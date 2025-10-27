Presale Snorter Berakhir dalam 5 Jam, $SNORT Segera Listing

Sejak diluncurkan pada awal tahun ini, Snorter Token (SNORT) telah menjadi salah satu presale kripto paling diminati. Ketertarikan dari para investor tentu saja memiliki alasan, yang mendorong presale ini berhasil mengumpulkan $5,7 juta atau setara Rp94 miliar (kurs 1 USD = Rp16.618).

Maskot Aardvark yang imut namun merupakan penembak handal berperan besar dalam menarik investor koin meme. Di balik layar, bot trading Snorter menawarkan alat yang berpotensi mengubah permainan.

Presale Snorter akan berakhir dalam waktu kurang dari 5 jam. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi investor untuk membeli token $SNORT dengan harga lebih murah dibanding target harga listing di bursa.

Tantangan dalam Perdagangan Koin Meme On-Chain

Jika Anda adalah investor ritel yang ingin ikut serta dalam demam koin meme dan berharap mendapatkan keuntungan besar, tugas di depan Anda sangatlah berat. Hal ini tidak berkaitan dengan pengalaman Anda, melainkan praktik-praktik tidak adil dan tidak jujur yang digunakan oleh pemain berpengalaman.

Saat ini trader besar menggunakan skrip otomatis untuk menyambar dan taktik insider untuk menguasai seluruh likuiditas di meme coin yang baru terdaftar. Praktik tersebut meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada likuiditas untuk pemain-pemain kecil.

Tentu saja, kita semua tahu bahwa kegilaan awal koin meme seringkali menjadi reli kripto paling menguntungkan.

Jika itu belum cukup, trader ritel juga harus waspada terhadap rug pulls dan sandwich attacks, karena aktor jahat di blockchain selalu mengincar keuntungan kecil yang berhasil Anda dapat di tengah kekacauan ini.

Lebih dari itu, Anda juga harus terus berpindah antara grafik, dasbor DEX, dan ruang Telegram. Padahal teknologi trading modern seharusnya dapat menawarkan antarmuka tunggal yang dapat diandalkan.

Beruntung, sekarang ada solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, dan solusi tersebut bernama Snorter bot.

Snorter: Membuka Pasar Koin Meme untuk Semua Orang

Snorter bot menggunakan mesin rute Solana yang dirancang khusus untuk menawarkan eksekusi sub-detik kepada investor ritel.

Secara sederhana, apabila Anda merupakan pengguna bot ini, maka Anda dapat menetapkan batas order beli/jual atau stop order sebelum likuiditas tiba di koin micin baru. Ketika likuiditas tiba, Snorter bot akan mengambil alih dan mengeksekusi transaksi Anda dengan kecepatan kilat—memungkinkan Anda berpartisipasi dalam aksi koin meme dalam arti yang sesungguhnya.

Selain mengurangi dominasi paus kripto, Snorter juga melindungi Anda dari berbagai ancaman on-chain. Bot ini dilengkapi dengan perlindungan yang kokoh terhadap front-running, rug pulls, honeypots, dan sandwich attacks yang kompleks.

Salah satu fitur unggulan Snorter adalah kemudahan penggunaannya. Bot ini beroperasi sepenuhnya di Telegram. Artinya, setiap tindakan—mulai dari menempatkan transaksi hingga mengelola portofolio kripto Anda, dan bahkan menggunakan fungsi copy trading—semuanya dilakukan melalui perintah obrolan sederhana.

Berbicara tentang fungsi copy trading, fitur ini dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan yang layak dengan menghubungkan dompet Anda ke dompet para trader meme coin berpengalaman kemudian meniru transaksi mereka.

Namun, Anda akan jauh lebih baik menggunakan fitur ini sebagai media untuk belajar, melihat bagaimana para profesional bertransaksi. Setelah cukup menguasai, Anda dapat merancang strategi Anda sendiri.

Manfaat token $SNORT di ekosistem Snorter:

Biaya perdagangan lebih murah menjadi hanya 0,85% sementara tanpa token $SNORT biaya dapat mencapai 1,5%.

Tidak ada batas harian menggunakan fitur snipping.

Akses ke analisis canggih.

Imbalan staking dinamis mencapai 99% APY.

Kesempatan Terakhir untuk Membeli Snorter Token (SNORT)

Snorter bot dirancang di blockchain Solana, tetapi akan memperluas jangkauannya ke berbagai blockchain, termasuk Ethereum, BNB, Polygon, dan Base, hingga mencakup seluruh komunitas perdagangan koin meme ritel.

Cakupan yang begitu luas menyoroti mata uang kripto asli ekosistem Snorter, $SNORT, yang diterbitkan sebagai token SPL (Solana) dan ETC-20 (Ethereum). Interoperabilitas tersebut menjadikan Snorter Token memiliki potensi menjadi koin naik 1000x.

Prediksi harga Snorter menurut analisis kami: $SNORT berpotensi naik hingga 840% ke level $1,02 pada akhir 2025.

Namun, apabila bersabar dan menahan token lebih lama, ROI yang bisa diperoleh diperkirakan dapat mencapai 1.285% hingga akhir 2030, karena $SNORT berpotensi untuk naik hingga ke sekitar $1,50 pada saat itu.

Namun, perlu dipahami bahwa keuntungan sebesar itu mungkin hanya akan diperoleh oleh para investor presale, mengingat harga presale berada jauh di bawah harga listing. Artinya, hanya ada waktu kurang dari 5 jam untuk membeli $SNORT sebelum memulai debutnya di bursa.

Anda dapat membeli token $SNORT di situs resmi presale Snorter menggunakan dompet non-kustodian seperti Best Wallet. Mata uang kripto yang diterima untuk pembelian $SNORT adalah ETH/SOL/USDT/USDC/BNB.

Apabila belum memiliki kripto, Snorter juga menerima pembayaran menggunakan kartu kredit, meskipun pada akhirnya Anda akan tetap membutuhkan dompet wallet crypto untuk mengklaim $SNORT saat Token Generation Event (TGE).

Silakan baca panduan lengkap yang telah kami siapkan tentang cara beli Snorter untuk memudahkan Anda mendapatkan token $SNORT melalui situs web resminya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan