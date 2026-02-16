Il valore della tokenizzazione dei RWA su Solana supera il record di 1,66 miliardi di dollari, segnalando l’adozione istituzionale

L’ecosistema per asset reali tokenizzati (RWA) su Solana ha ufficialmente superato il valore di 1,66 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo massimo storico per la blockchain ad alto rendimento. Con il raggiungimento di questo traguardo il 15 febbraio, la rete segnala un definitivo passaggio verso un’utilità di livello istituzionale, nonostante la maggiore volatilità del mercato influisca sui prezzi dei token.

La finanza tradizionale si unisce alla meccanica on-chain

La tokenizzazione di asset reali comporta la migrazione di strumenti finanziari off-chain, che vanno dal credito privato e immobiliare ai titoli di Stato, su infrastrutture blockchain per migliorare la velocità di regolamento e la liquidità. Questo settore si è espanso in modo aggressivo in tutto il settore, con gli operatori istituzionali sempre più alla ricerca di reti che offrano bassi costi di transazione e alta capacità. L’impulso su Solana rispecchia innovazioni simili su Ethereum, dove progetti come EthZilla stanno tokenizzando i motori a reazione, colmando il divario tra la finanza industriale pesante e i registri decentralizzati.

Mentre il valore totale degli RWA su tutte le blockchain si attesta attualmente intorno ai 296,5 miliardi di dollari, la recente crescita di Solana evidenzia la sua crescente quota di mercato. La rete ora detiene circa il 6,64% del mercato globale degli RWA, consolidando la sua posizione di serio concorrente di leader affermati come Ethereum e Polygon.

Metriche di crescita RWA e fattori istituzionali

Secondo i dati citati da crypto.news , il valore degli asset tokenizzati di Solana è balzato di oltre il 42% solo negli ultimi 30 giorni. Questa traiettoria di crescita porta il totale alla cifra record di 1,66 miliardi di dollari, supportata da un sostanziale aumento della partecipazione degli utenti. Il numero di detentori di RWA sulla rete è aumentato di oltre il 112%, raggiungendo quota 285.911, mentre il volume delle transazioni a 30 giorni è salito a 1,95 miliardi di dollari.

I canali social ufficiali della rete hanno sottolineato il risultato, sottolineando la rapida espansione dell’ecosistema:

L’ecosistema RWA di Solana ha appena raggiunto un nuovo massimo storico: oltre 1,66 miliardi di dollari di valore tokenizzato.

Questa espansione è alimentata da nuovi protocolli come Multiliquid e Metalayer, che hanno introdotto funzionalità di rimborso istantaneo per migliorare la liquidità degli asset on-chain. Questi sviluppi sono in linea con una spinta a livello di settore per una migliore infrastruttura, simile all’integrazione di MetaMask con Ondo Finance, che facilita l’accesso ai titoli tokenizzati.

Utilità istituzionale oltre l’azione dei prezzi

Al di là delle narrazioni speculative, l’aumento del valore degli RWA offre un contrappunto alle recenti correzioni di prezzo del token SOL, che ha registrato una forte volatilità. Il disaccoppiamento tra l’utilizzo fondamentale della rete e il prezzo del token suggerisce un panorama in via di maturazione in cui l’utilità guida il valore a lungo termine. Gli analisti osservano che, con l’aumentare degli asset che si stabilizzano sulla blockchain, la domanda di blockspace diventa meno dipendente dai cicli di trading al dettaglio.

Questa tendenza è rafforzata da ingenti flussi di capitale all’interno dell’ecosistema. Movimenti recenti, come gli accordi di investimento che si stabiliscono in asset nativi, dimostrano che gli attori più sofisticati considerano Solana sempre più un valido strumento di transazione. Come verificato da piattaforme di analisi come RWA.xyz , il continuo posizionamento di Solana come terza catena per asset tokenizzati ne sottolinea il ruolo consolidato nel futuro della finanza digitale.