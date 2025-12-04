Key Notes

Keputusan mengejutkan dari Securities and Exchange Commission (SEC) yang membatalkan aturan 13f-2 memberikan efek signifikan terhadap pasar keuangan, khususnya sektor crypto. Langkah ini lebih dari sekadar revisi kebijakan teknis karena menghapus kewajiban pelaporan posisi short-selling yang sebelumnya dirancang untuk meningkatkan transparansi.

Akibatnya, banyak pelaku pasar besar kini mendapat ruang manuver lebih luas untuk mengekspresikan posisi mereka tanpa hambatan regulasi baru. Kondisi ini memberi peluang pada aset-aset berisiko tinggi, terutama crypto, untuk bergerak lebih tajam.

Mulai Ada Gerakan Rotasi Modal

Di tengah menguatnya Bitcoin dan stabilnya arus dana masuk ke ETF spot, beberapa modal mulai mengalir ke segmen lebih spekulatif seperti presale proyek infrastruktur, meme coin, hingga solusi pembayaran berbasis DeFi.

Dalam lingkungan seperti ini, crypto presale dengan utilitas jelas dan narasi kuat bisa mencatat kenaikan jauh lebih cepat dibanding aset besar yang sudah dihargai mahal di pasar.

Berikut tiga proyek presale yang saat ini menonjol yaitu Bitcoin Hyper ($HYPER) sebagai taruhan skalabilitas berbasis Bitcoin, Maxi Doge ($MAXI) sebagai meme coin dengan gaya khas era leverage 1000x, serta Remittix ($RTX) yang berfokus pada pengiriman uang berbasis DeFi lintas negara.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Kecepatan SVM untuk Ekosistem Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir sebagai Layer-2 tercepat yang pernah dibangun di atas Bitcoin. Arsitekturnya mengusung desain modular yang memisahkan settlement dan eksekusi.

Layer-1 Bitcoin tetap menjadi lapisan utama untuk finalisasi transaksi, sementara Layer-2 yang menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) menangani eksekusi dengan kecepatan sub-detik dan biaya sangat rendah.

Proyek ini memungkinkan transaksi wrapped $BTC, swap, staking, hingga aktivitas gaming terproses di Layer-2, kemudian disinkronkan kembali ke Bitcoin sebagai lapisan dasar kepercayaan.

Melalui canonical bridge yang bersifat desentralisasi, pengguna bisa memindahkan BTC asli ke versi wrapped dan menggunakannya di seluruh aplikasi berperforma tinggi tanpa meninggalkan ekosistem Bitcoin.

Presale $HYPER sudah menarik perhatian besar. Dengan total dana terkumpul lebih dari $28,9 juta atau sekitar 481 miliar rupiah, dan harga token saat ini $0.013375, proyek ini menunjukkan daya tarik tinggi terhadap infrastruktur baru berbasis Bitcoin.

Staking juga ditawarkan hingga 40% APY, menarik investor yang mencari pendapatan pasif dalam jangka menengah.

Whale pun ikut ambil bagian, salah satunya membeli lebih dari $500.000 dalam satu transaksi. Jika Anda tertarik, pelajari cara beli Bitcoin Hyper dan prediksi harga Bitcoin Hyper untuk memahami lebih lanjut prospek jangka panjangnya.

Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar proyek crypto yang satu ini, jangan lupa untuk mengikuti update terbaru dari akun X (Twitter) dan komunitas Telegram resmi proyek.

Maxi Doge ($MAXI) – Meme Coin untuk Era Leverage 1000x

Jika Bitcoin Hyper menargetkan infrastruktur, maka Maxi Doge ($MAXI) sepenuhnya bermain di ranah budaya komunitas. Meme coin ini mengambil inspirasi dari dunia Crypto Twitter yang dipenuhi oleh trader berani, penuh gaya, dan siap mengejar ROI besar.

Maskot anjing besar seberat 240 pound bukan hanya branding, itu adalah refleksi dari gaya trading yang agresif dan unapologetic.

Ekosistem Maxi Doge dirancang seperti game kompetitif. Komunitas dapat mengikuti kompetisi trading khusus holder, papan peringkat terbuka, dan mendapat reward dari treasury Maxi Fund.

Ini bukan sekadar token lucu, tetapi platform dengan dinamika komunitas yang mendorong engagement tinggi. Presale koin micin ini sekarang telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $4,2 juta atau sekitar 69,9 miliar rupiah.

Harga token sekarang berada di $0.0002715, memberi peluang besar bagi investor ritel untuk masuk dengan modal rendah. APY staking dinamis yang saat ini berada di angka 72% menambah insentif untuk hold daripada menjual cepat.

Target harga jangka menengah cukup ambisius. Berdasarkan prediksi harga Maxi Doge, token ini berpotensi mencapai $0.0058 pada akhir 2026, yang berarti kenaikan lebih dari 2.036%.

Proyek ini cocok bagi Anda yang percaya bahwa kekuatan komunitas, narasi sosial, dan mekanisme kompetitif akan mendominasi arah pasar dalam beberapa bulan mendatang.

Jika ingin ikut serta, segera pelajari cara beli Maxi Doge dan pastikan Anda mengikuti akun X (Twitter) serta kanal Telegram resmi proyek.

Remittix ($RTX) – Solusi DeFi untuk Pengiriman Uang Global

Berbeda dari dua proyek sebelumnya, Remittix ($RTX) hadir membawa utilitas dunia nyata melalui jaringan DeFi untuk remittance lintas negara. Proyek ini menargetkan pasar pengiriman uang global dengan pendekatan yang lebih murah, lebih cepat, dan berbasis crypto-to-fiat.

Remittix membangun jalur pembayaran digital dengan dukungan lebih dari 30 negara dan lebih dari 40 mata uang crypto dan fiat. Pengguna dapat mentransfer dana dari wallet ke rekening bank secara instan dengan konversi mata uang real-time, menghilangkan biaya tinggi dan waktu tunggu seperti pada layanan pengiriman uang tradisional.

Dari sisi teknologi, proyek ini mendukung wallet multichain seperti Ethereum dan Solana, memungkinkan pengguna mengakses aset dari kedua ekosistem tanpa hambatan. UI/UX-nya juga dirancang menyerupai aplikasi fintech, bukan terminal DEX, membuat pengalaman pengguna jadi lebih ramah.

Remittix telah menyelesaikan audit dari CertiK dan sedang mempersiapkan peluncuran versi beta wallet, bersamaan dengan listing di berbagai CEX dan DEX. Dana presale yang terkumpul telah mencapai lebih dari $28,4 juta, dan harga token saat ini $0.119.

Bagi Anda yang lebih tertarik pada proyek dengan nilai nyata daripada sekadar spekulasi meme, Remittix menawarkan narasi yang jelas, memotong biaya pengiriman uang lintas negara dengan kecepatan dan efisiensi dari infrastruktur DeFi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.