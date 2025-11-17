Le balene svendono 450 milioni di dollari di XRP: il prezzo scende sotto i 2,2 dollari

Il token nativo di Ripple, XRP, sta entrando in acque agitate, con il suo prezzo che si sta dirigendo verso il basso nei grafici. Le balene hanno venduto 200 milioni di token, per un valore sbalorditivo di 450 milioni di dollari, durante il fine settimana. Ciò ha portato a un drastico calo del prezzo, alimentando il timore che possa precipitare sotto la soglia dei 2 dollari. È sceso di quasi il 9% in una settimana e sta attirando forti ribassi a novembre.

La svendita arriva anche dopo il debutto del primo ETF XRP di Canary Capital, avvenuto giovedì scorso. Ha registrato un volume di 58 milioni di dollari ed è stato considerato il miglior lancio dell’anno. Tuttavia, l’afflusso di fondi è diminuito e, lunedì, è in ritardo di oltre 20 milioni di dollari.

L’operazione di whale dumping segue l’approvazione del prossimo ETF XRP di Franklin Templeton. È molto probabile che la SEC dia il suo assenso martedì, e si prevede che questo supererà il record del primo giorno di Canary Capital. Nonostante gli sviluppi, la lista dei ricchi sta valutando di abbandonare la nave della principale altcoin.

Scenari futuri

Le chiacchiere sui social media sono forti e affermano che le balene hanno liquidato XRP dopo aver registrato profitti sulla principale altcoin. Con i prezzi in calo, un rientro a un livello inferiore consente loro di accumulare di più e ottenere ulteriori profitti quando i prezzi salgono. Inoltre, la svendita non si limita solo al token nativo di Ripple; anche Bitcoin sta affrontando venti contrari simili.

Bitcoin ha perso oltre il 10% in una settimana, toccando un minimo di 93.000 dollari questa mattina. Ha recuperato brevemente valore e ora si aggira intorno ai 95.000 dollari. L’intero mercato delle criptovalute rimane sotto pressione, con Ethereum prossimo a scendere sotto i 2.900 dollari. La flessione più ampia del mercato delle criptovalute ha influenzato anche le prospettive di XRP. Al momento della stesura di questo articolo, l’altcoin era scambiata a 2,25 dollari e rimane sotto la morsa del ribasso.