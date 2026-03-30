La crypto ONDO sale in un mercato in rosso: Franklin Templeton entra in gioco?

La crypto Ondo sta scambiando controcorrente. Mentre i mercati crypto in generale sono in rosso, ONDO sta registrando un notevole guadagno intraday, in rialzo di circa il +5% nella giornata, scambiando a 0,262 USD, mentre la maggior parte delle altcoin sta subendo forti cali. Il catalizzatore sembra essere di matrice istituzionale e il tempismo è deliberato. Una partnership appena annunciata con Franklin Templeton ha iniettato un raro slancio narrativo in un token che, tecnicamente parlando, ha ancora una lunga strada per il recupero.

Ondo Finance e Franklin Templeton hanno confermato una collaborazione per tokenizzare cinque degli exchange-traded funds di Franklin Templeton sulla piattaforma Ondo Global Markets. Gli ETF tokenizzati si rivolgeranno a investitori in diverse regioni extra-USA, con casi d’uso espliciti che spaziano dal collaterale DeFi all’infrastruttura finanziaria on-chain.

We’re excited to announce that Ondo has partnered with Franklin Templeton (@FTDA_US), one of the world’s largest asset managers with $1.7T AUM. Together, we’re bringing exposure to Franklin Templeton-managed investment products onchain through Ondo Global Markets. pic.twitter.com/vY2AqbiMm7 — Ondo Finance (@OndoFinance) March 25, 2026

L’accordo posiziona Ondo come attore dominante nelle azioni tokenizzate; il progetto controllerebbe riferitamente una quota di maggioranza di un mercato azionario tokenizzato da circa 950 milioni di USD. L’appetito istituzionale per la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) sta crescendo da mesi; questa partnership rende concreta tale tesi.

Se il prezzo possa mantenere i suoi guadagni è una questione del tutto separata per la crypto ONDO, e l’analisi tecnica è più complicata di quanto suggeriscano i titoli.

(FONTE: TradingView)

La crypto ONDO può sostenere il suo rally sopra 0,26 USD questa settimana?

A circa 0,286 USD, la crypto ONDO viene scambiata al di sopra sia della sua SMA-20 che della SMA-50, che convergono vicino a 0,2604 USD, un livello che ora funge da supporto strutturale più immediato. Il contesto del volume nelle 24 ore è significativo: ONDO ha processato 185 milioni di USD di volume mentre il prezzo oscillava tra un minimo di 0,2546 USD e un massimo di 0,2733 USD prima della gamba rialzista odierna, suggerendo che il movimento non sia puramente pura volatilità speculativa.

Gli indicatori di momentum, tuttavia, inviano segnali contrastanti. L’RSI giornaliero si attesta intorno a 52,8, modestamente positivo ma non esteso. Il MACD mostra un segnale di vendita attivo sul timeframe giornaliero e l’ADX è neutrale, indicando una limitata convinzione del trend. Lo Stoch RSI a 56,6 e il CCI a 41 sono neutrali o leggermente elevati. La lettura buy del BBP conferma la dominanza degli acquirenti intraday, ma l’entusiasmo di una singola sessione raramente riscrive un trend più lungo.

$ONDO once you see it, you can’t unsee it rumor has it that @OndoPerps is launching soon 👀 pic.twitter.com/YR7Nj2sHBp — wildly bullish (@wildlybullish) March 27, 2026

Tre scenari sono plausibili da qui in avanti. Scenario rialzista: la crypto ONDO si mantiene sopra 0,26 USD, consolida, e la narrativa di Franklin Templeton sostiene la pressione d’acquisto verso la resistenza di 0,293 USD. Scenario base: il prezzo oscilla tra 0,26 USD e 0,293 USD in un consolidamento laterale, mentre segnali contrastanti impediscono una rottura decisiva.

Scenario ribassista: 0,26 USD fallisce come supporto; in tal caso, il modello di CoinCodex che proietta un calo verso 0,2062 USD entro fine mese diventa più credibile. La SMA-200 a 0,5168 USD rimane un soffitto distante, sottolineando che il rally odierno, per quanto reale, è ancora un movimento contro-trend all’interno di una struttura ribassista più ampia. Gli analisti di Hexn proiettano un target a breve termine di 0,2717 USD. Il livello di 0,269 USD è la linea più importante in questo momento.

SCOPRI: La prossima crypto che esploderà nel 2026

LiquidChain punta al posizionamento da early-mover mentre ONDO testa i limiti strutturali

(FONTE: LiquidChain)

Il rally della crypto ONDO è reale, ma la matematica del rialzo a una capitalizzazione di mercato di 1,3 miliardi di USD è limitata. Un token che ha già superato la fase di price discovery, che affronta indicatori tecnici ribassisti a lungo termine e che necessita di catalizzatori istituzionali solo per mantenere il momentum, offre un profilo di rischio differente rispetto a un progetto ai suoi inizi.

LiquidChain ($LIQUID) è un progetto di infrastruttura Layer 3 costruito attorno a un problema strutturale specifico: la liquidità frammentata tra Bitcoin, Ethereum e Solana. Il suo Unified Liquidity Layer fonde i tre ecosistemi in un unico ambiente di esecuzione, con una Deploy-Once Architecture che consente agli sviluppatori di accedere a tutte e tre le reti senza ricostruire l’infrastruttura per ogni catena.

Verifiable Settlement e Single-Step Execution completano il set di funzionalità principali. La prevendita ha raccolto finora quasi 624.000 USD, con LIQUID attualmente quotato a 0,01435 USD.

successivo