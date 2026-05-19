MemeCore sopra $3, ma i trader guardano alla presale di Maxi Doge

MemeCore resta uno dei nomi più osservati del segmento meme infrastructure, con il token M che continua a scambiare intorno a $3.40 dopo il massimo storico di $4.84 toccato a fine aprile. Con una market cap di circa $4.42 miliardi, il progetto mantiene una base solida anche dopo il ritracciamento, sostenuto da aggiornamenti di rete che hanno tagliato le gas fee di 100 volte e introdotto l’account abstraction per rendere l’operatività on-chain più semplice per i trader di meme coin.

Ma proprio quando un asset già maturo entra in consolidamento, una parte del capitale tende a cercare un profilo rischio-rendimento diverso. È qui che si inserisce Maxi Doge (MAXI), una presale che sta attirando attenzione per il suo mix di branding degen, staking immediato e struttura pensata per catalizzare engagement prima del listing.

Per chi ragiona in ottica investibile, il punto non è solo il meme appeal: è capire dove potrebbero arrivare i prossimi flussi, quali meccaniche di token utility stanno sostenendo la domanda e quanto margine resti prima dell’ingresso sui mercati aperti.

MemeCore difende i $3, ma il mercato inizia a prezzare la rotazione

MemeCore ha registrato una forte performance nei primi mesi dell’anno, con guadagni fino al 307% tra il 1° febbraio e il 24 aprile. Il rally è stato alimentato dal modello Proof of Meme e da strumenti costruiti per convertire la cultura virale in coordinamento on-chain. Più di recente, i nuovi hard fork hanno migliorato ulteriormente l’esperienza di rete, spingendo M ben oltre i $3 e fino a sfiorare quota $5.

Il token ha messo a segno anche un progresso del 7.26% negli ultimi due giorni, mentre i volumi restano robusti, attorno a $12 milioni nelle ultime 24 ore. Questo supporta la view degli analisti più costruttivi, che vedono ancora spazio per un ritorno verso i $5 nel corso del mese.

Detto questo, i dati osservati dagli analisti on-chain suggeriscono che alcune whale stiano alleggerendo l’esposizione dopo la corsa delle ultime settimane. È una dinamica tipica quando un token si avvicina a resistenze rilevanti dopo una salita rapida. In parallelo, il team ha ottenuto su X lo status ufficiale di cashtag per “$M” alla fine della scorsa settimana, un segnale che ha rafforzato la visibilità del progetto e il sentiment del mercato.

$M is now officially on X Cashtags.

Real-time price, right in your timeline! Type $M and see for yourself 👀 pic.twitter.com/gsWeU3kbga — MemeCore (@MemeCore_M) May 14, 2026

In altre parole, MemeCore resta forte sul piano fondamentale e narrativo, ma il suo profilo oggi è diverso rispetto a quello di una small-cap o di una presale. Per una fetta di investitori speculativi, il trade successivo si sta spostando verso opportunità più precoci.

Perché Maxi Doge sta guadagnando trazione tra chi cerca upside prima del listing

Maxi Doge (MAXI) si presenta con un’identità apertamente degen: leva 1000x, energy drink e caccia ai pump. Però la parte che interessa davvero al mercato è come questo tema venga tradotto in meccaniche di retention e incentivazione. Il progetto prevede staking con 65% APY distribuito giornalmente da un pool dedicato, contest post-lancio con premi basati sul ROI e un “Maxi Fund” pensato per sostenere marketing e visibilità.

Questo schema prova a fare due cose insieme: mantenere alta l’attenzione della community e offrire motivi concreti per detenere il token anche oltre la fase iniziale di hype. Partnership con piattaforme futures ed eventi gamificati completano un ecosistema che punta a estendere l’engagement una volta che MAXI arriverà sui listini.

Dal punto di vista del posizionamento, è proprio questa combinazione tra meme narrative e utility leggera ma immediata a rendere il progetto interessante per il capitale in rotazione. Non è una scommessa “difensiva”, ma una proposta chiaramente orientata all’upside speculativo.

WHEN THE TIME IS RIGHT, FAM. pic.twitter.com/x4ICReH5yi — MaxiDoge (@MaxiDoge_) May 12, 2026

Tokenomics e accessibilità: presale quasi a $5 milioni con prezzo a $0.00028190

La presale di MAXI ha raccolto quasi $5 milioni, segnale di domanda costante in una fase di mercato in cui molti investitori stanno cercando l’early entry prima del debutto su DEX e CEX. Il prezzo attuale, pari a $0.00028190, mantiene la barriera d’ingresso molto bassa e rende il trade accessibile anche a chi non vuole esporsi con capitale elevato.

La possibilità di mettere subito in staking i token acquistati aggiunge un ulteriore elemento alla tesi rialzista dei primi partecipanti. In pratica, l’appeal non si limita alla speranza di listing e momentum: c’è anche una componente di rendimento che può rafforzare la permanenza dei detentori durante la fase di build-up.

La roadmap, inoltre, prevede quotazioni e attivazioni di community più ampie, tutte coerenti con la narrativa del trading degen su cui Maxi Doge sta costruendo il proprio marchio. Se il settore meme continuerà a premiare i progetti capaci di concentrare attenzione e partecipazione, MAXI potrebbe beneficiare di questa finestra nel Q2.

Come entrare nella presale di MAXI e quali rischi considerare

Per partecipare, basta andare sul sito ufficiale della presale di Maxi Doge e collegare il wallet. È possibile acquistare usando ETH, BNB, USDT o USDC, oppure pagare con carta bancaria. Best Wallet semplifica l’operazione da mobile tramite la sezione “Upcoming Tokens”, con app disponibile su Apple App Store e Google Play.

I token MAXI sono attualmente offerti a $0.00028190 e possono essere messi in staking immediatamente con APY del 65%.

Va però ricordato che le presale meme restano asset altamente speculativi: branding forte, roadmap e incentivi possono sostenere l’interesse, ma volatilità, execution risk e dipendenza dal sentiment di mercato restano fattori centrali. Per questo, anche in presenza di un potenziale upside rilevante, l’esposizione va calibrata con prudenza.