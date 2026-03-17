Bitcoin torna a sfiorare i 75.000 grazie agli afflussi negli ETF: cosa accadrà ora?

Punti chiave

Stamattina Bitcoin ha toccato brevemente i 75.991 dollari prima di ritracciare verso i 74.291 dollari.

Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi per sei giorni consecutivi, per un totale di 962,8 milioni di dollari dal 9 marzo.

Un'ondata di liquidazioni a breve termine – 485,6 milioni di dollari in 24 ore – ha contribuito a spingere il prezzo al rialzo. .

Bitcoin ha attraversato un periodo di forte volatilità negli ultimi giorni. La criptovaluta regina ha raggiunto un massimo di 75.991 dollari nella notte italiana prima di ritracciare e attestarsi intorno ai 74.291 dollari nelle prime ore di martedì mattina.

La mossa è arrivata in concomitanza con un’ondata massiccia di liquidazioni di posizioni short, con circa 609 milioni di dollari di liquidazioni totali di criptovalute registrate nelle ultime 24 ore. Di questi, 485,6 milioni di dollari provenivano da posizioni short.

Secondo gli analisti, la stretta ha spinto rapidamente i prezzi al rialzo. Tuttavia, alcuni sono scettici sulla sua durata.

“I movimenti dettati dalla compressione dei prezzi sono in genere di breve durata, senza una domanda reale sostenuta, e tendono a svanire nel giro di pochi giorni o un paio di settimane”, ha affermato Dominick John, analista di Zeus Research.

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Gli afflussi negli ETF forniscono un supporto fondamentale

Nonostante l’incertezza, gli ETF sul Bitcoin spot hanno mostrato una domanda costante. Lunedì si è registrato il sesto giorno consecutivo di afflussi negli ETF sul Bitcoin quotati negli Stati Uniti, con 199,4 milioni di dollari aggiunti in una singola seduta.

Il fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato la classifica con 139,4 milioni di dollari. Il Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity ha aggiunto 64,5 milioni di dollari.

Dal 9 marzo, gli afflussi netti totali in questi prodotti hanno raggiunto i 962,8 milioni di dollari. Nello stesso periodo, il Bitcoin ha guadagnato il 12,5%, passando da 65.960 dollari a circa 74.250 dollari.

Gli analisti di Presto Research hanno indicato questi afflussi, combinati con i continui acquisti da parte delle aziende, come fattori chiave alla base di questo rialzo. Anche gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato afflussi netti per 767,3 milioni di dollari la scorsa settimana, la terza settimana consecutiva di flussi positivi.

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I fattori macroeconomici restano al centro dell’attenzione

Il conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran ha pesato sul sentiment degli investitori. Martedì i prezzi del petrolio sono risaliti sopra i 100 dollari al barile, con il Brent a 103 dollari e il WTI a 96,03 dollari.

L’aumento dei prezzi dell’energia ha sollevato timori di inflazione, che a loro volta influenzano il posizionamento degli investitori su tutti gli asset, comprese le criptovalute.

Lunedì, il presidente Trump ha chiesto ad altri Paesi di contribuire a risolvere i problemi nello Stretto di Hormuz. L’Iran aveva ridotto il traffico marittimo attraverso questa rotta, che trasporta circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio.

🌏 With continued rumors swirling about the progress of the Iran, Israel, and US conflict, Bitcoin has jumped above $74.4K for the first time in 6 weeks. This bullish momentum has been enough to push FOMO to its highest level since January 2nd. 🥳 According to Monday's social… pic.twitter.com/C00awVqBWI — Santiment (@santimentfeed) March 16, 2026

La società di analisi blockchain Santiment ha osservato che le voci di progressi diplomatici tra Stati Uniti, Iran e Israele hanno contribuito a far superare al Bitcoin la soglia dei 74.400 dollari per la prima volta in sei settimane.

Martedì, l’indice Crypto Fear & Greed è salito di cinque punti, raggiungendo quota 28 e uscendo per la prima volta dalla zona di “paura estrema” dalla soglia di “paura estrema” dalla regione di fine gennaio.

La Federal Reserve annuncerà la sua decisione sui tassi d’interesse mercoledì. I mercati si aspettano in generale che i tassi rimangano invariati, ma gli operatori stanno seguendo con attenzione i commenti sull’inflazione.

Anche gli ETF spot su Ethereum hanno registrato afflussi per 160,8 milioni di dollari la scorsa settimana, con ETH in rialzo del 3,28% a 2.315 dollari.