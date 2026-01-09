Key Notes

Bitcoin berada di zona kritis dengan risiko likuidasi long sebelum potensi lanjutan tren naik.

XRP melemah akibat arus keluar ETF dan masih rentan menguji level support lebih rendah.

Maxi Doge diuntungkan oleh rotasi modal ke presale dengan momentum komunitas yang kuat. .

Fase euforia “we are so back” di pasar kripto ternyata hanya bertahan sekitar enam hari sebelum harga Bitcoin kembali melemah. Arah prediksi harga crypto hari ini mulai condong ke target yang lebih rendah untuk Bitcoin dan XRP, sementara sebagian trader justru mengalihkan perhatian ke proyek baru seperti Maxi Doge.

Kondisi ini tidak serta merta mengubah fondasi jangka panjang ketiga aset tersebut. Banyak investor melihat koreksi sebagai peluang akumulasi, bukan alasan untuk panik. Pola seperti ini sering muncul ketika pasar berada dalam fase transisi, saat sentimen makro dan rotasi modal saling bertabrakan.

Prediksi Harga Bitcoin – Apakah BTC Melikuidasi Posisi Long Sebelum Cetak All Time High Baru

Bitcoin mengawali tahun dengan reli kuat dari area bawah dan hampir menyentuh $95.000 atau sekitar Rp1,59 miliar sebelum mengalami penolakan dan turun kembali ke bawah $90.000. Level saat ini berada di kisaran $90.740 atau sekitar Rp1,52 miliar, mencerminkan pemulihan kecil setelah tekanan jual.

Beberapa faktor memicu penurunan ini. Pernyataan Presiden Trump kembali memunculkan ancaman tarif terhadap negara yang masih memperdagangkan minyak dengan Rusia.

Ketidakjelasan kebijakan luar negeri tersebut, dikombinasikan dengan laporan data tenaga kerja Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Jumat, menciptakan ketidakpastian di pasar global. Situasi ini mendorong arus keluar hampir $500 juta dari Bitcoin ETF, menambah tekanan pada harga BTC.

Penolakan di area harga ini bukan hal baru. Pada awal Desember, Bitcoin juga gagal bertahan di level yang sama lalu turun hingga sekitar $84.000 atau sekitar Rp1,41 miliar. Pola tersebut membuka kemungkinan skenario serupa apabila ketidakpastian terus berlanjut.

Meski demikian, indikator teknikal mulai memberi sinyal berbeda. Bitcoin kini berada di bawah $90.000 dengan RSI di sekitar level 35, yang sering dikaitkan dengan kondisi oversold. Bertahannya level $84.000 akan menjadi kunci bagi kubu bullish untuk menjaga optimisme dan membidik kuartal pertama 2026 yang lebih konstruktif.

Prediksi Harga Ripple – ETF XRP Akhiri Rekor Arus Masuk

Ripple atau XRP menghadapi tekanan tambahan setelah rekor ETF green streak berakhir. Spot XRP ETF mencatat arus keluar bersih pertama dalam hampir dua bulan terakhir. Sekitar $40,8 juta atau sekitar Rp686 miliar keluar dari produk ETF ini, memangkas total cumulative inflows menjadi sekitar $1,2 miliar.

Arus keluar tersebut, dikombinasikan dengan ketidakpastian pasar secara keseluruhan, memberikan dampak lebih besar pada altcoin dan cryptocurrency terbaik lainnya. Harga XRP turun sekitar 12% dalam beberapa hari terakhir dan melemah sekitar 6 persen dalam 24 jam terakhir.

Secara teknikal, XRP kini berada dalam posisi yang rapuh. RSI berada di sekitar level 40, menunjukkan masih adanya ruang untuk penurunan lanjutan. Dari kondisi ini, XRP berpotensi menguji kembali zona $2,00 atau sekitar Rp33.600.

Penembusan berkelanjutan di bawah level tersebut dapat membuka jalan menuju support sebelumnya di sekitar $1,80. Skenario sebaliknya tetap terbuka. Bertahannya zona $2,00 dapat memicu rebound menuju $2,20.

Break yang solid di atas level tersebut berpotensi membawa XRP menguji kembali area high terbaru di sekitar $2,40 sebelum akhir Januari. Pergerakan ini sangat bergantung pada stabilitas sentimen pasar yang lebih luas.

Maxi Doge Tetap Menjadi Pilihan Cerdas Crowd

Trader berpengalaman selalu berupaya memaksimalkan eksposur terhadap potensi keuntungan. Strategi yang sering digunakan adalah diversifikasi ke coin baru dan token presale, terutama ketika aset besar bergerak tidak menentu.

Saat Bitcoin dan XRP bergerak choppy dan melikuidasi posisi long maupun short, trader biasanya mulai mencari peluang dengan risk reward yang lebih asimetris. Di sinilah Maxi Doge mengambil peran.

Maxi Doge dirancang untuk fase volatilitas tinggi seperti kondisi saat ini. Tingkat ketidakpastian pasar sedang tinggi, sementara keyakinan jangka pendek relatif rendah. Proyek ini tidak bergantung pada aliran ETF yang lambat atau narasi makro global. Maxi Doge justru sepenuhnya memanfaatkan momentum, kekuatan komunitas, dan rotasi berbasis meme.

Antusiasme sudah terlihat jelas dari data presale. Token $MAXI telah mengumpulkan hampir $4,4 juta atau sekitar Rp73,9 miliar. Harga token saat ini berada di $0.000277 per token. Pendukung awal juga mendapatkan insentif staking dengan imbal hasil hingga 70% APY, menciptakan alasan tambahan untuk menahan token dalam jangka menengah.

Ketika BTC melikuidasi posisi long dan XRP bereaksi terhadap arus keluar ETF, modal cenderung berputar ke narasi yang lebih segar. Pola ini membuat banyak pelaku pasar melihat Maxi Doge sebagai crowd trade yang lebih cerdas selama fase reset pasar. Posisi ini menarik karena diambil sebelum pergerakan besar terjadi, bukan setelah momentum mulai habis.

Apabila pasar mulai stabil dan risk appetite kembali, Maxi Doge berada pada posisi yang relatif lebih siap untuk mendapatkan manfaat lebih awal dari pergeseran sentimen tersebut.

Pada tahap akhir ini, minat investor biasanya mengarah pada informasi lanjutan. Prediksi harga Maxi Doge mulai sering dibahas seiring meningkatnya perhatian terhadap presale ini. Panduan cara beli Maxi Doge juga semakin dicari oleh calon investor yang ingin masuk lebih awal.

Akses ke akun X (Twitter) dan Telegram resmi Maxi Doge membuka ruang interaksi langsung dengan komunitas. Mengunjungi laman resmi proyek memberi gambaran lebih lengkap mengenai visi, mekanisme staking, dan roadmap yang ditawarkan Maxi Doge di tengah dinamika pasar kripto yang terus berubah.