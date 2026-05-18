Ripple: Garlinghouse attacca Bitcoin ed Ethereum sui pagamenti

Durante il segmento ‘XRP in a Minute’ all’evento XRP Las Vegas, il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha presentato XRP Ledger come un’infrastruttura di pagamento specializzata, in grado di regolare transazioni in un tempo compreso tra tre e cinque secondi a costi irrisori.

Garlinghouse ha sottolineato come la rete abbia elaborato oltre 4 miliardi di transazioni dal 2012, ponendosi come strato fondamentale per il cosiddetto “Internet of Value”. Il CEO ha enfatizzato l’architettura tecnica del ledger, le cui origini risalgono agli ex sviluppatori di Bitcoin, indicandola come il principale vantaggio competitivo di XRP rispetto a Ethereum e Bitcoin.

Questa strategia punta a spostare l’attenzione di XRP dai piccoli investitori retail verso attori istituzionali, come tesorieri aziendali e banche. Presentando XRP come un’infrastruttura di pagamento piuttosto che come un semplice investimento, Ripple mira a coinvolgere il settore finanziario mainstream, espandendosi oltre la nicchia dei pagamenti cripto.

In seguito alle dichiarazioni di Garlinghouse, la coppia XRP/USD scambia a $1,38, in calo del -3,2% in una giornata di raffreddamento generale del mercato che ha visto svanire oltre 100 miliardi di dollari dalla capitalizzazione totale delle criptovalute.

Architettura Ripple e Internet of Value: la filosofia del design orientato ai pagamenti

L’XRP Ledger (XRPL) utilizza un algoritmo Byzantine Fault Tolerant e una Unique Node List per raggiungere il consenso ogni tre-cinque secondi senza ricorrere al mining. Questo design elimina il consumo energetico tipico del proof-of-work di Bitcoin e la complessità di Ethereum, garantendo una finalità immediata rispetto ai 10 minuti di Bitcoin o ai 12-15 secondi di Ethereum (pre-rollup).

XRPL è in grado di gestire quasi 1.500 transazioni al secondo (TPS), superando di gran lunga le 7 TPS di Bitcoin e la capacità di Ethereum, il tutto mantenendo commissioni minime di circa $0,0002. La piattaforma è stata progettata specificamente per i flussi di pagamento e liquidità, integrando primitive finanziarie come un exchange decentralizzato e canali di pagamento, a differenza di piattaforme general-purpose come Ethereum.

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Inoltre, Ripple si allinea agli standard ISO 20022, rendendo XRP interoperabile con i sistemi bancari esistenti. Questa focalizzazione sulla specializzazione distingue nettamente l’architettura di XRPL da quella di Ethereum.

Pagamenti vs. Smart Contract: il posizionamento istituzionale di XRP

La logica competitiva di Garlinghouse evidenzia la specificità di XRP per i pagamenti, differenziandosi dalle capacità di regolamento programmabile e dalla DeFi di Ethereum. Ripple sostiene che i casi d’uso istituzionali debbano essere separati, posizionando la propria architettura come la più adatta per il correspondent banking e i pagamenti transfrontalieri.

La crescente trazione istituzionale di Ripple è testimoniata da un’operazione di riscatto transfrontaliero di Treasury USA tokenizzati su XRP Ledger, che nel maggio 2026 ha coinvolto JPMorgan, Mastercard e Ondo Finance. Questa transazione ha dimostrato la fattibilità operativa del sistema, trasformando l’argomento architettonico in una concreta opzione di approvvigionamento per le aziende.

Inoltre, la sentenza del luglio 2023 della giudice Analisa Torres ha chiarito che le vendite di XRP sugli exchange pubblici non costituiscono contratti di investimento, fornendo quella chiarezza normativa che Garlinghouse ritiene essenziale per le istituzioni. Insieme agli sforzi di acquisizione di Ripple e all’approvazione della stablecoin RLUSD, ciò rappresenta una spinta strategica per rendere XRP un’opzione conforme alle normative per l’adozione istituzionale.

Infrastruttura per l’Internet of Value: il ruolo di XRP nel regolamento istituzionale

La visione di Garlinghouse riflette un cambiamento nel modo in cui le istituzioni percepiscono i pagamenti globali. Mentre i modelli di correspondent banking di SWIFT si affidano a conti Nostro e Vostro pre-finanziati, immobilizzando capitali, l’On-Demand Liquidity (ODL) di Ripple utilizza XRP come ponte di liquidità in tempo reale, eliminando la necessità di pre-finanziamento. XRP funge da valuta ponte transitoria, privilegiando la velocità di transazione rispetto all’apprezzamento del prezzo.

RLUSD, una stablecoin ancorata al valore del fiat, supporta regolamenti stabili, mentre XRP gestisce le funzioni di ponte e le commissioni, soddisfacendo i framework di conformità avversi al rischio. La roadmap di Ripple include anche Hooks e sidechain compatibili con EVM, per espandere le funzionalità pur mantenendo il focus sui pagamenti.

Tuttavia, il legame tra l’infrastruttura di Ripple e la domanda di XRP rimane in gran parte potenziale. La maggior parte delle transazioni su RippleNet utilizza RLUSD e canali fiat, con l’ODL che non ha ancora generato una domanda sostanziale di XRP. I dati sulla scalabilità dell’ODL nei prossimi 12-18 mesi chiariranno questo aspetto.

Gli indicatori chiave da monitorare includono il volume dei corridoi ODL, specialmente dove l’eliminazione del pre-finanziamento offre risparmi significativi. Se il ruolo di XRP nei flussi di lavoro istituzionali si espanderà, le affermazioni di Garlinghouse troveranno conferma; se invece i volumi ODL rimarranno bassi a favore di RLUSD e canali fiat, il divario tra la narrazione di Ripple e l’utilità reale di XRP rimarrà una questione aperta.