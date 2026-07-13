Bitcoin frena a $63.000, Bitcoin Hyper punta a $33 milioni

Il mercato crypto apre la settimana mostrando i muscoli della volatilità. Una rapida ondata di liquidazioni durante la sessione asiatica ha spinto Bitcoin (BTC) a testare il supporto chiave a $63.000, registrando una flessione dell’1,4% nelle ultime 24 ore e muovendosi da un massimo di $64.500 fino a un minimo locale di $62.800. Questo movimento ha ripulito il mercato dall’eccesso di leva finanziaria, un fenomeno fisiologico che spesso spaventa i trader retail ma che crea interessanti punti d’ingresso per chi osserva il quadro macroeconomico.

A complicare lo scenario di breve termine si sono aggiunte le tensioni geopolitiche nel fine settimana tra Stati Uniti e Iran, che hanno innescato un rally del petrolio (Brent e WTI in rialzo di oltre il 4%) e iniettato cautela sui mercati globali. Tuttavia, la vera forza di Bitcoin emerge dai dati istituzionali: venerdì scorso gli ETF spot statunitensi hanno registrato afflussi netti per ben $90,44 milioni, portando il bilancio settimanale a +$197,4 milioni e interrompendo otto settimane consecutive di deflussi. Il fondo IBIT di BlackRock continua a catalizzare la maggior parte di questi capitali, confermando che gli investitori istituzionali considerano ogni correzione come un’opportunità di accumulazione.

In questo contesto di lateralizzazione, l’attenzione degli investitori più smart si sta spostando con decisione verso soluzioni infrastrutturali ad alto potenziale. Ne è la prova tangibile la straordinaria prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER), che ha già raccolto la cifra record di $32,96 milioni e si appresta a superare il muro dei $33 milioni. Un trend che evidenzia come il mercato stia premiando i progetti capaci di sbloccare la reale utilità transazionale di Bitcoin.

Analisi macro: BTC assorbe le vendite e gli ETF guidano il rimbalzo istituzionale

Nonostante il calo temporaneo a $62.800, la struttura tecnica di Bitcoin rimane solida all’interno del canale di consolidamento compreso tra $59.000 e $66.000 che caratterizza le ultime settimane. Le liquidazioni della notte sono state assorbite senza provocare panic selling, a dimostrazione di un mercato decisamente più maturo rispetto ai cicli precedenti.

Mentre le tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz tengono col fiato sospeso i mercati tradizionali, gli analisti monitorano con attenzione i prossimi dati macro americani sull’inflazione. L’esperto Daan Crypto ha sottolineato come l’asset si trovi attualmente in una fase di compressione della volatilità tra i $61.000 e i $65.000:

$BTC New week ahead. Geopolitics playing up again over the last few days. Crypto choppy, so are stocks. Bitcoin remains rangebound between this ~$61K-$65K region and is right in the middle here. No major outliers in alts either over the weekend. We'll just have to wait and see… pic.twitter.com/Yh79WFsZME — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 13, 2026

Questa fase di attesa laterale spinge fisiologicamente i capitali verso asset in fase di presale, storicamente scorrelati dalle oscillazioni quotidiane del listino e caratterizzati da un rapporto rischio/rendimento altamente asimmetrico prima del listing ufficiale sugli exchange.

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La tesi di investimento su Bitcoin Hyper: scalabilità Solana e sicurezza Bitcoin

La proposta di valore di Bitcoin Hyper (HYPER) risiede nella risoluzione del più grande limite storico di Bitcoin: la scalabilità. Strutturato come un Layer 2 ad altissime prestazioni, il progetto combina la sicurezza crittografica della rete Bitcoin con la velocità d’esecuzione e i costi infinitesimali tipici della blockchain di Solana.

When you’re this early, Even the moon feels uncrowded. 🌕⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/mrO94UTw6s — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 10, 2026

Il token HYPER è il fulcro di questo ecosistema, progettato per abilitare micro-pagamenti istantanei, smart contract e dApp nel Web3. Per gli investitori della prima ora, la tokenomics offre un incentivo decisamente interessante: un protocollo di staking integrato che eroga attualmente un APY stimato del 36% annuo.

Al prezzo attuale di soli $0,013683 per singolo token, la prevendita rappresenta un’opportunità esclusiva prima del prossimo incremento di prezzo automatico previsto con il passaggio alla fase successiva della presale. Come per ogni investimento in criptovalute in fase iniziale, l’upside potenziale è elevato ma va bilanciato con la consapevolezza dei rischi intrinseci legati al lancio di nuove tecnologie.

Guida pratica: come posizionarsi in HYPER prima del prossimo aumento di prezzo

Partecipare alla presale prima del prossimo step di prezzo è un processo lineare e accessibile sia da desktop che da dispositivi mobile:

Acquisto via Web: È sufficiente collegare il proprio wallet Web3 al sito ufficiale di Bitcoin Hyper. La piattaforma supporta transazioni in ETH, BNB, SOL, USDT, USDC e pagamenti diretti con carta di credito o debito.

È sufficiente collegare il proprio wallet Web3 al sito ufficiale di Bitcoin Hyper. La piattaforma supporta transazioni in ETH, BNB, SOL, USDT, USDC e pagamenti diretti con carta di credito o debito. Acquisto via Mobile: Per un’esperienza ottimizzata, è possibile utilizzare l’app Best Wallet (disponibile su Apple App Store e Google Play). All’interno dell’applicazione, la sezione “Token in arrivo” permette di acquistare e mettere in staking i token HYPER a $0,013683 in pochi secondi.

Per monitorare gli sviluppi tecnologici della roadmap, le date dei listing e i prossimi round di prezzo, è consigliabile seguire i canali ufficiali del progetto su X (Twitter) e unirsi alla community attiva su Telegram.