ETHZilla lancia un prodotto di leasing di motori a reazione tokenizzati

ETHZilla (NASDAQ: ETHZ ) ha lanciato ufficialmente giovedì il suo primo prodotto tokenizzato per l’aviazione, offrendo agli investitori azioni di motori a reazione commerciali in leasing. Il nuovo Eurus Aero Token I segna il passaggio strategico dell’azienda dall’operare esclusivamente come tesoreria crittografica alla gestione di asset reali (RWA) on-chain.

L’offerta consente agli investitori accreditati di detenere una quota di proprietà frazionata di due motori a reazione CFM56 attualmente in leasing a una delle principali compagnie aeree statunitensi. Sfruttando la rete Ethereum Layer 2 Arbitrum, la società mira a democratizzare l’accesso ai finanziamenti aeronautici di livello istituzionale, un settore tipicamente riservato al private equity e ai mercati del credito istituzionale.

Questa iniziativa segue la crescente tendenza nel settore dell’istituzionalizzazione di asset tokenizzati. Utilizza la blockchain per semplificare il regolamento e aumentare la liquidità di infrastrutture tradizionalmente illiquide.

Eurus Aereo Token I: Struttura del token e proiezioni finanziarie

L’Eurus Aero Token I ha un prezzo di 100 dollari per unità, con un requisito minimo di acquisto di 10 token. L’emissione è accessibile esclusivamente tramite la piattaforma Liquidity.io su Arbitrum, con ETHZilla che punta a un rendimento annualizzato dell’11% su un periodo di leasing che si estende fino al 2028. I token sono garantiti dal valore fisico dei due motori, dai crediti derivanti dal leasing e da un’opzione put/call di 3 milioni di dollari per motore, esercitabile alla scadenza del leasing.

Le distribuzioni mensili saranno pagate tramite smart contract non appena i fondi saranno disponibili. L’acquisto dei motori per 12,2 milioni di dollari a gennaio è stato finanziato liquidando una parte della tesoreria Ether dell’azienda. Questo cambiamento operativo avviene mentre l’infrastruttura DeFi si integra sempre più profondamente con i modelli finanziari tradizionali, andando oltre la semplice speculazione per gestire asset con flussi di cassa.

Il presidente e CEO di ETHZilla, McAndrew Rudisill, ha sottolineato l’utilità della struttura in una dichiarazione:

“Offrire un token supportato da motori noleggiati a una delle più grandi e redditizie compagnie aeree degli Stati Uniti rappresenta un valido caso d’uso nell’applicazione dell’infrastruttura blockchain alle risorse aeronautiche con flussi di cassa contrattuali e domanda di investimenti globali.”

Un cambiamento strategico per il reddito on-chain: perché ETHZilla è passata ai prodotti tokenizzati per motori a reazione

Le criptovalute sono in continua evoluzione e l’evoluzione di ETHZilla, con il passaggio a prodotti basati su motori a reazione tokenizzati, evidenzia la volatilità e i cambiamenti opportunistici all’interno del settore azionario crypto a piccola capitalizzazione. Originariamente un’azienda biotecnologica nota come 180 Life Sciences, l’azienda ha virato verso una strategia di tesoreria crypto prima di adottare l’attuale focus su RWA. L’azienda prevede di espandere il proprio portafoglio on-chain per includere prestiti per case prefabbricate e prestiti per auto nel breve termine.

Questa mossa aggressiva nell’utilizzo di [NC] per il regolamento rafforza la visione di Vitalik Buterin di Ethereum come livello di base per applicazioni finanziarie complesse. Tuttavia, la svolta avviene durante un ciclo di mercato complesso in cui il TVL della DeFi ha dovuto affrontare pressioni e volatilità nei prezzi degli asset sottostanti, che rimangono un fattore chiave per i gestori di tesoreria.

Un’esecuzione di successo potrebbe convalidare la tesi secondo cui le infrastrutture fisiche di alto valore possono essere gestite in modo efficiente su blockchain pubbliche.

