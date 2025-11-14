Key Notes

Sentimen pasar menjadi negatif setelah Bitcoin turun di bawah $100.000 untuk kedua kalinya bulan ini. Situasi ini membuat investor ritel bersikap lebih hati-hati, bahkan sebagian di antaranya pesimistis. Namun, optimisme masih terpancar dari para paus kripto dan investor institusional yang justru berencana meningkatkan alokasi seiring membaiknya kejelasan regulasi kripto.

Bitcoin Hyper (HYPER) dan Maxi Doge (MAXI) menjadi presale kripto terbaik untuk dibeli saat ini yang terus mencuri perhatian. Kedua proyek ini selaras dengan kebutuhan pasar, di mana satu fokus pada peningkatan kecepatan Bitcoin, sementara lainnya menangkap rotasi modal dengan utilitas komunitas.

Kontras Pasar: Kepanikan Ritel vs Optimisme Institusional

Sentimen negatif meningkat signifikan setelah penurunan harga kripto minggu ini. Pendanaan derivatif diatur ulang karena sentimen ritel memburuk. Media menyoroti posisi bertahan di aset utama, dengan Bitcoin yang tetap menjadi pusat perhatian. BTC turun di bawah $100.000 untuk kedua kalinya bulan ini, berada di sekitar $96.703 atau sekitar Rp1,61 miliar menurut data dari Coinmarketcap saat penulisan artikel ini.

Namun, institusi besar masih belum menarik diri dari pasar. Hasil survei menunjukkan optimisme hati-hati hingga akhir tahun. Banyak alokator bersiap menambah aset digital yang didorong oleh kejelasan regulasi di sekitar kripto. Masuknya ETF dan produk tokenisasi juga masih berlanjut.

📉 Bitcoin has dumped below $100K for the second time this month. Predictably, this has caused a wave of FUD and concerned social media posts from retail traders. As shown below: 🟥: Significant bullish/greedy bias (usually when markets are getting too much FOMO, prices will go… pic.twitter.com/rowUv3xIMd — Santiment (@santimentfeed) November 13, 2025

Banyak survei mengindikasikan rencana peningkatan eksposur aset digital. Peningkatan ini direncanakan selama 3 sampai 12 bulan ke depan. Ini terjadi meskipun ada kekhawatiran volatilitas.

Sekitar 80% investor masih melihat Bitcoin sebagai investasi bernilai, sementara 70% orang lebih memilih Bitcoin dibanding uang tunai dalam rencana lima tahun ke depan.

Perbedaan pandangan ini menciptakan peluang yang unik. Kelelahan ritel berlawanan dengan persiapan yang dilakukan oleh institusional. Peluang tercipta bagi pengembang dan narasi tahap awal. Investasi infrastruktur dengan utilitas jelas bisa menguat saat pasar berbalik, sementara token budaya dengan komunitas solid juga dapat mengejutkan saat terjadi rotasi modal.

Dalam bingkai tersebut, ada dua nama yang patut untuk dicermati. Bitcoin Hyper (HYPER) dan Maxi Doge (MAXI) adalah dua presale kripto terbaik untuk dibeli yang siap untuk fase pembalikan. Keduanya menjadi crypto terbaik untuk dibeli pada masa-masa seperti sekarang dengan perolehan presale yang tidak menunjukkan perlambatan.

Bitcoin Hyper (HYPER): Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli yang Menawarkan Solusi Layer-2 Bitcoin Berkecepatan Solana

Bitcoin Hyper (HYPER) menjadi presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang karena menawarkan solusi yang sudah dinanti oleh banyak investor kripto. HYPER merancang jaringan layer-2 untuk Bitcoin dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM). Tujuannya, menghadirkan transaksi berbiaya rendah dan kontrak pintar cepat sembari tetap mempertahankan keamanan Bitcoin.

Secara sederhana, proyek ini membawa performa Solana ke Bitcoin. Pengembang tidak perlu meninggalkan alat-alat yang sudah lama mereka kenal. Infrastruktur seperti ini akan disukai oleh institusi besar, yang mencari utilitas nyata, roadmap jelas, dan kecepatan yang kredibel.

Bitcoin Hyper bukan hanya menarik bagi investor ritel, melainkan juga paus kripto yang tercermin dari transaksi on-chain. Beberapa hari lalu, sebuah pembelian HYPER jumbo terjadi, senilai $502.600 atau sekitar Rp8,4 miliar yang mendorong presale melewati perolehan di atas $27 juta.

HYPER dinilai sebagai salah satu crypto presale terbaik tahun ini dengan perolehan dana lebih dari $27,5 juta atau setara Rp459 miliar, yang mengindikasikan kepercayaan besar para investor terhadap solusi L2 ini.

Angka-angka ini penting untuk keberlanjutan proyek. Pendanaan yang kuat dan harga awal yang wajar membantu pengembang untuk bekerja. Mereka tetap bisa berjalan lancar di tengah gejolak pasar yang sedang terjadi.

Saat ini harga token $HYPER dibanderol sebesar 0,013275 dengan imbal hasil staking 42% APY. Harga ini akan naik secara bertahap selaras dengan tahapan presale, sementara imbal hasil juga akan berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah token yang dikunci.

Prediksi harga Bitcoin Hyper menurut analisis kami, token $HYPER berpotensi mencapai $0,08625 pada akhir 2026. Prediksi tersebut dapat tercapai apabila mainnet dan dApps diluncurkan sesuai rencana dan tata kelola DAO juga harus berjalan tepat waktu.

Jika Anda tertarik untuk membeli $HYPER, pastikan untuk membaca cara beli Bitcoin Hyper untuk dapat melakukan pembelian secara aman di situs web resminya.

Maxi Doge (MAXI): Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli Para Penggemar Koin Meme

Presale kripto terbaik untuk dibeli berikutnya adalah Maxi Doge (MAXI). Proyek ini merangkul trader yang bersemangat, menyasar energi ‘satu candle lagi’ yang berani terus mengambil risiko. Mereka memadukan budaya ini dengan funnel pesale yang cepat dan komunitas yang kuat, dengan daya tarik untuk menjadi lebih dari sekedar meme coin.

Roadmap proyek mencakup banyak kegiatan. Proyek akan mengadakan kompetisi trading mingguan dan program staking untuk pemegang token. Integrasi terencana juga bertujuan untuk mempertahankan aktivitas pasca euforia. Dalam pasar yang mudah berubah, meme yang berdekatan dengan utilitas cenderung dapat lebih bertahan.

Presale Maxi Doge telah mengumpulkan lebih dari $4 juta atau setara Rp67 miliar sejauh ini. Harga token saat ini adalah $0,000268, dengan imbal hasil staking mencapai 77% APY. Anda dapat membaca tentang cara beli Maxi Doge apabila tertarik dengan proyek ini.

Dana presale besar ini sangat penting bagi kesuksesan proyek. Koin sosial seperti MAXI membutuhkan modal dan partisipasi awal yang kuat. Ini diperlukan agar mereka dapat mencapai listing pertama di bursa dengan momentum. Jika modal berputar dari aset utama ke koin micin, Maxi Doge akan diuntungkan. Token dengan onboarding kuat dan acara rutin biasanya akan dapat menarik modal besar.

Oleh sebab itu, prediksi harga Maxi Doge kami sangat bullish setelah peluncuran terjadi. Prediksi lonjakan harga berkaca dari kinerja presale yang sejauh ini sangat luar biasa. Berdasarkan angka-angka mentah dan partisipasi investor, potensi Maxi Doge sangat besar. Ekosistem MAXI yang berani telah membuatnya menjadi presale kripto terbaik untuk dibeli sebelum 2026.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.