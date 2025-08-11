Il prezzo di Bitcoin (BTC) ritorna sopra i $ 122.000 e si conferma asset di investimento di riferimento

Bitcoin [NC] ha superato i 122.000 $ per la prima volta in quasi un mese, avvicinandosi dello 0,84% al suo massimo storico di 123.091,61 $, il che lo rende una delle migliori criptovalute da comprare nel 2025.

Il rally ha coinciso con un’impennata nell’attività di rete, con la creazione giornaliera di 364.126 nuovi indirizzi Bitcoin, il numero più alto in un anno, a indicare un’adozione massiccia, secondo l’analista Ali Martinez.

364,126 new Bitcoin $BTC addresses created daily, the highest in a year! pic.twitter.com/GJTzrT3Yo9 — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

L’asset perfetto

L’investitore veterano Willy Woo ha descritto Bitcoin come un asset finanziario perfetto, con il potenziale per durare per il prossimo millennio, ma ha riconosciuto che è ancora lontano dal superare l’oro o il dollaro statunitense in termini di predominio sul mercato.

📊 MARKET INSIGHT: Bitcoin $BTC is the ‘perfect asset’ for the next 1,000 years, according to Willy Woo. Woo emphasizes the need for increased flows for Bitcoin to compete with the US dollar and gold. — CryptoAlert (@SatoshiWatch) August 11, 2025

L’attuale capitalizzazione di mercato di BTC, pari a 2,43 trilioni di dollari, è ancora inferiore all’11% dei 23 trilioni di dollari dell’oro e segue l’offerta di 21,9 trilioni di dollari del dollaro statunitense. Woo ha osservato che affinché Bitcoin raggiunga lo status di riserva mondiale, sono necessari ingenti afflussi di capitali.

BTC rispecchia il NASDAQ

Gli analisti di mercato hanno osservato che l’andamento dei prezzi di Bitcoin continua a rispecchiare i tradizionali asset rischiosi, seguendo da vicino l’andamento del NASDAQ.

Bitcoin’s correlation with the Nasdaq helps explain recent price action. When stocks dropped sharply late last week, Bitcoin followed. That’s what you expect when correlations are elevated. Now that the Nasdaq is resuming its uptrend, Bitcoin is moving with it again. pic.twitter.com/aUl4mg6GhA — ecoinometrics (@ecoinometrics) August 8, 2025

La correlazione, unita ai prossimi dati macroeconomici, come il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo statunitense di martedì, potrebbe rendere volatile il BTC.

Gli economisti prevedono un modesto aumento dell’inflazione annuale al 2,8%, mentre dati più deboli potrebbero accelerare le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre.

Analisi del ciclo storico

Bitcoin potrebbe seguire la sua strategia post-halving. Nei cicli precedenti, i prezzi sono saliti tra luglio e agosto, hanno subito un calo a settembre, per poi raggiungere un picco nel quarto trimestre, prima di entrare in un mercato ribassista prolungato.

Analisi del ciclo storico di Bitcoin | Fonte: Benjamin Cowen

Secondo l’analista di mercato Benjamin Cowen , l’attuale andamento appare coerente, con lo slancio rialzista di Bitcoin nelle ultime settimane che si inserisce in questo ciclo storico. Sulla base dei modelli storici, BTC potrebbe riprendersi nel quarto trimestre, dopo un leggero calo questo mese.