Solana ke $500? Prediksi Grok: Snorter Berpotensi Meledak

Solana menargetkan rebound jangka pendek menuju $260 setelah mempertahankan support di sekitar $175-$190. Bahkan menurut Grok, Solana berpotensi meniru reli gaya BNB dan melojak ke $500 setelah menembus level $250.

Sementara itu, Snorter (SNORT), bot perdagangan kripto untuk koin-koin meme Solana, mampu dengan cepat mendapatkan popularitas dan berpotensi menjadi kripto berikutnya yang meledak.

Prediksi Harga Solana Jangka Pendek

Harga Solana (SOL) anjlok hampir 20% sejak peristiwa likuidasi besar-besaran pada Jumat lalu. Kejadian tersebut telah membawa kekecewaan bagi sebagian besar investor yang berharap akan terjadi booming kripto di kuartal empat 2025.

Seperti biasa, setiap kali kripto besar seperti SOL mulai kehilangan momentum, investor berbondong-bondong mencari level support berikutnya. Level support tersebut bukan hanya dapat menahan harga token, tetapi juga memicu potensi rebound.

Berita baiknya, Solana tidak kekurangan level support semacam itu. Saat ini kita dapat melihat salah satu level support yang kuat sedang memainkan perannya.

Ketika kami menanyakan kepada Grok mengenai prospek masa depan Solana, AI tersebut dengan menyoroti level harga saat ini, sekitar $175 sampai $190, telah menjadi zona penting bagi SOL. Rentang harga tersebut telah menjadi level support maupun resistance sejak Maret 2024.

Selain itu, ini bukan hanya soal data historis, zona ini sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai fondasi kuat di balik potensi reli Solana berikutnya.

Sejak SOL bersentuhan dengan zona ini pada Jumat, harganya langsung melonjak lebih dari 24% dalam waktu kurang dari empat. Lebih baik lagi, lonjakan terbaru ini juga bertepatan dengan garis tren naik yang kuat.

Ini adalah garis tren yang sama, yang memicu lonjakan mengesankan sebesar 60% pada Juni-Juli tahun ini.

Oleh karena itu, perpaduan kedua level support yang kuat ini berpotensi mendorong Solana untuk kembali ke level tertingginya, sekitar $260 (setara Rp4,3 juta dengan kurs 1 USD = Rp16.578).

Bahkan ahli seperti Ali Martinez, yang memiliki lebih dari 160.000 pengikut di X, juga meyakini hal yang sama. Dia mengatakan, Solana (SOL) berpotensi untuk menguji ulang level $260!

Prediksi Jangka Panjang Solana Menurut Grok AI

Grok juga menyarankan bahwa setelah Solana naik dan menembus level resistensi $250 serta mengubahnya menjadi level support, hal ini dapat memicu reli serupa dengan BNB.

Solana juga berada dalam zona konsolidasi yang berkepanjangan sejak Maret 2024—berkisar antara $110 sampai $250.

Setelah Solana menembus level tersebut, kita dapat melihat lonjakan naik yang kira-kira setara dengan lebar zona konsolidasi. Hal ini memberikan target potensial di atas $500.

Tentu saja, ini merupakan prediksi harga Solana untuk jangka panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa Solana tidak hanya memiliki sentimen teknis yang bullish, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya secara fundamental.

Sebagai contoh, Tether memperluas penawaran stablecoin-nya dengan mengintegrasikan USDT (USDT) dan Tether Gold (XAUt) ke dalam blockchain Solana.

CIO Bitwise, Matt Hougan, bahkan mengatakan bahwa Solana adalah Wall Street baru.

Hougan menjelaskan bagaimana kemampuan Solana untuk menyediakan kasus penggunaan tingkat institusional, seperti manajemen kas, pinjaman dengan agunan, dan transfer uang. Selain itu, Solana juga menyediakan dApps dan pembayaran, menempatkannya pada posisi untuk meraih kesuksesan yang revolusioner.

Secara keseluruhan, sangat mudah untuk mengatakan bahwa Solana merupakan crypto terbaik untuk dibeli sekarang apabila Anda ingin mempersiapkan diri untuk pertumbuhan jangka panjang kripto.

Namun, dari perspektif ROI murni, akan lebih baik juga apabila Anda mempertimbangkan koin meme Solana terbaik. Selain masih memiliki kapitalisasi yang kecil, koin-koin meme tersebut akan membantu Anda memaksimalkan keuntungan dari kenaikan Solana yang akan datang.

Kemudian muncullah Snorter Token (SNORT), yang memiliki misi revolusioner untuk membawa keadilan ke ruang perdagangan koin meme Solana. $SNORT menonjol sebagai kandidat teratas untuk menjadi koin naik 1000x.

Memahami Hype di Sekitar Snorter Token

Secara sederhana, Snorter merupakan proyek kripto baru yang menarik, menawarkan alat perdagangan berbasis Telegram bernama Snorter bot. Bot tersebut sangat aman dan mudah untuk digunakan.

Keunggulan utama $SNORT adalah memungkikan trader ritel biasa untuk memanfaatkan lonjakan harga drastis pada meme coin baru, peluang yang sebelumnya hanya tersedia bagi pemain institusional dengan algoritma canggih.

Dengan Snorter bot, Anda dapat menempatkan pesanan beli/jual jauh sebelum likuiditas tiba di sebuah token.

Kemudian, saat likuiditas akhirnya tiba, Snorter akan mengeksekusi pesanan Anda dalam hitungan detik, berkat kemampuan sniping super cepat. Dengan kata lain, bot ini akan membantu para trader ritel untuk bersaing dengan para raksasa kripto.

Snorter bot saat ini masih dalam tahap pengembangan, dan meskipun akan diluncurkan pertama kali untuk pedagang koin meme di Solana. Tim pengembang telah menetapkan rencana untuk memperluas ekosistemnya, termasuk Ethereum, Polygon, BNB, dan Base.

Sementara itu, token $SNORT (SNORT) akan diluncurkan pertama kali di jembatan Ethereum, dengan jembatan yang akan segera tersedia untuk Solana.

Alat Perdagangan Kuat dan Ramah Pemula

Snorter bot dirancang dengan mempertimbangkan para pemula. Hal itulah yang membuat Snorter masih tetap mudah digunakan meskipun dilengkapi dengan berbagai fitur canggih.

Salah satu fitur andalan Snorter adalah menempatkan pesanan beli dan jual hingga fungsi copy trading. Menariknya, bot tersebut dapat dioperasikan dari aplikasi Telegram sehingga pengguna tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan khusus.

Yang perlu Anda lakukan adalah mengirim perintah (pesanan) dalam obrolan Telegram dengan Snorter bot. Bahkan, apabila Anda masih baru dalam trading meme coin, hampir tidak ada kurva pembelajaran mengenai Snorter bot.

Selain itu, Snorter bot dilengkapi dengan perlindungan yang kuat terhadap penipuan kripto umum. Bot ini sangat memperhatikan keamanan Anda, melindungi Anda dari rug pulls, honeypot, front-running, dan bahkan serangan sandwich yang kompleks.

Alasan Membeli Snorter Pada Masa Presale

Salah satu presale kripto terbaik di 2025, Snorter token telah mengumpulkan lebih dari $4,8 juta dari investor awal.

Baru kemarin, seorang paus membeli $SNORT senilai $13.000 (setara Rp215 juta dengan kurs 1 USD = Rp16.578) dalam satu transaksi. Hal ini menunjukkan dukungan dari para pemain besar terhadap Snorter yang berpotensi membuatnya meledak setelah peluncuran.

Prediksi harga Snorter (SNORT):

$SNORT diprediksi akan mencapai $0,94 pada akhir tahun 2025, memberikan ROI mengesankan sebesar 800%.

Snorter bahkan dapat terus naik hingga mencapai $1,32 pada 2026, memberikan potensi pengembalian 1.700% dari harga token saat ini yaitu $0,1081.

Selain potensi harga, memegang $SNORT juga membuka akses ke berbagai manfaat eksklusif di platform. Salah satunya adalah biaya trading yang lebih rendah, menjadi hanya 0,85%.

Pemegang token juga tidak memiliki batasan harian, akses ke analisis canggih, dan imbal hasil staking mencapai 107% APY.

Periksa artikel kami tentang prediksi harga Snorter untuk mendapatkan referensi mengenai potensi jangka panjang token $SNORT. Jika Anda belum memahami cara bergabung dalam presale kripto, baca panduan lengkapnya dalam artikel cara beli Snorter.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.