Il 99% dell’offerta di Bitcoin in profitto: è vicina la fine del rally rialzista di BTC?

Punti chiave

Il 99% dell'offerta circolante di Bitcoin è ora in profitto.

BTC ha brevemente superato Google (Alphabet), diventando il quinto asset più grande al mondo.

Gli analisti considerano il livello di prezzo di 126.000 dollari come il livello decisivo per BTC.

Questa settimana Bitcoin [NC] si è spinto verso un nuovo ATH (massimo storico di sempre), con quasi tutta la fornitura circolante che ora è in profitto.

Con l’indice Fear and Greed che mostra un forte aumento della domanda degli acquirenti, gli investitori si chiedono se questa sia la fase finale del rally di BTC.

Massimi da record per la riduzione dell’inflazione

Le analisi on-chain di Glassnode mostrano che il 99% dell’offerta di Bitcoin è attualmente in profitto. Anche durante il pullback di luglio, la cifra è scesa solo al 95%, il che suggerisce che la maggior parte dei possessori di criptovalute ha mantenuto una forte convinzione.

99% of $BTC supply is now in profit, but even during July's correction this metric was as high as 95%. The metric found support at its +1σ band, suggesting investors continued to anchor around unrealized gains, reinforcing a resilient market structure through the volatility. pic.twitter.com/mpWDDLYWTl — glassnode (@glassnode) August 14, 2025

La metrica ha ripetutamente trovato supporto nella sua banda +1σ, indicando che gli investitori continuano ad ancorarsi ai guadagni non realizzati nonostante la volatilità.

L’ultima impennata ha fatto seguito ai dati sull’inflazione negli Stati Uniti di luglio, che hanno mostrato un aumento dell’indice dei prezzi al consumo del 2,7% su base annua, invariato rispetto a giugno e leggermente al di sotto delle aspettative.

L’indice dei prezzi al consumo mensile è aumentato solo dello 0,2%, contribuendo ad ampliare i guadagni degli asset rischiosi. Bitcoin ha risposto stabilendo un nuovo massimo storico di 124.457 dollari il 14 agosto, aggiungendo circa 40 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato in un solo giorno.

Al momento in cui scriviamo, viene scambiato a circa $ 121.881, con volumi di scambio giornalieri in aumento di oltre il 30%.

Gli analisti puntano alla quota di $ 126.000

Gli analisti stanno monitorando attentamente il livello di 126.000 dollari, descritto come un punto di prezzo cruciale che potrebbe aprire la strada a ulteriori guadagni se superato in modo convincente.

Il capitalista di rischio Chris Burniske ha previsto che il Bitcoin potrebbe raggiungere il picco a ottobre, con un possibile obiettivo vicino ai 142.690 dollari se la spinta rialzista dovesse reggere.

Aiming for an October top in BTC, if I were to pick numbers, which we all know is a grade above guessing, I'd say $BTC $142,690, $ETH $6900-8K, $SOL ~$420. NFA, it's a meme world we live in ¯_(ツ)_/¯ — Chris Burniske (@cburniske) August 13, 2025

Ha tuttavia avvertito che una brusca flessione nei prossimi mesi potrebbe prolungare il mercato rialzista fino al 2026.

La potenziale spinta finale

Come sottolineato da CoinCare su Quicktake di CryptoQuant, gli afflussi e i deflussi netti dagli exchange restano una delle misure più affidabili della pressione del mercato.

Storicamente, l’ultimo rally di Bitcoin nei cicli del 2017 e del 2021 è iniziato poco dopo che i flussi netti di scambio hanno raggiunto un minimo negativo locale, segnalando una riduzione della pressione di vendita. Le letture attuali suggeriscono che potrebbe formarsi un minimo simile, sebbene la conferma sia ancora in attesa.

Se così fosse, Bitcoin potrebbe entrare nell’ultima e più rapida fase del suo mercato rialzista. I detentori di whale a lungo termine continuano a trattenersi dal vendere, un modello che in genere precede le principali esplosioni dei prezzi.

Bitcoin a 340.000 dollari?

L’analista Jason Pizzino ha sottolineato che un passaggio a 340.000 dollari segnerebbe la prima volta in cui Bitcoin genererebbe un rendimento percentuale superiore rispetto al ciclo precedente. Ciò implicherebbe una capitalizzazione di mercato di 6,7 trilioni di dollari, rendendo Bitcoin il secondo asset più prezioso a livello globale dopo l’oro.

If Bitcoin hits $340,000 this cycle, it would be the first time in its 16-year history that it has a greater return than the previous cycle. It is a very big ask, but many are asking if it’s possible. That is a $6.7 trillion market cap, less than a third of gold's market cap at… pic.twitter.com/ntMJ0FS1tu — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) August 11, 2025

Mentre Pizzino ritiene improbabile questo esito, importanti personalità del settore come Cathie Wood e Michael Saylor rimangono fiduciose in valutazioni molto più elevate, rendendo BTC la migliore criptovaluta da comprare nel 2025.