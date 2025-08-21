Il CEO di Coinbase prevede che il prezzo di Bitcoin raggiungerà $ 1.000.000 entro il 2030

Punti chiave

Brian Armstrong ritiene che il prezzo di Bitcoin raggiungerà 1 milione di dollari in cinque anni.

Il suo ottimismo deriva, tra gli altri fattori, dal miglioramento del panorama normativo sulle criptovalute.

Gli ETF su Bitcoin ed Ethereum sono attualmente sopraffatti dai deflussi.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, prevede che tra cinque anni la criptovaluta regina Bitcoin [NC] raggiungerà 1 milione di dollari.

Il suo ottimismo nasce dal miglioramento del panorama normativo USA e da altri fattori di mercato.

Chiarezza normativa e riserva di Bitcoin negli Stati Uniti come catalizzatori dei prezzi

Armstrong si è rivolto a X per condividere la sua posizione sul futuro di Bitcoin, sottolineando che la moneta raggiungerà un valore di scambio di 1 milione di dollari entro il 2030.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030. Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors. (Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

Ciò significa che BTC dovrà guadagnare più dell’800% del suo valore attuale per raggiungere il livello previsto. Ha evidenziato diversi fattori che potrebbero spingere il prezzo di Bitcoin verso questo livello previsto.

Il quadro normativo per le risorse digitali negli Stati Uniti è migliorato progressivamente, soprattutto da quando Donald Trump è diventato Presidente.

Molte di queste politiche sono già state promulgate e le posizioni chiave sono state ricoperte da persone esperte sia nel settore delle criptovalute che in quello della finanza.

A febbraio ha nominato Jonathan Gould a capo dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), l’agenzia federale che supervisiona le banche nazionali.

Gould vanta una solida esperienza nel settore bancario e nel nascente settore delle criptovalute. In passato è stato Chief Legal Officer di Bitfury, un’azienda blockchain. Oltre a ciò, ha lavorato presso l’OCC come alto funzionario legale.

Con leader come Paul Atkins alla guida della SEC, il contesto normativo è diventato più favorevole per gli stakeholder del settore delle criptovalute.

Armstrong ha sottolineato l’interesse del governo degli Stati Uniti nel mantenere la propria riserva di Bitcoin come ulteriore catalizzatore per un aumento dell’orgoglio.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato di recente che il governo non aggiungerà presto nuovi Bitcoin alla sua riserva.

Tuttavia, la conservazione della borsa, già di per sé grande, potrebbe essere un fattore determinante per il valore della moneta.

Gli ETF sulle criptovalute registrano deflussi

Il capo di Coinbase ritiene che il crescente interesse per gli exchange traded fund (ETF) sulle criptovalute sia un altro valido catalizzatore.

Il mercato delle criptovalute ha attirato un’attenzione interessante su questi fondi. Persino l’ETF Ethereum, un tempo lento, ha improvvisamente guadagnato slancio, al punto da superare le sue controparti Bitcoin.

Nonostante ciò, questa settimana si è assistito a un’importante inversione di tendenza. Martedì, gli ETF su Bitcoin ed Ethereum sono stati travolti da deflussi, per un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

Martedì Fidelity Investments ha registrato i prelievi più consistenti, con 247 milioni di dollari in uscita dal suo Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e 156 milioni di dollari dal Fidelity Ethereum Fund (FETH), per un totale di 403 milioni di dollari in uscite.

Ciò avviene in un momento in cui i prezzi degli asset digitali sottostanti stanno subendo una certa flessione. Il prezzo di BTC è attualmente a $ 113.740,13, mentre Ethereum [NC] è scambiato a $ 4.295,71.

Nel frattempo, la più ampia comunità crypto su X ha mostrato reazioni contrastanti alla previsione di prezzo di Armstrong.

Mentre alcuni ritengono che 1 milione di dollari sia un obiettivo modesto per BTC entro quel momento, una percentuale maggiore non vede questa possibilità.

Bitcoin Hyper raccoglie 11 milioni di $: partecipa alla presale di HYPER prima delle variazioni di prezzo

Bitcoin Hyper (HYPER) potrebbe essere il prossimo grande catalizzatore per BTC? Non aspettare per scoprirlo. Unisciti al treno in rapida evoluzione e partecipa al progetto che promette una soluzione Layer-2 rivoluzionaria per BTC.

Come Solana [NC], HYPER potenzia Bitcoin con transazioni rapidissime e commissioni bassissime. Supportata dalla sicurezza incrollabile di Bitcoin, sta già attirando un’ondata di appassionati di criptovalute amanti del rischio.

Statistiche di prevendita attuali

Prezzo attuale : $0,012775

Importo raccolto finora : $ 11 milioni

Ticker : IPER

Il tempo stringe. Mancano solo 20 ore al prossimo adeguamento del prezzo di prevendita, quindi non perdere l’occasione di cavalcare l’onda HYPER.