Key Notes

Whale Ethereum menambah akumulasi lebih dari 218 ribu $ETH, memicu tren bullish yang mulai terbentuk di pasar.

Snorter Token menawarkan solusi trading bot Telegram dengan kecepatan institusional dan keamanan canggih, presale-nya sudah capai Rp94,85 miliar.

Pepenode menghadirkan konsep mine-to-earn bertema meme yang memberi reward nyata, dengan presale tembus Rp31,6 miliar. .

Pasar crypto sempat terguncang usai Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor 100% terhadap China pada 10 Oktober lalu. Ethereum sendiri mengalami koreksi lebih dari 12% hanya dalam satu hari.

Namun kini, ETH menunjukkan tanda-tanda rebound yang kuat, ditopang oleh akumulasi masif dari para whale crypto yang mulai masuk kembali ke pasar.

Ethereum Kembali Menguat Berkat Akumulasi Whale: Apa Artinya Bagi Pasar Presale?

Momen pemulihan Ethereum ditandai oleh peningkatan akumulasi dari wallet besar yang memegang antara 10.000 hingga 100.000 $ETH. Data dari platform analitik on-chain Santiment mencatat penambahan sebanyak 218.417 $ETH hanya dalam sepekan terakhir. Jumlah ini setara dengan seperenam dari total yang sempat mereka jual di awal hingga pertengahan Oktober.

Tidak hanya investor ritel yang melakukan akumulasi. Pemegang korporat terbesar Ethereum, BitMine, juga kembali aktif membeli. Dalam sebulan terakhir, mereka menambah kepemilikan sebesar $250 juta atau sekitar Rp4,16 triliun, membawa total kepemilikan mereka menjadi lebih dari 3,3 juta $ETH senilai Rp216 triliun.

Grafik Ethereum pun memperlihatkan pola bullish yang menarik. Setelah insiden koreksi pada 10 Oktober, harga ETH naik hampir 6% dan kembali menembus garis tren naik jangka menengah. Garis tren ini sebelumnya memicu lonjakan harga sebesar 85% di bulan April–Mei, dan reli 130% antara Juni hingga Agustus.

Jika sejarah berulang, Ethereum berpotensi kembali ke level tertinggi sebelumnya di angka $5.000 atau sekitar Rp83,2 juta, kenaikan sekitar 20% dari posisi saat ini. CEO BitMine, Tom Lee, bahkan memprediksi ETH bisa mencapai antara $10.000 hingga $12.000 sebelum tahun ini berakhir.

Dengan ETH masih berada dalam fase konsolidasi, inilah saat yang ideal untuk mencari proyek presale berkapitalisasi kecil namun memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Berikut adalah dua proyek teratas yang sedang memasuki fase presale mereka.

Snorter Token ($SNORT) – Trading Bot Telegram untuk Sniping Meme Coin Super Cepat

Snorter Token ($SNORT) menjadi kekuatan utama di balik Snorter Bot, sebuah bot trading berbasis Telegram yang dirancang untuk membuka akses lebih adil bagi trader ritel dalam ekosistem meme coin. Selama ini, likuiditas awal pada token baru biasanya langsung diserap oleh pemain besar yang memiliki algoritma canggih dan sistem otomatis super cepat. Trader biasa sering kali tertinggal jauh.

Snorter mengatasi ketimpangan itu. Pengguna bisa mengatur limit order atau stop order jauh sebelum token listing. Begitu likuiditas aktif, Snorter langsung mengeksekusi transaksi dalam hitungan detik, menyamai kecepatan institusi besar. Hal ini memberi peluang lebih tinggi untuk masuk lebih awal ke proyek meme coin potensial.

Kemudahan penggunaan juga menjadi keunggulan utama. Semua perintah dijalankan melalui pesan sederhana di Telegram, mulai dari menempatkan order, mengecek riwayat transaksi, hingga fitur copy trading. Pengguna bisa meniru strategi wallet lain yang sudah terbukti menguntungkan hanya dalam beberapa klik.

Selain kecepatan dan efisiensi, Snorter juga mengedepankan keamanan. Bot ini dilengkapi pemindai kontrak otomatis yang mendeteksi potensi scam seperti honeypot, rug pull, atau front-running sebelum transaksi berlangsung. Trader juga bisa mengatur take-profit dan stop-loss secara otomatis langsung dari chat.

Pemegang token SNORT mendapatkan keuntungan lebih besar. Biaya trading hanya 0,85%, jauh lebih rendah dibanding pengguna biasa yang dikenai biaya 1,5%. Fitur eksklusif lain termasuk akses analitik lanjutan, tanpa batasan sniping harian, dan imbal hasil staking sebesar 100% saat ini.

Dengan target pasar meme coin global senilai lebih dari $58 miliar, Snorter memiliki peluang besar untuk menjadi proyek crypto dengan potensi 1000x. Saat ini, harga token berada di level $0.1083, dan presale telah mengumpulkan dana lebih dari $5,7 juta atau sekitar Rp94,85 miliar. Presale ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam.

Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari revolusi trading meme coin, silakan kunjungi situs resmi mereka di snorter.io, ikuti perkembangan terbaru melalui akun X (Twitter) Snorter, dan bergabung dengan komunitas mereka di Telegram Snorter. Anda juga bisa menemukan panduan lengkap tentang cara beli Snorter serta update prediksi harga Snorter menjelang IEO.

PEPENODE ($PEPENODE) – Pengalaman Mining Virtual Bernuansa Meme, Hasilkan Reward Nyata

PEPENODE ($PEPENODE) menawarkan pendekatan baru dalam dunia crypto mining. Proyek ini menghadirkan sistem mine-to-earn yang menggabungkan elemen gamifikasi, pengalaman visual khas dunia meme, dan reward berbasis performa. Semua fitur tersebut dikemas dalam ekosistem yang ramah pengguna, bahkan bagi pemula yang belum pernah terlibat dalam proses mining secara teknis.

Setelah membeli token $PEPENODE, pengguna akan langsung masuk ke dunia mining virtual berbasis server. Di dalamnya, mereka bisa membeli dan menempatkan meme node unik untuk mengisi server room digital milik mereka. Setiap node memiliki karakteristik berbeda, sehingga kombinasi yang dipilih akan memengaruhi produktivitas dan potensi reward.

Meskipun tampak seperti permainan, PEPENODE memberikan imbalan nyata. Pengguna berkesempatan mengumpulkan token gratis seperti $PEPENODE, $PEPE, dan $FARTCOIN setelah Token Generation Event (TGE) resmi diluncurkan. Besarnya reward ditentukan oleh posisi pengguna dalam leaderboard mining, semakin aktif dan strategis, semakin besar potensi keuntungan.

Aspek kompetitif ini membuat PEPENODE menjadi lebih dari sekadar koleksi visual atau token nostalgia. Proyek ini berhasil memadukan kesenangan dengan produktivitas, sekaligus membuka akses mining tanpa perlu perangkat keras mahal.

Presale PEPENODE saat ini telah meraih pendanaan lebih dari $1,9 juta atau sekitar Rp31,6 miliar, dengan harga token hanya $0.0011183. Bagi pengguna yang ingin mengejar peluang lebih awal di sektor meme mining, proyek ini menghadirkan momentum yang menarik.

Untuk mengeksplorasi lebih lanjut, kunjungi website resminya, bergabung di komunitas mereka melalui Telegram Pepenode, dan ikuti kabar terbaru lewat akun resmi X (Twitter) Pepenode. Anda juga bisa membaca panduan cara beli Pepenode dan memantau update terbaru terkait prediksi harga Pepenode menjelang peluncuran resminya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.