Key Notes

Volume FARTCOIN dan BONK yang melonjak hingga $200 juta menunjukkan sektor memecoin masih menyimpan energi besar.

SPX6900 mulai dilirik sebagai memecoin baru dengan potensi naik signifikan bila volume mulai mengalir.

Pepenode menawarkan pendekatan unik berbasis gamifikasi mining yang dapat membuka pasar baru di kalangan investor ritel. .

Pasar memecoin kembali memanas setelah FARTCOIN dan BONK melonjak menuju volume perdagangan harian $200 juta atau sekitar 3,33 triliun rupiah. Dalam 48 jam terakhir, kedua token ini menunjukkan peningkatan likuiditas yang mencolok setelah beberapa minggu bergerak stagnan.

Sementara itu, SPX6900 muncul sebagai kuda hitam, dengan kapitalisasi pasar yang signifikan meski volume perdagangannya masih rendah. Di tengah tren ini, satu proyek baru mulai mencuri perhatian karena menawarkan konsep berbeda dari sekadar “pump and dump” khas memecoin.

FARTCOIN Naik 25%, Volume Ledak hingga $200 Juta

FARTCOIN menjadi salah satu performa terkuat di jaringan Solana minggu ini, dengan volume perdagangan 24 jam yang mendekati $200 juta atau sekitar 3,33 triliun rupiah. Kenaikan ini disertai lonjakan harga lebih dari 29% hingga menyentuh $0.278, menjadikan FARTCOIN kembali menjadi perbincangan utama di kalangan trader memecoin.

Grafik teknikal menunjukkan bahwa harga FARTCOIN kembali menyentuh garis resistance diagonal untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Kali ini, volume yang menyertai pengujian tersebut meningkat tajam sebuah indikator yang sering kali mendahului breakout signifikan.

Dalam time frame mingguan, pola double bottom mulai terbentuk, mencerminkan potensi bullish yang kuat. RSI masih berada di bawah level 40, namun mulai mencoba menembus garis rata-rata.

Sementara itu, MACD yang sebelumnya sangat negatif mulai berbalik arah. Kombinasi ini memperlihatkan kemungkinan bahwa ini adalah salah satu titik masuk terbaik untuk FARTCOIN bagi investor jangka menengah hingga panjang.

BONK Pertahankan Status Raja Meme Solana Usai Volume Meledak $200 Juta

BONK kembali menunjukkan dominasinya sebagai memecoin unggulan di jaringan Solana. Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar $200 juta atau sekitar 3,33 triliun rupiah, seiring dengan lonjakan harga sebesar 16%.

Aksi ini mengukuhkan posisinya sebagai pusat arus likuiditas utama di sektor meme crypto, sekaligus mempertegas bahwa narasi memecoin belum kehilangan daya tariknya.

Mirip seperti FARTCOIN, reli harga BONK didukung oleh gelombang volume masif, sebuah pola klasik dari awal fase kenaikan besar.

Volume yang signifikan ini memberi sinyal awal bahwa pasar sedang dalam fase reprice terhadap potensi jangka pendek BONK.

Dari sisi teknikal, BONK sedang berada pada level harga terendahnya dalam beberapa bulan terakhir, yaitu di $0.00001. Hampir semua indikator berada di zona jenuh jual (oversold), membuka ruang besar untuk pemulihan apabila kondisi pasar mendukung.

Jika harga Bitcoin kembali menguat dan mendorong sektor altcoin, BONK berpeluang naik dua kali lipat dari titik saat ini hingga menyentuh garis resistance diagonal yang terbentuk di grafik jangka panjang.

BONK menunjukkan bahwa tren memecoin belum selesai, dan bahkan bisa menjadi pemicu awal reli altcoin berikutnya. Kekuatan komunitas, narasi yang kuat, dan likuiditas yang besar menjadikannya salah satu token yang tetap relevan di tengah persaingan proyek-proyek baru.

SPX6900 Menjadi Kandidat Memecoin Berikutnya

SPX6900 masih berada di posisi unik dibanding rivalnya. Volume hariannya masih seperempat dari FARTCOIN dan BONK, namun token ini tetap mencatatkan kenaikan harga lebih dari 23% dalam dua hari terakhir.

Meskipun volumenya rendah, kapitalisasi pasar SPX tetap signifikan, cukup untuk menarik perhatian spekulan saat sentimen terhadap memecoin kembali menguat.

Grafik harga SPX menunjukkan pola pembalikan arah (trend reversal) yang mulai terbentuk. EMA 200 dan SMA 200 kini bertindak sebagai area resistance penting.

Volume saat ini belum cukup kuat untuk menembus level psikologis $1. Namun, apabila volume berhasil mengejar, peluang untuk menembus resistance tersebut sangat terbuka.

Tren teknikal memang menunjukkan keterbatasan kenaikan akibat kekurangan likuiditas. Namun, justru karena itu, potensi pergerakan eksplosif SPX bisa terjadi jika momentum kembali ke sektor meme dan volume mulai mengalir masuk.

Dengan struktur grafik yang masih “segar” dan belum terlalu overbought, SPX layak dipantau sebagai kandidat berikutnya dalam rotasi memecoin Desember.

SPX masih menyimpan potensi besar, terutama bagi trader yang mencari peluang dari proyek dengan kapitalisasi besar tapi masih terabaikan pasar. Jika tren koin micin berlanjut, SPX bisa menjadi salah satu kejutan berikutnya.

Pepenode Hadirkan Model Mining Game Unik di Dunia Memecoin

Di tengah persaingan sengit antara FARTCOIN, BONK, dan SPX6900, muncul proyek baru bernama Pepenode yang mengambil jalur berbeda.

Bukan hanya mengejar hype sesaat, Pepenode memperkenalkan konsep gamified mining, sebuah simulasi penambangan berbasis game yang dirancang untuk menarik pengguna ritel yang dulu terpinggirkan dari era mining Bitcoin karena biaya tinggi dan keterbatasan perangkat keras.

Lewat sistem virtual server room, pemain memulai dengan ruang server kosong dan mulai membangun node mining acak dengan berbagai statistik unik.

Setiap node memiliki karakteristik berbeda, dan tantangan utama terletak pada bagaimana menyusun strategi layout, melakukan upgrade, menjual aset dalam game, hingga mengoptimalkan output token.

Semua elemen ini dikemas dalam pengalaman yang merangsang adrenalin khas memecoin, namun dibalut mekanisme permainan yang membuat pengguna tetap aktif terlibat.

Yang menarik, reward tidak hanya dalam bentuk token Pepenode. Pemain juga berpotensi menerima hadiah dalam bentuk PEPE maupun FARTCOIN, menjadikan sistem ini lebih menarik bagi pengguna yang ingin diversifikasi exposure dalam satu platform gamified.

Presale token $PEPENODE saat ini masih berlangsung, dengan harga $0.0011638 per token. Total dana yang telah terkumpul telah melewati angka $2,19 juta atau sekitar 36,5 miliar rupiah, menunjukkan antusiasme kuat terhadap proyek ini.

Selain itu, APY staking yang ditawarkan melebihi 580%, dan 70% dari token terkait sistem upgrade akan dibakar secara permanen, menciptakan tekanan pasokan yang positif untuk harga jangka panjang.

Bagi trader yang ingin memecoin dengan nilai guna nyata dan keterlibatan jangka panjang, Pepenode muncul sebagai alternatif baru yang layak dipertimbangkan, terutama bagi mereka yang terlewat era awal mining Bitcoin.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengikuti kanal resmi X (Twitter) dan Telegram Pepenode. Anda juga bisa membaca panduan lengkap mengenai cara beli PEPENODE dan melihat prediksi harga PEPENODE melalui laman resmi proyek ini.

Presale masih terbuka bagi siapa pun yang ingin mengambil posisi awal sebelum harga melonjak. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi awal proyek yang menggabungkan mining dan memecoin dalam satu ekosistem interaktif.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.