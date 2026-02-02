Key Notes

SOL uji support $100–$105; volume naik menandakan distribusi, risiko breakdown masih terbuka lebar.

Prediksi harga Solana bearish dipicu BTC lemah; pantulan butuh BTC stabil dan reclaim $115.

Jika $100 tembus mingguan, target beralih ke $90–$92 lalu zona risiko $80 berikutnya. .

Solana (SOL) tengah menguji level support $100-$105 setelah aksi jual besar-besaran karena pasar kripto kompak anjlok. Solana saat ini berada di area $102,5 atau turun 2,6% dalam 24 jam terakhir, dan lebih dari 15% sepekan. Dengan Bitcoin (BTC) yang masih tertekan di bawah $80.000, prediksi harga Solana pun turut bearish karena penurunan BTC memicu suasana risk-off di sektor altcoin.

Volume ikut meningkat ketika harga turun, menandakan distribusi aktif, bukan sekadar pergerakan sepi likuiditas. Ini penting karena sell-off dengan volume tinggi biasanya mengonfirmasi kelanjutan tren, kecuali pembeli masuk di area support.

Mengapa Level $100 Sangat Penting Bagi Solana?

Dalam prediksi harga Solana, area $100–$105 dipandang krusial karena sejak pertengahan 2024 sering jadi “zona reaksi” yang berulang. Beberapa kali level ini menahan penurunan dan membentuk dasar lokal, tetapi juga pernah memicu breakdown yang cepat gagal.

Jika Solana (SOL) sampai kehilangan $100 pada penutupan mingguan, itu biasanya dibaca sebagai perubahan struktur: tekanan bisa terbuka ke $90–$92, dan dalam skenario yang lebih berisiko, harga berpeluang menguji area $80 yang terlihat menonjol pada struktur mingguan.

Dari sisi harian, SOL sudah jebol support $120 minggu lalu, lalu rebound-nya pun tidak kuat karena gagal bertahan di atas $115.

Akibatnya, $115 kini cenderung menjadi resistance terdekat yang harus ditembus dulu sebelum bicara pemulihan. Indikator juga belum memberi sinyal nyaman: RSI 14 hari berada di sekitar 28, mendekati wilayah oversold, sementara MACD masih negatif dan menunjukkan momentum bearish belum benar-benar mereda.

Tekanan SOL Sejalan dengan Aksi Jual Kripto

Prediksi harga Solana yang dirilis oleh sejumlah pihak melihat bahwa pelemahan SOL besar dipengaruhi oleh gelombang jual kripto secara luas. Bitcoin turun hampir 20% dari puncak pada pertengahan Januari lalu dan sempat mencetak RSI harian yang sangat oversold di sekitar 22,03.

Secara historis, SOL kerap ‘menggandakan’ pergerakan turun Bitcoin. Artinya, wajar apabila persentase penurunannya terlihat lebih besar ketika BTC mulai menguji area support di kisara $75.130 hingga $69.500.

Tekanan juga datang dari perbedaan arah di tingkat makro. Indeks saham AS masih bertahan di dekat rekor tertinggi, sementara aset kripto justru melanjutkan proses deleveraging, membuat sentimen risk-off lebih terasa di sektor ini.

Bagi pelaku pasar Solana, posisi Bitcoin menjadi variabel paling penting. Selama BTC mampu bertahan di atas $75.000, peluang pantulan SOL untuk kembali stabil dan mencoba bergerak di atas $100 semakin terbuka.

Namun, apabila level tersebut jebol, volatilitas biasanya meningkat dan risiko penurunan lanjutan akan semakin besar.

Prediksi Harga Solana: Struktur Pasar Soroti Risiko Terjun ke $80

Struktur pasar menunjukkan adanya zona risiko di sekitar $80. Penolakan harga dari area $140–$145 pada Januari membentuk lower high di grafik mingguan yang memengaruhi prediksi harga Solana secara signifikan.

Rangkaian seperti ini—lower high yang diikuti breakdown tajam—sering menjadi sinyal bahwa pasar berpotensi melanjutkan retracement lebih dalam menuju area konsolidasi sebelumnya.

Bagi SOL, klaster konsolidasi yang paling jelas berada di kisaran $80, sehingga level tersebut wajar dipantau sebagai target penurunan jika support menengah gagal bertahan.

Dari segi data, belum terlihat perubahan yang benar-benar berarti pada arus on-chain spesifik Solana sepanjang sepekan terakhir. Kondisi ini membatasi pembacaan apakah ada akumulasi whale atau pergeseran suplai di bursa yang bisa mendukung pemulihan.

Dikarenakan belum ada konfirmasi bullish dari on-chain, pelaku pasar cenderung kembali mengandalkan pergerakan harga dan volume sebagai acuan utama—dan untuk saat ini, keduanya masih lebih berpihak pada penjual.

Apa yang Dapat Membatalkan Skenario Bearish Ini?

Dalam prediksi harga Solana, hal utama yang bisa menggugurkan skenario bearish adalah munculnya tanda “exhaustion selling” atau tekanan jual yang mulai kehabisan tenaga.

RSI SOL yang mendekati area oversold, ditambah posisi Bitcoin yang sempat berada di bawah Bollinger Band bagian bawah, biasanya meningkatkan peluang relief rally dalam jangka pendek. Meski demikian, pasar tetap membutuhkan konfirmasi yang jelas, bukan sekadar pantulan sesaat karena short covering.

Sinyal awal bahwa kendali jangka pendek mulai beralih ke pembeli adalah jika SOL mampu merebut kembali $115 dengan volume besar. Reclaim seperti ini menunjukkan adanya permintaan nyata, bukan hanya kenaikan tipis di kondisi likuiditas rendah.

Sejalan dengan itu, analis kripto Max Trades juga menilai harga berpotensi mencoba memantul ke area $110–$115 dalam beberapa pekan ke depan, meski tetap bergantung pada stabilitas pasar secara keseluruhan.

Sampai ada tanda-tanda tersebut, SOL masih terlihat lebih rentan dibanding beberapa pesaingnya, misalnya Ethereum yang sedang menguji support $2,300 dengan struktur yang cenderung lebih tertata.

Pelaku pasar yang membandingkan eksposur layer-one umumnya akan melihat kondisi altcoin secara luas untuk menangkap sinyal relative strength.

Level $100 tetap menjadi batas paling penting untuk saat ini. Bertahan di atasnya bisa membuka ruang koreksi naik ke $110–$115, tetapi breakdown yang terkonfirmasi akan mengalihkan fokus ke $90 dan bahkan $80, terutama jika Bitcoin gagal stabil di atas support kuncinya.

