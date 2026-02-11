Ethereum Foundation collabora con SEAL per combattere i wallet drainer

La Ethereum Foundation ha annunciato una partnership formale con l’organizzazione no-profit per la sicurezza crypto Security Alliance (SEAL) per contrastare la persistente minaccia dei wallet drainer che colpiscono l’ecosistema. Nell’ambito di questa nuova iniziativa, la fondazione sta sponsorizzando un ingegnere della sicurezza dedicato per lavorare direttamente con il team di threat intelligence di SEAL, al fine di tracciare e neutralizzare gli attacchi di ingegneria sociale.

La lotta contro gli exploit è fondamentale. Solo nel 2025, sono stati rubati oltre 3,4 miliardi di USD, con una predominanza dell’exploit multi-signature di Bybit da 1,5 miliardi di USD. Il gruppo Lazarus della Corea del Nord ha condotto attacchi da record per un totale di 2,02 miliardi di USD.

Mentre la sicurezza della DeFi è migliorata, le perdite principali si sono spostate verso violazioni di servizi centralizzati, compromissioni di chiavi private e truffe di phishing basate sull’intelligenza artificiale.

La lotta contro l’ingegneria sociale: l’incubo dei wallet drainer

I wallet drainer, sofisticati script di phishing che traggono in inganno gli utenti inducendoli a firmare transazioni malevole, sono diventati un vettore primario per il furto di criptovalute. Storicamente, questi schemi hanno causato perdite agli utenti per quasi 1 miliardo di USD. Gli attacchi spesso utilizzano siti web contraffatti ed email fraudolente che imitano protocolli legittimi, sfruttando la fiducia dei partecipanti al mondo DeFi e NFT.

Huge thanks to the @ethereumfndn for sponsoring a security researcher to work with SEAL Intel and disrupt drainers targeting Ethereum users!https://t.co/qrlBwLI2fj — Security Alliance (@_SEAL_Org) February 9, 2026

SEAL è stata determinante nel mitigare queste minacce, offrendo una piattaforma per hacker white-hat per condividere intelligence sulle minacce e coordinare le risposte agli incidenti. Il supporto della Ethereum Foundation si basa su una lunga serie di iniziative incentrate sulla sicurezza, simili al coinvolgimento di Vitalik Buterin nei fondi di sicurezza, che hanno da tempo dato priorità alla protezione degli utenti della rete dai rischi sistemici.

La partnership punta all’infrastruttura dei wallet drainer – La “Trillion Dollar Security”

La collaborazione è stata formalizzata con il lancio dell’iniziativa “Trillion Dollar Security” (1Ts), che mira a fornire una visione completa dello stato di salute della sicurezza di Ethereum. Come parte dell’accordo, la Ethereum Foundation sta finanziando un ingegnere la cui “unica missione” è monitorare lo sviluppo dei drainer e prevenire attacchi su larga scala alla rete.

“La Security Alliance ha svolto un lavoro importante per combattere gli attacchi e l’ecosistema ne ha beneficiato enormemente.”

Questa iniziativa introduce una nuova dashboard che monitora la sicurezza attraverso sei dimensioni chiave: esperienza utente, smart contract, infrastruttura, protocolli di consenso, monitoraggio e livello sociale. L’approccio passa dal patching reattivo alla caccia proattiva alle minacce. Questa evoluzione è fondamentale, poiché eventi recenti come l’exploit di CrossCurve dimostrano che, nonostante i miglioramenti, furti sofisticati continuano a turbare il mercato.

La partnership riflette anche la crescente maturità del settore della sicurezza crypto. Essa corre parallelamente all’ascesa di società di intelligence come TRM Labs, che forniscono l’infrastruttura necessaria per tracciare e analizzare le minacce blockchain su scala istituzionale.

La sicurezza proattiva rafforza l’ecosistema, ma non è ancora sufficiente

Sebbene i report di settore suggeriscano che le perdite per phishing siano scese a 84 milioni di USD nel 2025 (una riduzione significativa attribuita agli sforzi di SEAL e altri investigatori), il panorama delle minacce rimane volatile. Proteggendo il “livello sociale”, la Ethereum Foundation mira a ridurre l’efficacia delle campagne di phishing che aggirano le difese tecniche degli smart contract.

Questa spinta sulla sicurezza integra sforzi normativi più ampi per contrastare la finanza illecita, come la recente confisca del DOJ nel caso Helix, che ha preso di mira gli strumenti di riciclaggio spesso utilizzati dagli operatori di mercato illeciti.

Con il rilascio della dashboard 1Ts, gli stakeholder otterranno informazioni misurabili sulla resilienza dell’ecosistema contro queste tattiche predatorie in continua evoluzione.

Analisi del prezzo di Ethereum: ETH non riesce a rompere la resistenza

Ethereum ha recentemente testato una zona di resistenza chiave intorno all’area dei 2.150 USD, ma non è riuscito a mantenersi al di sopra di essa. Ciò suggerisce che i venditori sono ancora attivi vicino ai massimi e il tentativo di breakout manca di una forte continuazione. Finché ETH rimarrà al di sotto di questa resistenza, la struttura appare limitata in un range, con rischi di ribasso verso il supporto di medio periodo.

Sarebbe necessario un netto superamento della resistenza per confermare una continuazione rialzista più decisa.

