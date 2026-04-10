Il prezzo di Bitcoin recupera i 72.000 USD dopo l’accordo per un cessate il fuoco di due settimane tra USA e Iran

Il prezzo di Bitcoin oscilla vicino ai 71.700 USD, in rialzo del +4% nelle ultime 24 ore dopo aver toccato brevemente i 72.753 USD intraday, il valore più alto degli ultimi 20 giorni – in scia all’accordo tra Stati Uniti e Iran per una sospensione di due settimane delle ostilità militari.

Il movimento ha cancellato settimane di sconto geopolitico incorporato nel prezzo, ma il quesito analitico rimane se un cessate il fuoco temporaneo, e non una risoluzione definitiva, sia sufficiente a sostenere una rottura sopra la soglia psicologica dei 72.000 USD che ha limitato il mercato da metà marzo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì tramite Truth Social che avrebbe sospeso l’azione militare contro l’Iran per due settimane, poche ore prima della scadenza da lui fissata per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran, pena attacchi alle infrastrutture chiave. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell’Iran ha accettato il cessate il fuoco, pur dichiarando esplicitamente che la pausa non costituisce la fine del conflitto più ampio – una distinzione che i mercati saranno costretti a riconsiderare se le ostilità dovessero riprendere intorno al 22 aprile.

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Trasmissione cross-asset: il petrolio corregge, l’azionario sale, BTC segue il flusso risk-on

Il meccanismo di trasmissione macroeconomica è lineare: la riduzione del rischio di interruzione a Hormuz ha riportato il greggio Brent verso i 94 USD al barile dai livelli elevati, allentando le aspettative di inflazione e riducendo la pressione risk-off che aveva limitato il prezzo di Bitcoin sotto i 70.000 USD per quasi due settimane.

I futures dell’S&P 500 e del Dow Jones si sono mossi al rialzo in tandem, confermando che si è trattato di una spinta risk-on generalizzata piuttosto che di un movimento specifico delle criptovalute o di un bene rifugio.

Poiché la correlazione di Bitcoin con gli asset di rischio macro si è intensificata durante il conflitto in Iran, l’annuncio del cessate il fuoco ha funzionato come un innesco simultaneo tra le varie classi di attività. Riya Sehgal di Delta Exchange ha osservato che la durata del rally rimane incerta, caratterizzando Bitcoin come un “asset macro ad alto beta, sensibile alla liquidità, alle aspettative sui tassi e alla stabilità geopolitica”.

Il desk mercati di CoinSwitch ha previsto un movimento verso i 75.000 USD se il momentum dovesse tenere, segnalando al contempo i 68.000 USD come supporto a breve termine. Gli analisti hanno ampiamente descritto il movimento come un classico short squeeze sovrapposto a un trade di sollievo geopolitico: circa 400 milioni di dollari in posizioni short sono stati liquidati nelle otto ore successive all’annuncio di Trump, con altri 270 milioni di dollari chiusi nell’arco delle 24 ore circostanti.

La capitalizzazione complessiva del mercato crypto ha raggiunto i 2,52 trilioni di dollari al picco. Ethereum, Solana, XRP e Dogecoin hanno tutti registrato guadagni insieme a BTC, in linea con una ripresa generalizzata dell’appetito per il rischio piuttosto che con un’accumulazione specifica su Bitcoin.

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Il prezzo di Bitcoin può mantenere i 72.000 USD dopo il rally del cessate il fuoco?

Il setup tecnico all’inizio della sessione di martedì vedeva il prezzo di Bitcoin bloccato in un range tra 66.000 e 70.200 USD per gran parte del primo trimestre del 2026, con le interruzioni nello Stretto di Hormuz a fungere da soffitto persistente per l’appetito al rischio.

Il livello di 70.000 USD ha funzionato come una linea invalicabile per quasi due settimane prima che l’annuncio del cessate il fuoco lo superasse. Il Crypto Fear & Greed Index ha registrato un valore di paura estrema pari a 11 martedì, suggerendo che il mercato fosse fortemente sottoposizionato prima del rally, il che spiega in parte l’entità delle liquidazioni degli short.

Scenario rialzista: Il rispetto da parte dell’Iran della riapertura di Hormuz tiene per tutte le due settimane, il petrolio si stabilizza sotto i 95 USD e gli afflussi negli ETF rimangono sopra i 400 milioni di dollari a settimana. In questo scenario, BTC si consolida sopra i 72.000 USD e punta ai 75.000 USD, dove si trova il prossimo cluster di resistenza materiale. Il livello di invalidazione per questa tesi è vicino ai 70.200 USD.

Scenario ribassista: Le ostilità riprendono prima della chiusura della finestra di due settimane, o il rispetto da parte dell’Iran del passaggio a Hormuz si rivela parziale. BTC ritraccia verso i 68.269 USD – il minimo intraday registrato durante la volatile sessione di martedì – con un supporto più profondo vicino ai 66.000 USD se dovessero riaffermarsi condizioni di risk-off. La fragilità del linguaggio del cessate il fuoco, con l’Iran che dichiara esplicitamente che questo non segnala la fine del conflitto, rende questo scenario non trascurabile.

Flussi degli ETF e rally guidato dalle notizie: la domanda istituzionale conferma il movimento?

Gli afflussi negli ETF Bitcoin spot hanno raggiunto i 471 milioni di dollari il 6 aprile, secondo i dati disponibili – una cifra giornaliera significativa che suggerisce una certa partecipazione istituzionale al rally di sollievo. Tuttavia, i dati on-chain hanno contemporaneamente segnalato una pressione di vendita da parte dei grandi detentori durante lo stesso periodo, sollevando il dubbio se gli afflussi negli ETF rappresentino un’accumulazione genuina o un posizionamento tattico in previsione di una potenziale inversione.

La distinzione è importante. Un rally guidato principalmente dalle liquidazioni degli short e dal sentiment delle notizie – con i venditori istituzionali che distribuiscono sulla forza – presenta un profilo di durata diverso rispetto a uno sostenuto da una nuova domanda netta che entra nel mercato.

La continua esplorazione da parte dell’Iran di infrastrutture di pagamento alternative nel bel mezzo del conflitto aggiunge una dimensione strutturale a lungo termine alla vicenda geopolitica, ma l’azione dei prezzi a breve termine sarà determinata dalla tenuta del cessate il fuoco e dalla conferma del bid tramite i dati sui flussi degli ETF fino al 10 aprile. I dati sull’open interest saranno il prossimo segnale da monitorare: se l’open interest dovesse ricostruirsi insieme al prezzo, ciò suggerirebbe l’ingresso di nuovi long piuttosto che una pura dinamica di short-squeeze.

Fino a quando lo Stretto di Hormuz non sarà visibilmente riaperto e il cessate il fuoco di due settimane non avrà superato il suo primo stress test, l’attuale movimento di Bitcoin va caratterizzato più accuratamente come un trade di sollievo geopolitico piuttosto che come un cambiamento di trend strutturale.

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