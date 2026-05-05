Bitcoin Hyper raggiunge $32,5M: staking 36% e focus su Layer 2

I rialzisti su Bitcoin hanno una nuova lista di motivi per seguire i grafici da vicino, mentre i progressi normativi a Washington e il flusso costante di capitali verso gli ETF spot su Bitcoin alimentano le aspettative che l’ultima corsa rialzista possa essere solo all’inizio. I principali esperti prevedono già nuovi massimi storici per BTC prima della fine dell’anno, sulla base delle considerazioni sopra citate, anche se le preoccupazioni legate all’Iran stanno tornando a crescere.

Allo stesso tempo, un progetto Layer 2 incentrato su Bitcoin chiamato Bitcoin Hyper (HYPER) ha raccolto $32,5 milioni durante la sua presale, mostrando che gli investitori non stanno acquistando solo BTC in sé, ma stanno anche scommettendo su un’infrastruttura che potrebbe rendere la rete più veloce e più utile.

Questa combinazione di forza macro e rialzismo focalizzato su nicchie specifiche indica una fiducia in crescita su tutto il mercato. Mentre Bitcoin cerca di superare il livello di $81,000, anche le infrastrutture che supportano l’utilizzo reale di BTC stanno chiaramente attirando capitali importanti. È per questo che Bitcoin Hyper è balzato in avanti, poiché il suo nuovo L2 offre un modo inedito per agganciarsi allo slancio di Bitcoin attraverso una DeFi scalabile e ricompense di staking già attive. Resta comunque il rischio tipico dei progetti in presale e dell’esecuzione tecnica.

La Casa Bianca segnala progressi del Clarity Act mentre esplodono gli afflussi negli ETF su Bitcoin

La Casa Bianca ha dato il via libera affinché il Clarity Act possa andare avanti, mentre Patrick Witt, direttore esecutivo del President’s Council of Advisors for Digital Assets, ha semplicemente pubblicato “Go time” dopo il raggiungimento di un compromesso sulle regole per le stablecoin che avevano bloccato il disegno di legge. I legislatori stanno ora valutando una sessione di markup già nella settimana dell’11 maggio, con le probabilità di approvazione salite intorno al 70% sui prediction market. Il presidente Trump ha sostenuto pubblicamente la legislazione, che introdurrebbe regole sulla struttura del mercato attese da tempo e potrebbe potenzialmente aprire la porta a una maggiore partecipazione istituzionale.

Lunedì gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato un’altra giornata solida, attirando $532,21 milioni e portando gli afflussi cumulativi oltre $59 miliardi, mentre il totale degli asset in gestione si attesta ora a $106,44 miliardi. Gli acquisti costanti hanno aiutato Bitcoin a mantenersi sopra i recenti livelli di supporto anche mentre i mercati più ampi assimilano i segnali macro.

Lo stesso ottimismo si sta ora riversando in progetti nativi di Bitcoin come Bitcoin Hyper, che punta a risolvere problemi reali di scalabilità per gli utenti BTC. Vuoi approfondire le migliori strategie di allocazione? Consulta la nostra guida aggiornata sulle migliori cripto da compare.

La Presale di Bitcoin Hyper supera $32,5 milioni mentre i rialzisti si riversano nell’infrastruttura Bitcoin Layer 2

Bitcoin Hyper (HYPER) sta costruendo la prima vera rete Bitcoin Layer 2, progettata per risolvere lentezza e commissioni elevate mantenendo intatta la sicurezza del layer base. Funziona sulla Solana Virtual Machine (SVM) per offrire throughput elevato e finalità quasi istantanea, quindi registra periodicamente i dati su Bitcoin utilizzando zero-knowledge proofs e un bridge trustless.

Gli utenti possono depositare BTC, effettuare transazioni a basso costo e accedere a DeFi, staking e dApp senza uscire dall’ecosistema Bitcoin.

A bit of Bitcoin and a WHOLE lot of $HYPER 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/ACkjKa5Mvg — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 1, 2026

La presale di HYPER ha ora raccolto oltre $32,5 milioni, con il token HYPER prezzato a $0,0136796. I partecipanti iniziali possono mettere in staking fin da subito con un APY del 36%, e l’offerta totale del progetto pari a 21 miliardi assegna il 30% allo sviluppo, il 25% alla treasury, il 20% al marketing, il 15% alle ricompense e il 10% alle quotazioni. La tempistica si allinea perfettamente con lo slancio normativo attorno al Clarity Act – e quando arriveranno regole più chiare, i progetti che rendono Bitcoin più veloce e più funzionale potrebbero beneficiarne maggiormente.

Questa combinazione di catalizzatori macro e innovazione on-chain rende Bitcoin Hyper uno dei modi più interessanti per posizionarsi in vista della prossima gamba rialzista.

Come partecipare alla presale di Bitcoin Hyper prima della prossima fase

Partecipare richiede solo pochi minuti. Vai sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collega un wallet compatibile come Best Wallet o MetaMask e scegli quanti HYPER vuoi acquistare. Puoi pagare con ETH, USDT, BNB, USDC, SOL, oppure semplicemente usare una carta bancaria per un acquisto diretto.

Lo staking è disponibile immediatamente al 36% APY, così gli acquirenti possono bloccare le ricompense mentre la presale è in corso.