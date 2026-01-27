Key Notes

Presale crypto terbaik 2026 tetap diminati whale meski pasar kripto sedang volatil dan tertekan.

Bitcoin Hyper menawarkan solusi Layer 2 Bitcoin yang cepat, skalabel, dan menarik minat investor besar.

SUBBD menggabungkan AI dan Web3 untuk industri konten berlangganan dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. .

Harga aset kripto masih terus bergelombang hari ini. Bitcoin misalnya, turun ke $87.600 atau sekitar Rp 1,47 miliar setelah baru dua pekan lalu mencapai puncak tahunannya di atas $97.800. Tekanan jual yang lebih luas bahkan mendorong altcoin lebih dalam, Ethereum turun 10%, sementara Solana merosot 8,3%.

Namun, di balik volatilitas ini, ada tanda-tanda akumulasi dan peluang di presale crypto terbaik. Dua nama yang sedang dilirik oleh whale untuk pertumbuhan jangka panjang adalah Bitcoin Hyper (HYPER) dan SUBBD. Mari kita kupas mengapa mereka layak masuk watchlist.

Presale Bitcoin Hyper Melesat, Raup Dana Lebih dari $31 Juta

Bitcoin Hyper ($HYPER) sedang membangun fondasi kuat sebagai solusi Layer 2 (L2) untuk Bitcoin. Proyek ini secara langsung menangani masalah klasik Bitcoin: transaksi lambat dan biaya transfer tinggi yang membatasi adopsinya. Kunci inovasinya adalah integrasi dengan Solana Virtual Machine (SVM), yang memungkinkan waktu pemrosesan lebih singkat dan kompatibilitas smart contract.

Token utilitas asli HYPER adalah inti dari proyek L2 ini. Token ini akan digunakan untuk pembayaran gas, manfaat staking, dan partisipasi dalam protokol tata kelola terdesentralisasi Bitcoin Hyper. Fitur-fitur ini membantu menjaga efisiensi jaringan Layer 2 dan memberi insentif kepada komunitas.

Crypto presale terbaik ini dimulai dengan harga $0,013645 per token. Sejauh ini, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $31 juta atau sekitar Rp 519 miliar. Pembeli yang mengunci token mereka juga bisa mendapatkan imbal hasil pasif hingga 38% APY.

Banyak analis melihat potensi besar HYPER, terutama jika Bitcoin dapat bangkit dari level rendah saat ini. Proyek ini menjawab permintaan akan jaringan yang skalabel dan infrastruktur BTC yang mampu melampaui batasan saat ini.

Untuk Anda yang ingin mengikuti perkembangan dan mencari prediksi harga Bitcoin Hyper, pantau terus informasi resmi di akun X (Twitter) dan channel Telegram mereka. Jika tertarik dengan cara beli Bitcoin Hyper, kunjungi langsung laman presale Bitcoin Hyper.

Presale SUBBD Gandeng AI, Sasarkan Industri Konten Berlangganan

SUBBD mengambil pendekatan berbeda dengan membidik ceruk di industri konten berlangganan. Platform berbasis Web3 ini menggabungkan alat kecerdasan buatan (AI) dengan insentif token untuk manfaat penggemar dan kreator. Pengguna dapat membangun AI agent, menghasilkan gambar, dan mengedit video mengganggu industri senilai $85 miliar dalam prosesnya.

Presale SUBBD telah berhasil mengumpulkan $1,46 juta atau sekitar Rp 24,5 miliar, mendekati target $1,5 juta. Harga token SUBBD saat ini adalah $0,0574825. Pembeli di fase presale dapat memperoleh reward dengan APY tetap 20%, dan lebih dari 14,1 juta token SUBBD telah di-stake.

Penguncian token seperti ini dapat mengurangi tekanan jual saat token diluncurkan di platform trading besar, menciptakan lingkungan perdagangan yang berpotensi lebih stabil. Rencana tokenomics proyek ini mencakup alokasi utama untuk pemasaran, pengembangan, likuiditas, dan reward staking.

Setelah platform live, pengguna yang melakukan staking SUBBD akan mendapatkan akses ke konten eksklusif, diskon biaya, dan hak suara untuk keterlibatan lebih dalam. Dengan TGE yang semakin dekat, peluang entry point dini ini menarik diperhatikan.

Jika tertarik dengan koin receh crypto ini, silakan baca panduan cara beli SUBBD dan juga pertimbangkan prediksi harga SUBBD sebelum memutuskan untuk memasukkan token ini ke portofolio Anda.

Jangan lupa ikuti akun X (Twitter) dan Telegram proyek AI ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai proyek crypto yang satu ini.

Apakah Smart Money Mengalir ke HYPER dan SUBBD?

Analisis on-chain menunjukkan pergerakan whale yang signifikan untuk Bitcoin Hyper ($HYPER) dan SUBBD, mencerminkan kepercayaan investor di tengah gejolak pasar. Pemegang besar telah mendorong presale HYPER melampaui $31 juta dan membawa SUBBD mendekati mileston $1,5 juta.

Khusus untuk Bitcoin Hyper, beberapa whales bahkan berinvestasi hingga $456.500, dengan pembelian lima digit seperti $19.658 terjadi baru-baru ini. Ketika whale membeli proyek, retail crypto cenderung mengikuti dan mendorong pertumbuhan organik.

Akumulasi token HYPER dan SUBBD oleh dompet besar sebelum listing di exchange bisa menjadi sinyal bahwa kedua proyek ini merupakan taruhan jangka panjang yang menjanjikan. Didukung oleh fundamental yang solid dan daya tarik komunitas awal, mereka berpotensi memberikan imbal hasil yang besar dalam beberapa bulan mendatang.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.