Near e Hyperliquid volano, ma la smart money guarda Bitcoin Hyper

Il mercato delle altcoin mostra forti segnali di dinamismo, guidato da una rotazione dei capitali verso progetti ad alta utilità tecnologica. Nelle ultime 24 ore, Near Protocol ha registrato un balzo superiore al 13%, catalizzando l’attenzione degli operatori dopo che Arthur Hayes ha inserito il token nella sua personale “trinità divina” delle altcoin a maggior potenziale.

Mentre i riflettori sono puntati sui rally di NEAR e Hyperliquid (HYPE), gli investitori più strategici stanno silenziosamente posizionando liquidità su un’opportunità ad alto potenziale asimmetrico: Bitcoin Hyper ($HYPER). Questo innovativo Layer 2 mira a risolvere i limiti strutturali di Bitcoin introducendo una scalabilità paragonabile a quella di Solana, senza comprometterne la sicurezza nativa. Con una prevendita che ha già superato i 32 milioni di dollari, il progetto si candida a essere uno dei principali driver di crescita del 2026.

La Spinta di Arthur Hayes e il Momentum delle Altcoin

Il recente rally di Near Protocol, che ha visto il token sfiorare i $2,70 con un incremento mensile superiore al 60%, conferma il ritorno di un forte interesse speculativo e fondamentale sulle altcoin di prima fascia.

A dare ulteriore slancio al token sono state le dichiarazioni del co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, che ha espresso estremo ottimismo sullo sviluppo tecnico e sull’adozione pratica della rete NEAR, posizionandola tra i suoi asset preferiti per il lungo termine.

When you are in position, trading is easy, sit back and watch number go up.$HYPE, $ZEC, $NEAR the holy trinity! — Arthur Hayes (@CryptoHayes) May 22, 2026

Questo endorsement ha riattivato l’interesse per l’intero comparto. In una fase in cui Bitcoin consolida in un range compreso tra $76.500 e $77.300 ed Ethereum si mantiene stabile intorno ai $2.110, la liquidità si sta muovendo verso ecosistemi ad alte prestazioni. Gli sviluppatori continuano a scegliere NEAR per la sua capacità di gestire elevati volumi di transazioni a costi ridotti, offrendo un’alternativa concreta alle congestioni delle mainnet tradizionali.

Parallelamente, anche Hyperliquid (HYPE) ha registrato una performance straordinaria, toccando il suo massimo storico a quota $64 e consolidando la sua posizione nella top 10 globale per capitalizzazione di mercato.

When Arthur Hayes tells you to pack your bags for $NEAR, you listen.

From $20 ATH to $2.5 now — the runway has never been longer. pic.twitter.com/HnaH24uE5T — Rohit (@0xRohit_k) May 25, 2026

I dati on-chain indicano che non si tratta di semplice speculazione, ma di un incremento reale dell’attività degli utenti e dei volumi di scambio. Questa tendenza premia i progetti focalizzati sulla risoluzione dei problemi di scalabilità, un trend macroeconomico in cui Bitcoin Hyper si inserisce perfettamente.

La Proposta di Valore di Bitcoin Hyper ($HYPER)

Mentre i progetti consolidati registrano forti afflussi, Bitcoin Hyper si distingue come una delle novità più interessanti per chi cerca un’esposizione su Bitcoin ma con metriche di crescita da early-stage. Come Layer 2, il protocollo unisce la solidità e la decentralizzazione di Bitcoin alla velocità transazionale tipica di Solana.

La tecnologia alla base consente agli utenti di depositare BTC, eseguire transazioni istantanee e a costi infinitesimali per pagamenti e smart contract, per poi regolare i saldi finali sulla blockchain principale in totale sicurezza. Questo approccio non punta a competere con Bitcoin, bensì a espandere la sua utilità, rendendolo idoneo per l’uso commerciale quotidiano.

La risposta del mercato è stata immediata: la prevendita di Bitcoin Hyper ha superato i 32 milioni di dollari. Al prezzo attuale di $0,0136804 per token $HYPER, gli investitori hanno la possibilità di posizionarsi prima del listing ufficiale sugli exchange.

Dal punto di vista della tokenomics, uno dei principali incentivi per i partecipanti della prima ora è lo staking immediato, che offre un rendimento annuo (APY) stimato del 36%. Questa struttura di incentivi favorisce la detenzione a lungo termine e riduce la pressione di vendita al momento del lancio ufficiale della rete.

Analisi del Rischio e Prospettive Future

Come per qualsiasi investimento in fase di prevendita, è fondamentale adottare un approccio prudente. I progetti in fase iniziale offrono un potenziale di rialzo significativo rispetto alle large-cap, ma comportano rischi legati all’esecuzione tecnica e alla volatilità del mercato post-listing. Tuttavia, il solido piano di allocazione dei token per lo sviluppo e il marketing, unito alla forte domanda registrata nella presale, fornisce a $HYPER basi solide per affrontare il debutto sui mercati.

Come Accedere alla Prevendita di $HYPER

Partecipare alla prevendita è un processo lineare e accessibile. È sufficiente visitare il portale ufficiale all’indirizzo, collegare il proprio Web3 wallet e selezionare l’opzione di acquisto desiderata.

La piattaforma supporta un’ampia gamma di opzioni di pagamento, tra cui SOL, ETH, BNB, USDC, USDT e carta di credito. Per una gestione semplificata da dispositivi mobili, l’applicazione Best Wallet (disponibile su iOS e Android) integra pienamente la prevendita, consentendo di monitorare i propri token e i premi di staking in tempo reale.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnologici, le tappe della roadmap e i futuri listing, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X e unirsi alla community sul canale Telegram ufficiale.