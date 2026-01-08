Key Notes

Vitalik Buterin prioritaskan skalabilitas bandwidth daripada kecepatan transaksi untuk menjaga desentralisasi jaringan Ethereum global.

Mainnet bertindak sebagai fondasi keamanan, sementara solusi Layer 2 menangani kebutuhan aplikasi hiper-lokal.

Presale Bitcoin Hyper kumpulkan $30,2 juta dengan harga $0,013545 dan penawaran APY 38%. .

Vitalik Buterin menegaskan bahwa Ethereum tidak seharusnya hanya mengejar kecepatan transaksi. Batasan fisik dan prinsip desentralisasi membuat pengurangan latensi punya titik jenuh. Baginya, prioritas utama adalah memperluas kapasitas bandwidth agar jaringan tetap aman dan terdesentralisasi, bukan sekadar kompetisi angka transaksi per detik.

Visi ini menempatkan jaringan utama sebagai fondasi yang stabil, sementara kecepatan tinggi ditangani oleh solusi Layer 2. Berkat teknologi seperti PeerDAS dan ZK-EVM, adopsi tetap melonjak drastis hingga 110% pasca pemutakhiran Fusaka. Ini membuktikan bahwa skalabilitas jangka panjang jauh lebih penting bagi pengguna.

Prioritas Skala Bandwidth untuk Masa Depan Jaringan

Vitalik Buterin memberikan pandangan menarik mengenai arah pengembangan Ethereum ke depan. Ia menilai bahwa meningkatkan kapasitas bandwidth adalah langkah teknis yang jauh lebih aman dibandingkan sekadar memangkas waktu pembuatan blok.

Increasing bandwidth is safer than reducing latency With PeerDAS and ZKPs, we know how to scale, and potentially we can scale thousands of times compared to the status quo. The numbers become far more favorable than before (eg. see analysis here, pre and post-sharding… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 8, 2026

Melalui implementasi teknologi seperti PeerDAS dan Zero-Knowledge Proofs (ZKP), jaringan sebenarnya memiliki potensi untuk berskala hingga ribuan kali lipat dari kondisi saat ini tanpa harus menabrak batasan fisik yang berisiko bagi stabilitas.

Berbeda dengan kapasitas data, upaya mengurangi latensi atau jeda waktu transaksi memiliki tantangan besar, yakni kecepatan cahaya dan standar perangkat keras.

Agar tetap terdesentralisasi, jaringan harus tetap bisa dijalankan oleh validator rumahan di berbagai belahan dunia, bukan hanya oleh server raksasa di pusat data. Jika standar kecepatan dipaksakan terlalu tinggi, partisipasi publik akan menurun dan sifat anonimitas serta ketahanan sensor jaringan bisa terancam.

Meski begitu, Vitalik tetap optimis bahwa peningkatan moderat masih mungkin dilakukan. Melalui optimalisasi jaringan P2P, waktu konfirmasi blok mungkin bisa dipercepat 3 hingga 6 kali lipat menjadi sekitar 2-4 detik saja.

Namun, di luar angka tersebut, jaringan akan membentur batasan fisik dan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan rekayasa perangkat lunak. Fokus pada skalabilitas yang sehat jauh lebih krusial untuk menjaga ekosistem tetap inklusif bagi semua orang.

Infrastruktur Berskala Kota untuk Kebutuhan AI

Vitalik Buterin berpendapat bahwa kemajuan kecerdasan buatan (AI) nantinya akan membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih cepat daripada apa pun yang bisa disediakan oleh blockchain global saat ini.

Ia memberikan perumpamaan menarik: jika AI mampu berpikir 1000 kali lebih cepat dari manusia, maka secara subjektif “kecepatan cahaya” bagi AI hanya terasa seperti 300 km/jam.

Artinya, agar agen AI bisa berkomunikasi secara instan layaknya manusia berbicara, mereka butuh infrastruktur yang lokasinya sangat berdekatan, bahkan dalam skala satu kota atau satu gedung saja.

Realita ini membuat Ethereum diposisikan sebagai fondasi koordinasi tingkat planet, bukan sebagai “server video game” dunia yang mengejar kecepatan mentah. Untuk memenuhi kebutuhan aplikasi hiper-lokal yang butuh respons secepat kilat, solusi Layer 2 (L2) akan memegang peranan kunci.

L2 nantinya akan terbagi menjadi dua fungsi utama: melayani kebutuhan spesifik di wilayah geografis tertentu yang butuh latensi rendah, serta menyediakan kapasitas besar untuk kebutuhan skala global.

Visi ini mempertegas peran jaringan utama sebagai lapisan kepercayaan dan konsensus yang sangat aman, sementara ekosistem di atasnya bebas berinovasi sesuai kebutuhan kecepatan masing-masing.

Dengan pembagian tugas ini, seluruh ekosistem tetap terjaga integritasnya tanpa mengorbankan fungsionalitas bagi teknologi masa depan seperti AI.

Batasan Teknis dalam Skalabilitas Blockchain

Analisis Vitalik Buterin pada 2021 menyoroti adanya batasan konkret bagi perangkat keras yang menjalankan simpul jaringan (node).

Dari sisi komputasi, verifikasi blok idealnya hanya menggunakan sekitar 5-10% kapasitas CPU. Angka ini ditetapkan untuk memberi ruang bagi perlindungan serangan DoS, proses sinkronisasi saat perangkat baru menyala, hingga penghematan daya baterai pada perangkat portabel.

Jika beban kerja dipaksakan lebih tinggi, stabilitas jaringan secara keseluruhan justru terancam karena perangkat keras tidak lagi mampu menangani tugas latar belakang lainnya.

Kapasitas bandwidth juga menghadapi kendala serupa. Meski penyedia internet menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas yang benar-benar bisa digunakan jauh di bawah angka teoretis tersebut.

Hal ini disebabkan oleh besarnya beban komunikasi antar-jaringan (P2P overhead) serta pembagian koneksi dengan aplikasi lain.

Sementara itu, dari sisi penyimpanan, batas maksimal yang dianggap sehat untuk perangkat konsumen adalah sekitar 512 gigabyte. Database yang terlalu besar hanya akan membuat biaya verifikasi membengkak secara eksponensial.

Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan efek domino yang teknis: setiap kenaikan ukuran data akan meningkatkan waktu verifikasi jauh lebih besar daripada proporsi datanya.

Misalnya, kenaikan data sebesar 4 kali lipat bisa memicu perlambatan verifikasi hingga 6 kali lipat karena kompleksitas akses database.

Meski teknologi seperti statelessness mulai dikembangkan, batasan fundamental ini tetap menjadi acuan utama dalam menjaga Ethereum agar tetap bisa diakses oleh perangkat komputer biasa di seluruh dunia.

Metafora Linux: Menyeimbangkan Idealisme dan Adopsi Massal

Vitalik Buterin menyamakan posisi Ethereum dengan teknologi sumber terbuka seperti Linux dan BitTorrent. Menurutnya, Linux adalah contoh sukses bagaimana sebuah infrastruktur desentralisasi bisa menjadi tulang punggung bagi miliaran orang serta perusahaan besar tanpa mengorbankan prinsip dasarnya.

Metafora ini menunjukkan bahwa sebuah teknologi bisa tetap setia pada nilai kebebasan individu namun tetap cukup tangguh untuk digunakan oleh entitas raksasa secara global.

Dalam pandangan ini, jaringan ini mampu melayani dua sisi sekaligus: para pengguna idealis yang mengutamakan otonomi penuh, serta klien korporasi yang mencari infrastruktur tahan banting.

One metaphor for Ethereum is BitTorrent, and how that p2p network combines decentralization and mass scale. Ethereum's goal is to do the same thing but with consensus. Another metaphor for Ethereum is Linux. * Linux is free and open source software, and does not compromise on… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 8, 2026

Menariknya, apa yang dalam dunia kripto disebut sebagai “sifat tanpa perantara” (trustlessness), bagi perusahaan besar dipandang sebagai langkah cerdas dalam meminimalkan risiko pihak lawan. Keselarasan nilai ini membuat institusi keuangan merasa lebih nyaman untuk mulai membangun di atasnya.

Data terbaru pun memperkuat tren ini, di mana pembuatan alamat baru mencapai angka 292.000 per hari setelah pemutakhiran Fusaka bulan Desember lalu.

Nama-nama besar seperti JPMorgan dan Deutsche Bank bahkan mulai mengembangkan produk tokenisasi berbasis jaringan ini. Hal ini membuktikan bahwa Ethereum bukan sekadar eksperimen teknologi, melainkan fondasi ekonomi masa depan yang mulai diterima secara luas di pasar global.

