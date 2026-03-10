Bitcoin, Ethereum e XRP tengono quota nonostante la pressione del mercato

Bitcoin (BTC) è tornato a scambiare vicino ai 70.000 USD, mentre Ethereum (ETH) oscilla poco sopra i 2.000 USD e XRP difende il livello di 1,35 USD dopo una settimana di forte pressione derivante dalle liquidazioni. Nonostante un contesto macroeconomico “risk-off” guidato dall’instabilità geopolitica e dal mutamento delle condizioni di liquidità, questi principali asset si sono rifiutati di rompere i supporti strutturali critici.

Questo consolidamento, avvenuto nel mezzo di 459 milioni di USD di recenti liquidazioni, presenta un paradosso di mercato. Sebbene il sentiment rimanga ribassista, il rifiuto dei prezzi di capitalizzare sui catalizzatori negativi suggerisce che potrebbe essere in atto l’esaurimento dei venditori.

La resilienza dell’intero comparto crypto evidenzia un distacco tra la volatilità guidata dalla leva finanziaria e la domanda del mercato spot. Mentre le posizioni long sono state spazzate via, l’assenza di un momento ribassista sostenuto sotto i minimi tecnici chiave implica che la profondità degli ordini di acquisto passivi stia assorbendo la pressione di vendita. La domanda cruciale per la settimana a venire è se questa stabilità rappresenti una fase di accumulo genuina o semplicemente una pausa prima di una capitolazione più profonda.

Good Morning ☀️ Not much happening across the #Crypto market at the moment. #Bitcoin continues to range, and we’re still holding the short from 74k. One scenario I’m watching this week is a push back toward ~70k, followed by a rejection and a move down into key demand. Here’s… — The Chart Deck (@TheChartDeck) March 9, 2026

Analisi della liquidità macro e della correlazione di mercato

L’attuale azione dei prezzi non può essere vista isolatamente dal più ampio panorama macroeconomico. Gli asset a rischio sono attualmente alle prese con nuove tensioni geopolitiche e un contesto di rendimenti variabile, fattori che tipicamente pesano molto sulle valutazioni crypto. Tuttavia, le dinamiche di correlazione mostrano segnali di disaccoppiamento. Mentre gli indici tecnologici tradizionali hanno affrontato venti contrari, il rifiuto del mercato crypto di scendere ulteriormente suggerisce che specifiche condizioni di liquidità stiano prevalendo sulla correlazione macro generale.

GEOPOLITICAL TENSIONS AT SOME OF THE HIGHEST LEVELS WE’VE SEEN IN A LONG TIME. 🚨 – Ukraine allegedly tried to attack Putin’s residence

– Rising Israel-Iran tensions & ongoing Iran protests

– China surrounding Taiwan again

– UAE-Saudi tensions

– US land operation in Venezuela pic.twitter.com/IntZ3PSxoT — Crypto Rover (@cryptorover) December 30, 2025

Gli analisti che monitorano queste condizioni di liquidità osservano che la saturazione della pressione di vendita spesso funge da contro-indicatore rispetto al sentiment ribassista prevalente. La continua difesa del livello di 64.000 USD per Bitcoin funge da barometro per la propensione al rischio in tutto il settore. Se le pressioni macro fossero l’unico motore, una violazione di questo supporto si sarebbe probabilmente verificata durante il picco della recente ondata di liquidazioni. Al contrario, il mercato sta assistendo a quello che sembra essere uno stress test del pavimento strutturale della classe di asset.

Oltre Bitcoin, ecco i livelli di supporto chiave da monitorare per Ethereum e XRP

Ethereum affronta un momento cruciale simile a quello di Bitcoin, mantenendo il supporto a 1.850 USD. L’analisi tecnica suggerisce che il mancato mantenimento di questo livello aprirebbe la strada verso i 1.669 USD. Al contrario, è necessario un recupero sopra i 2.200 USD per segnalare che la fase di liquidazione sia conclusa.

(fonte – TradingView)

XRP sta attualmente scambiando in una zona decisiva. L’asset sta difendendo e gravitando sopra il supporto di 1,27 USD, che coincide con il minimo del mercato ribassista. Tuttavia, lo slancio rialzista deve affrontare un muro formidabile tra 1,76 e 1,80 USD, dove sono detenuti circa 1,85 miliardi di XRP. Una rottura sopra 1,51 USD è matematicamente necessaria per confermare un’inversione di tendenza.

(fonte – TradingView)

L’outlook per le prossime settimane dipende dalla risoluzione degli attuali segnali di capitolazione. Per XRP, l’intersezione tra il segnale di capitolazione SOPR e la storica forza stagionale di marzo costituisce un caso convincente per un potenziale recupero.

