Coinbase rifiuta nuovamente di sostenere la bozza aggiornata del Clarity Act

Coinbase ha rifiutato nuovamente di appoggiare la bozza aggiornata del Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), la legislazione approvata dalla Camera e concepita per suddividere l’autorità di regolamentazione sugli asset digitali tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

La continua opposizione dell’exchange, articolata più di recente dall’Amministratore Delegato Brian Armstrong su X, giunge mentre i negoziatori del Senato tentano di conciliare una bozza di 278 pagine della Commissione Bancaria con le priorità contrastanti del settore e le scadenze della Casa Bianca.

Il rifiuto segna la seconda volta che Coinbase nega il supporto istituzionale a una revisione legislativa importante del CLARITY Act, e ha già prodotto un misurabile attrito legislativo: la Commissione Bancaria del Senato ha rinviato un markup programmato poche ore dopo il post di Armstrong del 14 gennaio 2026.

Sospettiamo che le ripetute obiezioni dell’exchange riflettano un calcolo strutturale piuttosto che una posizione tattica: il modello di ricompense USDC gestito da Coinbase è direttamente minacciato dalle disposizioni sulla restrizione dei rendimenti che sono sopravvissute a molteplici revisioni della bozza.

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CLARITY Act: posizione legislativa e sfide giurisdizionali

Il Digital Asset Market Clarity Act è nato come uno sforzo bipartisan delle commissioni per i servizi finanziari e l’agricoltura della Camera, presentato il 29 maggio 2025 e progettato per risolvere l’annosa questione se gli asset digitali debbano essere regolamentati come titoli sotto l’autorità della SEC o come commodity sotto la giurisdizione del Commodity Exchange Act (CEA) della CFTC. La Camera ha approvato il disegno di legge il 17 luglio 2025, con un margine di 294 a 134, un voto che è andato avanti nonostante le obiezioni dei democratici incentrate sulle lacune nella protezione degli investitori.

🚨BERNSTEIN: I MERCATI STANNO商 FRAINTENDENDO IL CLARITY ACT Le azioni di Circle sono crollate di quasi il 21% negli ultimi cinque giorni, trascinando al ribasso i titoli legati alle criptovalute. Il calo ha seguito i timori degli investitori riguardo a una proposta di divieto sul rendimento delle stablecoin. La preoccupazione deriva dal nuovo linguaggio contenuto nel disegno di legge Clarity Act.… pic.twitter.com/qXkglh9Gi5 — BSCN (@BSCNews) 26 marzo 2026

Il progresso al Senato si è arenato a seguito di una bozza di discussione bipartisan del 10 novembre 2025 dei senatori John Boozman (R-AR) e Cory Booker (D-NJ), e la bozza della Commissione Bancaria del Senato del gennaio 2026 ha introdotto disposizioni che non apparivano nella versione della Camera — tra cui limiti sui rendimenti delle stablecoin, restrizioni sulle azioni tokenizzate e nuovi requisiti di rendicontazione per la finanza decentralizzata (DeFi).

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha aggravato lo stallo il 25 febbraio 2026, con una proposta normativa GENIUS Act di 376 pagine che vieterebbe la maggior parte degli accordi di rendimento per stablecoin di terze parti durante un periodo di consultazione di 60 giorni, allineandosi alle priorità della lobby bancaria ma andando contro l’architettura dei prodotti di Coinbase.

Il significato più ampio del disegno di legge, che stabilisce mercati contrattuali designati (DCM) per le criptovalute, chiarisce i quadri di custodia e risolve la sovrapposizione giurisdizionale SEC-CFTC, rimane intatto, ma l’accumulo di emendamenti controversi ha trasformato quello che era iniziato come un disegno di legge sulla struttura del mercato in un negoziato politico su più fronti.

Le obiezioni di Coinbase al Clarity Act: restrizioni sui rendimenti e sorveglianza DeFi

La dichiarazione di Armstrong di gennaio è stata diretta. Pubblicando su X, il capo di Coinbase ha citato quattro obiezioni specifiche: restrizioni sui pagamenti dei rendimenti delle stablecoin, limiti agli strumenti azionari tokenizzati, disposizioni sulla sorveglianza DeFi e quello che ha caratterizzato come un indebolimento dell’autorità della CFTC rispetto alla versione approvata dalla Camera. Il rinvio del markup da parte della Commissione Bancaria del Senato nelle ore successive ha sottolineato il peso politico che la posizione di Coinbase riveste nell’attuale contesto legislativo.

È fantastico vedere più banche aprirsi alle cripto e alle stablecoin. pic.twitter.com/cvohoJEkm2 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) 24 marzo 2026

Un emendamento bipartisan dei senatori Angela Alsobrooks (D-MD) e Thom Tillis (R-NC) mirava a limitare i pagamenti dei rendimenti delle stablecoin in modo ancora più aggressivo rispetto all’esenzione esistente nella bozza per i programmi fedeltà, colpendo direttamente l’offerta di ricompense USDC di Coinbase. Il linguaggio di Armstrong — “Ci sono troppi problemi” — è stato tipicamente diretto. Il responsabile di Coinbase Institutional, John D’Agostino, ha offerto una lettura più misurata alla CNBC, affermando di “comprendere perfettamente” perché la risoluzione richiedesse tempo, ma la posizione pubblica di Armstrong ha dato il tono.

La posizione dell’exchange non è rimasta incontrastata all’interno del settore. Il general partner di Andreessen Horowitz (a16z), Chris Dixon, ha postato su X che “è ora di far progredire il Clarity Act”, inquadrando il ritiro di Coinbase come un rischio per gli alleati legislativi e per l’agenda più ampia sulla struttura del mercato. La divergenza tra a16z e Coinbase riflette una reale spaccatura strategica: le aziende i cui ricavi dipendono meno dai prodotti a rendimento stablecoin possono dare più peso alla chiarezza giurisdizionale della CFTC rispetto ai costi delle restrizioni sui rendimenti.

Implicazioni sulla struttura del mercato: chiarezza istituzionale rimandata

I ripetuti rifiuti di Coinbase creano una complicazione misurabile per il percorso del disegno di legge al Senato. I principali exchange fungono di fatto da validatori della legislazione sulla struttura del mercato cripto — il loro sostegno segnala l’operatività ai legislatori e agli investitori istituzionali che non hanno la competenza tecnica per valutare indipendentemente le disposizioni della bozza. Un disegno di legge che il più grande exchange spot statunitense ha rifiutato di sostenere due volte deve affrontare un maggiore scrutinio sia da parte dei democratici scettici che dei repubblicani cauti rispetto all’opposizione del settore.

Caro @brian_armstrong , È ora di smetterla. Tutto è iniziato a gennaio con una narrazione che aveva senso — lasciare che le persone guadagnassero con i propri soldi. Rispetto per questo. Ma ora basta. Stai proteggendo la tua attività. Giusto. Ma questo settore è più grande di @coinbase . Se questo… — Nico Cabrera (@NicoCabrera92) 25 marzo 2026

Le conseguenze a valle per i partecipanti al mercato istituzionale sono significative. Senza un quadro giurisdizionale SEC-CFTC codificato, il capitale istituzionale continuerà a concentrarsi nei prodotti derivati regolamentati dalla CFTC quotati sul Chicago Mercantile Exchange (CME), mentre i mercati spot e le sedi DeFi operano sotto un regime di coercizione per ambiguità. Se il disegno di legge dovesse avanzare senza il sostegno di Coinbase — o senza revisioni che affrontino le disposizioni sui rendimenti e sulla DeFi — la sua attuazione potrebbe rivelarsi più limitata nella pratica rispetto alla chiarezza sulla struttura del mercato promessa dai suoi promotori. La stessa Coinbase ha stimato che l’attuazione di un disegno di legge finale richiederebbe dai 12 ai 18 mesi dopo l’approvazione, indipendentemente dai tempi.

La scadenza per il compromesso della Casa Bianca sui rendimenti delle stablecoin del 1° marzo 2026, sollecitata dal sottosegretario al Tesoro Scott Bessent a causa dell’urgenza delle elezioni di metà mandato, è scaduta senza risoluzione. Il successivo post di Donald Trump su Truth Social, che condizionava l’impegno legislativo all’approvazione del SAVE America Act, ha rimosso ulteriormente il CLARITY dal calendario a breve termine del Senato.

Punti decisionali orientati al futuro

Tre sviluppi specifici meritano un attento monitoraggio nelle prossime settimane.

In primo luogo, il periodo di commento per la normativa GENIUS Act dell’OCC, che si chiuderà verso la fine di aprile 2026, stabilirà se gli accordi di rendimento per stablecoin di terze parti sopravvivranno in un quadro federale definitivo, un esito che rimuoverebbe o consoliderebbe l’obiezione principale sollevata da Coinbase.

In secondo luogo, la tempistica del markup post-primaverile della Commissione Bancaria del Senato determinerà se il linguaggio della bozza rivista affronterà l’emendamento Alsobrooks-Tillis e le disposizioni sulla rendicontazione DeFi identificate da Armstrong; qualsiasi bozza distribuita prima di quel markup servirà come indicatore pratico dell’avvenuto recepimento delle obiezioni di Coinbase.

In terzo luogo, lo stesso team politico di Coinbase non ha ancora indicato quale linguaggio specifico della bozza costituirebbe una soglia accettabile per l’approvazione. Fino a quando tale soglia non sarà resa esplicita, i negoziatori del Senato dovranno affrontare il compito strutturalmente difficile di redigere attorno a un’obiezione senza un criterio di risoluzione definito. Fino a quando la questione della restrizione dei rendimenti non sarà risolta — attraverso un compromesso legislativo o la normativa dell’OCC — l’impegno istituzionale con il quadro più ampio del CLARITY Act rimarrà subordinato, e la chiarezza giurisdizionale SEC-CFTC promessa dal disegno di legge resterà rinviata.

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