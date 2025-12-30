Key Notes

Bitcoin Hyper mendekati dana $30 juta, menjadikannya salah satu presale kripto terbaik saat ini.

Solusi Layer 2 ini menghadirkan fitur DeFi dan transaksi cepat ke dalam ekosistem Bitcoin.

Investor dapat mengamankan harga rendah dan menikmati imbal hasil staking hingga 39% APY. .

Minat investor terhadap aset baru melonjak di akhir tahun saat likuiditas bergeser ke proyek jangka panjang. Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai kandidat presale kripto terbaik yang mencuri perhatian dengan raihan dana mendekati $30 juta. Proyek ini menawarkan harga masuk tetap sebelum token resmi melantai di bursa.

Sebagai solusi Layer 2, Bitcoin Hyper menghadirkan fitur DeFi langsung ke ekosistem Bitcoin. Lewat transaksi murah dan fitur staking inovatif, HYPER menjadi pilihan strategis bagi pemilik BTC yang mengincar pertumbuhan signifikan pada 2026.

Mengenal Layer-2 Bitcoin Hyper: Revolusi DeFi di Ekosistem Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) saat ini menjadi sorotan utama di pasar aset digital. Proyek ini hampir menembus angka $30 juta (sekitar Rp500 miliar) dalam tahap penggalangan dananya, sebuah pencapaian yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu presale kripto terbaik tahun ini.

Fokus utamanya adalah membangun Layer 2 untuk Bitcoin yang memungkinkan aktivitas DeFi menjadi lebih cepat dan murah tanpa menghilangkan identitas asli Bitcoin itu sendiri.

Seperti diketahui, Bitcoin dikenal sebagai salah satu blockchain terkuat dari segi keamanan tetapi memiliki masalah pada kecepatan yang lambat dan biaya transaksi terlalu tinggi. Jaringan Bitcoin hanya mampu memproses rata-rata hanya tujuh transaksi per detik (TPS).

Hal itulah yang mendorong Bitcoin Hyper berinovasi dengan menghadirkan layer-2 bertenaga Solana Virtual Machine (SVM). Solana saat ini merupakan salah satu blockchain tercepat dengan kecepatan mencapai 65.000 TPS.

Bagi para kolektor aset, HYPER menawarkan jalan tengah yang menarik: Anda tetap bisa memegang narasi besar Bitcoin, namun dengan potensi keuntungan yang jauh lebih besar melalui utilitas baru.

Jika peta jalan proyek ini terealisasi sesuai rencana, lonjakan harga saat listing di bursa diprediksi akan sangat signifikan.

Bitcoin Hyper dirancang khusus bagi mereka yang percaya pada prospek jangka panjang BTC tetapi ingin asetnya lebih produktif. Melalui Layer 2 ini, pengguna bisa melakukan staking, peminjaman, hingga investasi ICO daftar coin baru tanpa perlu menukar koin mereka ke altcoin lain. Keuntungan praktisnya meliputi:

Transfer instan dengan biaya yang sangat rendah.

Peluang passive income melalui staking dan aplikasi on-chain.

melalui staking dan aplikasi on-chain. Ekosistem yang ramah bagi pengembang dApps untuk memanfaatkan likuiditas Bitcoin.

Analis kripto ternama seperti Claybro bahkan menyebut HYPER sebagai salah satu proyek paling menjanjikan di 2025. Daya tariknya pun merata, mulai dari investor ritel hingga para “Whale” yang berani menyuntikkan dana hingga $500.000 dalam satu posisi.

Dengan total pendanaan yang kini mencapai $29,8 juta, momentum Bitcoin Hyper tampaknya sulit dibendung menuju tahun 2026.

Presale Kripto Terbaik: Bitcoin Hyper Jadi Alternatif Investasi BTC yang Lebih Menguntungkan?

Bitcoin Hyper kini tercatat sebagai salah satu presale terbesar dalam siklus pasar kali ini. Skala proyek ini menjadi poin penting bagi investor yang sedang menimbang antara keamanan aset Bitcoin konvensional dengan potensi high-reward dari proyek baru.

Saat ini, HYPER dibanderol dengan harga terjangkau sebesar $0,013505, memberikan kesempatan bagi peserta awal untuk mengamankan posisi sebelum peluncuran produk dan listing di bursa pada 2026.

Selain fokus pada pengembangan Layer 2, Bitcoin Hyper juga menawarkan fitur presale staking bagi para pendukung setianya. Saat ini, proyek tersebut menawarkan imbal hasil (APY) sebesar 39%, dengan lebih dari 1,3 miliar token HYPER yang telah dikunci dalam staking pool.

Bagi investor, hal ini menciptakan dinamika suplai yang lebih ketat setelah listing nanti, sekaligus menunjukkan kepercayaan komunitas terhadap masa depan proyek jangka panjang.

Bagi Anda yang tertarik, token HYPER dapat dibeli langsung melalui situs resmi presale atau lewat aplikasi dompet wallet crypto Best Wallet di tab Upcoming Tokens untuk proses transaksi yang lebih praktis melalui ponsel. Silakan baca panduan lengkapnya dalam artikel cara beli Bitcoin Hyper.

Secara keseluruhan, traksi kuat di bulan Desember, harga token yang masih murah, serta nilai kapitalisasi pasar awal yang relatif rendah menjadikan HYPER sebagai salah satu crypto presale terbaik untuk dikoleksi menjelang 2026. Ini bisa menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin tetap memiliki eksposur ke ekosistem Bitcoin, namun dengan profil pertumbuhan yang jauh lebih agresif.

Anda dapat membaca ulasan kami mengenai potensi pertumbuhan HYPER untuk lima tahun ke depan dalam artikel prediksi harga Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.