurun (descending channel) yang cukup jelas.

Kondisi ini menjelaskan mengapa pantulan harga yang terjadi belakangan cenderung bersifat korektif, bukan sinyal perubahan tren yang kuat. SOL sempat memantul dari batas bawah kanal di sekitar $118, yang saat ini berperan sebagai zona permintaan jangka pendek sekaligus level support penting.

Selama harga mampu bertahan di atas area tersebut, pantulan masih dapat dianggap valid secara teknikal, meski strukturnya tetap rapuh dan mudah goyah jika tekanan jual meningkat.

Level yang perlu direbut kembali oleh pihak pembeli berada di sekitar $144, karena berdekatan dengan area resistance kanal serta zona penawaran sebelumnya.

Apabila SOL mampu menembus $144 secara meyakinkan dan kemudian bertahan di atasnya, hal ini dapat menjadi tanda awal penguatan, sekaligus membuka peluang menuju area $200. Meski demikian, resistansi yang lebih besar masih berpotensi menunggu di sekitar $250, sehingga pergerakan naik kemungkinan tidak akan berlangsung tanpa hambatan.

Dari sisi momentum, RSI berada di kisaran 42, yang menunjukkan dorongan kenaikan masih lemah. Untuk mendukung skenario kenaikan yang lebih sehat, RSI idealnya kembali menembus level 50 agar tekanan beli terlihat lebih dominan.

Prediksi Kripto Hari Ini: Level $1,40 Jadi Penentu Arah SUI

Dalam prediksi kripto hari ini, Sui (SUI) terlihat berupaya membentuk dasar harga setelah tekanan jual besar. Pergerakannya kini cenderung menyempit, bergerak di antara support yang perlahan naik di sekitar $1,40 dan area resistance menurun yang berasal dari tren turun sebelumnya.

Pola ini menunjukkan pasar sedang berada pada fase “menimbang arah”, karena pembeli mulai bertahan, namun tekanan dari sisi atas masih membatasi kenaikan.

Sejauh ini, area $1,40 mampu bertahan dengan cukup baik dan berfungsi sebagai zona permintaan utama yang menjaga peluang pemulihan jangka pendek tetap terbuka. Jika pembeli sanggup mendorong harga menembus garis tren turun dan merebut kembali area $1,90–$2,00, hal tersebut dapat menjadi sinyal awal perubahan momentum.

Dalam skenario ini, ruang kenaikan berikutnya berpotensi mengarah ke zona resistance yang lebih besar di kisaran $3,50–$4,00, meskipun tetap membutuhkan konfirmasi lanjutan dari struktur harga.

Namun, perlu ditekankan bahwa bertahan di atas $1,40 merupakan syarat penting. Penembusan yang jelas di atas $2,00 akan memperkuat skenario bullish, sedangkan kegagalan mempertahankan support berisiko mengembalikan SUI ke tekanan turun dan memperbesar peluang kelanjutan koreksi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.