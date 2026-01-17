Program referral Crypto.com telah diperbarui dengan penambahan dasbor baru, skema penghasilan yang lebih ditingkatkan, dan alat berbagi yang lebih personal. Melalui pembaruan ini, pengguna dapat meraih hingga $100 dalam bentuk token CRO untuk setiap individu yang berhasil direkomendasikan, dengan batas 100 individu.

Pembaruan pada program ini ditujukan untuk memberi insentif yang lebih seimbang antara pengguna lama dan baru, dengan sistem hadiah yang lebih transparan dan mudah diakses. Selain sebagai media untuk menggaet pengguna baru, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas di dalam platform, yang akan sangat berharga bagi masa depan Crypto.com.

Fitur-fitur Baru di Program Referral Crypto.com Selain nominal insentif yang ditingkatkan hingga $200 dalam bentuk CRO, ada sejumlah pembaruan penting yang menjadikan program ini menjadi lebih menarik, yaitu: Dasbor Pribadi: Melalui dasbor referral Crypto.com, pengguna dapat memantau setiap undangan yang berhasil beserta perkembangan pencapaian individu yang dirujuk tanpa menampilkan identitas pribadi.

Melalui dasbor referral Crypto.com, pengguna dapat memantau setiap undangan yang berhasil beserta perkembangan pencapaian individu yang dirujuk tanpa menampilkan identitas pribadi. Pembayaran Berdasarkan Volume: Imbalan yang diterima akan meningkat sesuai volume perdagangan dari individu yang dirujuk, dengan nilai maksimal $100 dalam bentuk CRO untuk masing-masing pihak.

Imbalan yang diterima akan meningkat sesuai volume perdagangan dari individu yang dirujuk, dengan nilai maksimal $100 dalam bentuk CRO untuk masing-masing pihak. Alat Berbagi yang Disesuaikan: Pengguna kini dapat membagikan kode referral Crypto.com atau tautan mereka melalui berbagai saluran digital dengan tampilan personal yang lebih menarik. Dengan mekanisme baru ini, baik perujuk maupun individu yang dirujuk berpotensi memperoleh komisi hingga $100 dalam bentuk CRO.

Mekanisme Komisi Terbaru

Program referral Crypto.com memberikan komisi kepada pengguna yang berhasil mengundang individu (baik teman, keluarga, rekan kerja, dll) untuk bergabung ke dalam platform melalui tautan atau kode referral mereka. Tidak cukup sampai disitu, individu yang diajak harus menyelesaikan proses verifikasi KYC dan mencapai volume transaksi tertentu dalam kurun waktu 30 hari pertama.

Hadiah maksimum per individu yang diajak dibatasi hingga $75 dalam bentuk CRO, dengan sistem pembayaran yang mencakup beberapa tingkat pencapaian, sebagai berikut:

Volume trading $100 → bonus $5

Volume trading $500 → bonus $15

Volume trading $1.000 → bonus $25

Volume trading $5.000 → bonus $75

Besaran komisi dapat berbeda-beda, tergantung wilayah hukum masing-masing. Komisi tambahan sebesar $25 apabila individu melakukan staking token CRO atau berlangganan paket tahunan Level Up Pro untuk memesan logam mulia dengan Kartu Visa Crypto.com.

Volume trading yang dimaksud di sini adalah transaksi beli dan jual kripto, termasuk Bitcoin (BTC), altcoin, maupun koin meme yang tersedia di dalam platform. Metode pembayaran yang memenuhi syarat adalah kripto, kartu kredit (termasuk Apple Pay dan Google Pay), dan mata uang fiat.

Pelacakan Progres dalam Aplikasi

Dasbor baru di aplikasi Crypto.com memungkinkan pengguna melihat total penghasilan dari referral Crypto.com, menganalisis performa undangan, serta meninjau progres setiap teman yang aktif.

Seluruh data diperbarui secara waktu nyata tanpa perlu pencatatan manual, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami perkembangan dan potensi penghasilan mereka.

Dengan peningkatan imbalan dan fitur pemantauan real-time, program referral Crypto.com kini memberikan alasan yang lebih jelas bagi pengguna untuk mengundang teman bergabung. Perujuk dapat membantu teman memenuhi target transaksi dengan berbagi strategi, menciptakan hubungan komunitas yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Selain itu, sistem pencapaian bertingkat mendorong pengguna tetap aktif dalam 30 hari pertama, menciptakan efek berantai yang memperluas jaringan dan meningkatkan aktivitas perdagangan di platform.

Tips untuk Meningkatkan Komisi CRO di Program Referral Crypto.com

Berikut beberapa tips untuk mengoptimalkan penghasilan dari program referral Crypto.com ini:

Menyebarkan tautan di berbagai platform media sosial untuk meningkatkan eksposur terhadap teman dan komunitasnya.

Mendorong teman untuk segera melakukan perdagangan agar cepat mencapai target volume.

Menggunakan fitur berbagi personal yang disediakan aplikasi untuk meningkatkan keterlibatan dan menggaet pengguna baru.

Memantau performa referral secara langsung untuk memberikan dukungan kepada individu yang sebelumnya diajak bergabung.

Cara Bergabung dengan Program Referral Crypto.com

Panduan sederhana untuk bergabung dengan program referral Crypto.com:

Buka Aplikasi Crypto.com: Pasang aplikasi dengan mengunduhnya melalui situs web resmi Crypto.com. Buat akun baru jika belum memiliki, atau login ke akun jika sudah memiliki akun. Buka Menu Referral: Buka menu aplikasi kemudian temukan ‘Invite a Friend’ atau ‘Undang Teman’. Bagikan Kode/Tautan Referral: Ketuk pada ‘Refer Others’ kemudian pilih tombol ‘Bagikan/Share’ untuk mendapatkan kode dan tautan referral Anda. Bagikan kode atau tautan tersebut ke media sosial yang Anda inginkan. Lacak Penghasilan: Anda dapat memantau kinerja kode atau tautan referral melalui dasbor, termasuk melihat total penghasilan dari individu yang berhasil diajak.

Kesimpulan

Pembaruan program referral Crypto.com membawa pengalaman yang lebih transparan, menarik, dan bermakna bagi pengguna.

Dengan potensi hadiah hingga $200 per pasangan referral dan total $10.000 untuk 100 undangan sukses, program ini menjadi salah satu strategi kunci dalam memperluas komunitas pengguna global Crypto.com.

Selain akan memberi dampak positif pada ekosistem Crypto.com, program ini juga dapat menjadi sumber penghasilan lain bagi para pengguna, terutama bagi mereka yang aktif di media sosial dan memiliki basis pengikut.