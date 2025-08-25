Wall Street Pepe (WEPE) mencetak langkah berani dengan membakar lebih dari 500 juta token di jaringan Ethereum saat peluncurannya di Solana. Aksi ini memperketat suplai sekaligus menjadi simbol migrasi besar yang digerakkan langsung oleh komunitas.

Sejak awal, WEPE memang mengusung mekanisme dual-chain: setiap kali alokasi token baru dibuat di Solana, jumlah yang sama di Ethereum langsung dibakar permanen. Mekanisme ini menciptakan suplai yang makin langka dan menegaskan arah perjalanan menuju pusat meme coin, yaitu Solana.

Pembakaran setengah miliar token ini menjadi pemicu awal yang eksplosif, datang pada waktu yang sangat tepat. Peralihan ke Solana bukan hanya menegaskan posisi WEPE sebagai salah satu proyek utama di dunia meme coin, tapi juga membuka jalan untuk integrasi NFT yang lebih lancar ke depannya.

Komunitas sudah merasakan gebrakan pertama lewat koleksi NFT free-mint di Ethereum pada 22 Agustus lalu. Koleksi ini lahir bukan dari tim inti, melainkan hasil kreasi langsung Army WEPE sendiri. Benar-benar sesuai dengan etos proyek ini: dibangun oleh komunitas, untuk komunitas.

Bukti nyata dari kekuatan Army terlihat jelas. Harga WEPE melejit 40,94% hanya dalam 24 jam terakhir. Bahkan, seorang whale yang sempat melepas kepemilikannya besar-besaran pada Selasa, keesokan harinya langsung kembali mengakumulasi. Pesan yang tidak butuh banyak kata untuk dimengerti.

Kenapa Wall Street Pepe Membakar Token WEPE?

Pergeseran WEPE ke Solana datang dengan sistem keseimbangan ketat. Jumlah maksimal tetap 200 miliar token, tidak ada tambahan.

Inilah fungsi sistem burn, memastikan holder ETH tidak terdilusi. Setiap mint baru di Solana selalu disertai dengan pembakaran permanen di Ethereum. Nilai pun terkonsentrasi, dan suplai tetap terkendali.

Sejak peluncuran awal minggu ini, lebih dari 500 juta token sudah dibeli dan langsung dibakar di Ethereum. Angka ini jadi sinyal gamblang bahwa permintaan WEPE versi Solana benar-benar mendorong “supply shock” di sisi ETH.

Dalam fase early access saat ini, pembelian dengan ETH otomatis memicu buy-and-burn secara real time di Ethereum. Sedangkan transaksi menggunakan SOL, USDC, atau kartu kredit dipasangkan dengan burn terjadwal saat Token Generation Event (TGE). Pada fase itu, jumlah token WEPE di Solana akan dicetak dan di-airdrop agar peg antara ETH WEPE dan SOL WEPE tetap terjaga.

Karena bursa terpusat hanya menampilkan satu ticker WEPE, gap harga jangka pendek antar-chain segera diseimbangkan oleh trader melalui arbitrase. Pasca-TGE, sistem yang sama berlanjut: setiap alokasi di Solana akan selalu dinetralkan dengan burn ETH secara langsung. Model fixed-supply ini menjaga nilai holder, sekaligus menggeser likuiditas serta utilitas semakin kuat ke Solana.

NFT WEPE: Tetap di Ethereum, Tapi Masa Depan Bisa di Solana

Meski token WEPE sudah mulai bermigrasi ke Solana, NFT pertama proyek ini tetap lahir di Ethereum, jaringan yang menjadi tempat kelahirannya.

Drop perdana berupa 5.000 NFT free-mint didistribusikan dengan pembagian berikut:

1.000 slot untuk anggota Alpha Chat

1.500 slot untuk peserta QuestN

1.000 slot untuk aktivasi komunitas

1.000 slot untuk kolaborasi lintas komunitas dan mitra

500 NFT disimpan untuk tim serta reward mendatang

Apa yang membuatnya unik? NFT ini benar-benar diciptakan dari ide komunitas. Setiap NFT bukan sekadar koleksi, tapi simbol loyalitas WEPE yang membuka akses eksklusif ke Alpha Chat, benefit inner-circle, hingga acara privat. Dengan kata lain, NFT ini memperkuat ikatan Army ke inti proyek.

Peluncuran koleksi dijadwalkan Jumat ini, dan jika Anda sudah masuk whitelist, bersiaplah untuk mendapatkan free-mint yang sebenarnya.

Meski koleksi perdana ini berbasis di Ethereum, tim WEPE memberi sinyal bahwa integrasi NFT selanjutnya dari sistem gamifikasi hingga tools token-gated akan lebih ideal jika dijalankan di Solana yang terkenal lebih cepat dan murah. Bahkan aset crypto dijaringan Solana ini dianggap lebih menarik. Bahkan tren migrasi NFT ke Solana sebagai alternatif efisien dari sisi biaya transaksi.

Cara Mengamankan Alokasi WEPE di Solana

Fase early access WEPE (SOL) saat ini sudah aktif, dengan harga $0,001 per token sebelum TGE. Ini adalah kesempatan emas untuk mengamankan alokasi WEPE berbasis Solana lebih awal.

Anda bisa membeli menggunakan ETH, SOL, USDT, atau USDC melalui wallet pilihan Anda, termasuk Best Wallet (BEST), yang kerap masuk daftar dompet crypto terbaik. Bahkan, pembayaran dengan kartu kredit pun tersedia.

Setelah TGE, holder ETH WEPE dapat menukarkan token mereka 1:1 ke versi Solana tanpa biaya tambahan.

Ikuti terus perjalanan WEPE melalui kanal resmi di Telegram dan X (Twitter), atau kunjungi langsung website Wall Street Pepe untuk detail lengkapnya.