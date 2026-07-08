Solana sotto pressione: Pump.fun vende $10 milioni in SOL

Pump.fun ha liquidato altri 122.498 Solana, equivalenti a circa 10 milioni di dollari al prezzo attuale. In seguito a questa operazione, SOL ha subito un brusco calo del 3,6%. Con questa vendita, le dismissioni cumulative del launchpad di memecoin basato su Solana raggiungono i 4,656 milioni di SOL, per un valore di 794,8 milioni di dollari a un prezzo medio di uscita di 170,7 dollari per token.

Il meccanismo prevede che Pump.fun converta le entrate delle commissioni del protocollo, denominate in SOL, in stablecoin come pratica di gestione della tesoreria. Ciò che rende l’operazione strutturalmente significativa è la sua portata. Con 4,656 milioni di SOL venduti, Pump.fun si conferma come il principale venditore ricorrente nell’ecosistema Solana, e ogni transazione colpisce un mercato che sta già navigando in un terreno tecnico molto conteso.

Al momento, le probabilità sui mercati di previsione che SOL raggiunga i 90 dollari entro la fine di luglio sono scese al 38,5%, un calo rispetto a livelli che sembravano molto più raggiungibili prima che quest’ultima tranche di vendite colpisse l’order book.

Se questa probabilità del 38,5% si ridurrà ulteriormente dipenderà dalla tenuta della struttura complessiva di SOL, in un quadro tecnico che appare decisamente contrastante.

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Il prezzo di Solana può recuperare i 90 dollari entro fine luglio?

SOL ha perso parte dello slancio dopo il rally della scorsa settimana, scivolando verso i 78 dollari. Il ritracciamento ha raffreddato il sentiment, ma non ha cancellato la recente ripresa. I trader si trovano ora di fronte a una domanda familiare: si tratta di una pausa salutare o di qualcosa di più preoccupante?

Nonostante ciò, alcuni segnali tecnici rimangono costruttivi. Ali Martinez ha evidenziato che l’indicatore SuperTrend a tre giorni ha emesso il suo primo segnale di acquisto dall’ottobre 2025. Nel frattempo, Michaël van de Poppe continua a monitorare l’area tra i 75 e i 77 dollari, sostenendo che debba tenere affinché i compratori possano tentare un nuovo allungo.

Questo posiziona SOL a un bivio interessante. Un rimbalzo dal supporto potrebbe riportare in gioco i 90 dollari, con i 100 dollari come obiettivo successivo. Al contrario, se i compratori restassero in disparte, il prezzo potrebbe continuare a oscillare tra la parte alta dei 70 e la metà degli 80 dollari, mentre Pump.fun continua a immettere nuova offerta sul mercato.

Il rischio al ribasso è più facile da definire rispetto al potenziale rialzo. Una rottura netta sotto i 77 dollari indebolirebbe l’attuale configurazione, spostando l’attenzione verso la zona dei 50 dollari. Nessuno ama parlare di trappole finché qualcuno non ci cade dentro.

Per ora, gli 80 dollari restano il livello monitorato da tutti. Rimanere al di sopra darebbe ai tori una base su cui costruire; scendere nuovamente al di sotto manterrebbe probabilmente i trader in una posizione di cautela ancora per un po’.

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LiquidChain punta al posizionamento precoce mentre SOL testa i supporti

La probabilità del 38,5% che SOL raggiunga i 90 dollari entro luglio, unita a un prezzo spot che ha scambiato al di sotto della propria apertura settimanale, illustra il problema del “tetto” che le altcoin a grande capitalizzazione devono affrontare in questa fase del ciclo.

Persino lo scenario rialzista verso i 100 dollari implica solo un rialzo del 27% dai livelli attuali, compresso da un eccesso di offerta reso persistente dalle operazioni di tesoreria di Pump.fun. Per chi valuta punti di ingresso corretti per il rischio, questo calcolo è fondamentale.

LiquidChain è un progetto di infrastruttura L3 che affronta una problematica differente: la frammentazione della liquidità tra Bitcoin, Ethereum e Solana. La sua architettura fonde questi tre ecosistemi in un unico ambiente di esecuzione attraverso quello che definisce un “Unified Liquidity Layer”, consentendo transazioni cross-chain in un unico passaggio e un’architettura di smart contract accessibile su tutte e tre le reti.

La prevendita è attualmente quotata a 0,01477 $, con 890.000 $ raccolti fino ad oggi. Per i partecipanti che seguono l’infrastruttura di regolamento cross-chain come tema strutturale, i dati sull’ingresso sono disponibili nella pagina della prevendita di LiquidChain.