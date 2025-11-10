RLUSD: Stablecoin Ripple Masuk 10 Besar Dunia

Key Notes

Stablecoin RLUSD dari Ripple baru saja melampaui kapitalisasi pasar $1 miliar dan kini masuk ke dalam daftar 10 stablecoin dengan kapitalisasi pasar terbesar. Persaingan di pasar stablecoin semakin memanas seiring dengan ambisi Ripple untuk menjadi yang teratas.

Minat global terhadap stablecoin dan industri blockchain pada umumnya menjadi kabar baik untuk proyek kripto inovatif seperti Bitcoin Hyper. Proyek ini akan menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini menyelimuti Bitcoin, kecepatan lambat dan biaya gas yang tinggi.

RLUSD Memperluas Skala dan Ambisinya

Hanya dalam waktu kurang dari setahun setelah peluncuran resminya pada Desember 2024, RLUSD telah melampaui kapitalisasi pasar $1 miliar dan masuk ke dalam daftar 10 stablecoin terbesar. Pertumbuhan ini menempatkan Ripple dalam jajaran penerbit paling berpengaruh, meskipun jalan untuk bersaing dengan raksasa seperti USDC dan USDT masih sangat panjang.

Laju perdagangan mengikuti pertumbuhan ini, dengan volume harian meningkat seiring integrasi baru yang muncul di jalur akses dan platform perdagangan.

CoinGecko mencatat peningkatan ini dan mengonfirmasi stabilitas penambatan pada $1. Bagi stablecoin, ini merupakan kredibilitas yang dapat diukur.

Terobosan ini bukanlah suatu kebetulan. Ripple telah memperhatikan distribusinya. RLUSD dapat diakses melalui mitra-mitra utama dan tidak terbatas pada satu jaringan saja.

Meskipun pada awalnya dirancang untuk institusi, aset ini telah menarik minat masyarakat umum seiring dengan integrasi yang terjadi. Perubahan citra, dari back-office perbankan ke penggunaan sehari-hari kini telah dimulai.

RLUSD: Jembatan antara Institusi dan Ritel

Strategi adopsi RLUSD berfokus pada titik masuk yang familiar. Transak kini memungkinkan pembelian langsung menggunakan kartu atau transfer bank, memudahkan pemula dalam memasuki pasar.

Di sisi self-custody, Xaman (sebelumnya Xumm) menawarkan panduan pengaturan trustline RLUSD di XRP Ledger, mengurangi hambatan penggunaan. Singkatnya, lebih sedikit klik, lebih banyak transaksi.

Dari segi infrastruktur, RLUSD terutama berada di Ethereum, meskipun juga ada di XRPL. Dual-anchor ini memperluas jangkauan pemanfaatan.

Di satu sisi, ada likuiditas dan ekosistem EVM (Ethereum Virtual Machine), sementara di sisi lain, XRP Ledger menawarkan kecepatan dan biaya rendah. Meskipun perbandingan ini bervariasi, tren menunjukkan dominasi Ethereum dengan sisa proporsi di XRPL.

Ripple Prime kini menambah layanan brokering spot/OTC (over-the-counter) ke dalam portofolio mereka yang sudah ada, yaitu pembayaran dan penyimpanan. Tujuannya adalah untuk menyediakan solusi terpadu di mana RLUSD dan XRP berfungsi sebagai blok likuiditas asli. Vertikalisasi ini mempercepat waktu penyelesaian transaksi dan membuat RLUSD menjadi lebih “berguna” daripada sekadar “terindeks.”

RLUSD Perkuat Posisi di Pasar Keuangan

Untuk mengamankan posisinya, Ripple telah melakukan serangkaian akuisisi strategis. Pembelian Hidden Road senilai $1,25 miliar memberi Ripple akses ke layanan prime brokerage multi-asset, yang digunakan oleh banyak klien institusional. RLUSD pun menemukan banyak potensi penggunaan sebagai jaminan dan dalam pengelolaan kas.

Langkah serupa diambil dengan akuisisi GTreasury, penyedia sistem manajemen kas terkemuka. Integrasi ini membuka peluang di sektor keuangan perusahaan-perusahaan Fortune 500.

Pesan Ripple di platform X pun semakin jelas: “Ripple Prime, GTreasury, dan Rail” diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, dan memastikan transaksi lebih efisien. Fokus utama tetap pada peredaran nilai secara real-time, dengan RLUSD sebagai mata uang yang stabil.

Strategi ini tidak hanya untuk bertahan dari dominasi pemain besar di industri, tetapi juga menggambarkan terbentuknya “suite keuangan” yang lengkap: mulai dari pembayaran, penyimpanan, pialang, manajemen kas, hingga sistem penyelesaian transaksi. Stablecoin kini bukan lagi produk terpisah, melainkan bagian dari ekosistem yang saling memperkuat. Inilah yang dapat mendukung pertumbuhan RLUSD di luar tren pasar sesaat.

Bitcoin Hyper Menembus Batas Baru dengan Solusi Layer-2 untuk Bitcoin

Pasar cryptocurrency tidak hanya terbatas pada stablecoin. Saat ini, arsitektur hybrid sedang dikembangkan untuk menggabungkan kekuatan Bitcoin dengan fleksibilitas dari lingkungan berkinerja tinggi.

Bitcoin Hyper adalah contoh pendekatan ini dengan solusi layer-2 yang ditawarkannya: eksekusi menggunakan mesin virtual seperti Solana untuk dApps yang cepat dan murah, dan penyelesaian final yang aman melalui jaringan Bitcoin.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan kepastian penyelesaian on-chain sembari membuka potensi penggunaan yang tidak bisa dilakukan di blockchain utama.

Di inti sistem, sebuah jembatan mengunci BTC asli yang kemudian dibungkus untuk dapat digunakan secara bebas dalam ekosistem Hyper. Token HYPER digunakan untuk membayar biaya transaksi, ikut dalam staking, dan berpartisipasi dalam tata kelola.

Yang menarik, HYPER bekerja bersama Bitcoin dalam model dua token. Semakin banyak aliran Bitcoin yang melewati, semakin besar kegunaan dan permintaan untuk HYPER. Bahkan jika hanya sebagian dari volume BTC yang terlibat, ini bisa memberikan dampak signifikan pada ekonomi protokol.

Angka-angka dari pra-penjualan yang disorot dalam proyek ini menambah daya tarik awal. Baik itu dilihat sebagai spekulasi atau keyakinan pada arsitektur baru, di tengah normalisasi pembayaran dengan RLUSD, inovasi lainnya mencoba memperluas utilitas Bitcoin itu sendiri.

Ekosistem crypto kini menemukan keseimbangan. Di satu sisi, stablecoin yang semakin “institusional,” sementara di sisi lain, arsitektur seperti Bitcoin Hyper yang berusaha memperluas fungsionalitas Bitcoin.

