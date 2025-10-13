Previsioni Bitcoin: il crollo improvviso porterà a un nuovo massimo storico?

Punti chiave

Un nuovo crash ha causato una fluttuazione del prezzo di Bitcoin di 20.000 dollari in un solo giorno.

Ora, potrebbe verificarsi una breve compressione nell'intervallo tra 120.000 e 125.000 dollari.

Vale quindi la pena monitorare attentamente i flussi di capitale negli ETF sulle criptovalute oggi e domani.

Il mercato delle criptovalute sta lentamente tornando alla normalità. Nel fine settimana si è verificato il più grande crollo mai registrato dal mercato delle valute digitali negli ultimi tempi. Il prezzo di Bitcoin ha subito una variazione di 20.000 dollari in un solo giorno e molte altcoin sono crollate di oltre il 50%. Il crollo improvviso ha liquidato milioni di trader di criptovalute, e molti ora segnalano che i loro portafogli degli ultimi anni sono diventati quasi privi di valore. Tuttavia, il mercato si sta riprendendo e il valore di Bitcoin sta nuovamente salendo. Dobbiamo attenderci dunque un nuovo massimo storico?

Sta arrivando uno short squeeze?

Nel mercato delle criptovalute vengono ripetutamente citate le heatmap delle liquidazioni di Bitcoin. Queste mostrano i prezzi a cui verrebbero liquidate molte posizioni long o short con leva finanziaria. Si sospetta spesso che exchange come Binance, insieme a market maker come Wintermute, stiano deliberatamente prendendo di mira queste zone di liquidazione per liquidare le posizioni dei trader e guadagnare nuovamente commissioni.

Questo, ovviamente, non è dimostrato, poiché questa forma di manipolazione del mercato non sarebbe tollerata, ma i dati on-chain spesso lo indicano. Anche durante il più grande crollo delle criptovalute della storia, la comunità delle criptovalute ha nuovamente notato attività sospette su Binance che lo suggeriscono.

Sebbene la blockchain sia trasparente e accessibile al pubblico, i registri degli ordini degli exchange centralizzati, i ruoli dei market maker e le procedure di determinazione dei prezzi sono troppo poco trasparenti, come è emerso chiaramente durante il crollo. Ciononostante, il sospetto di manipolazione del mercato persiste, motivo per cui la comunità delle criptovalute sta monitorando attentamente le heatmap delle liquidazioni di BTC.

$BTC liquidity heatmap is showing big clusters around $120,000-$125,000 level. After this week’s crash, people are very fearful which is often a sign of capitulation. If there’ll be a trade resolution, Bitcoin could tap the above liquidity cluster. pic.twitter.com/GQGBpUM0iH — Ted (@TedPillows) October 12, 2025

A causa dell’ultimo crash, la maggior parte delle liquidazioni è stata effettuata al ribasso, innescando una reazione a catena e prezzi in costante calo. Molti trader, tuttavia, non hanno imparato nulla dal crollo e ora stanno nuovamente ricostituendo numerose posizioni con leva finanziaria. Questa volta, scommettono principalmente sul calo dei prezzi.

Se il prezzo si muove nella direzione opposta, significa che i trader saranno nuovamente liquidati, il che significa che le loro posizioni verranno automaticamente chiuse dagli exchange. Questa volta, l’intervallo tra $ 120.000 e $ 125.000 è una zona in cui molte posizioni verrebbero liquidate.

Se ciò accadesse, potrebbe portare a uno short squeeze e spingere rapidamente il prezzo di nuovo significativamente più in alto, rendendo abbastanza plausibile un aumento fino a $ 130.000. Nonostante il recente crollo, le previsioni sulle criptovalute per il resto dell’anno rimangono estremamente rialziste.

In attesa degli ETF

Per avere un’idea di dove andrà la situazione nei prossimi giorni e settimane, vale la pena attendere la reazione degli investitori istituzionali. Le previsioni degli esperti su Bitcoin parlano ripetutamente di Bitcoin come oro digitale. Se così fosse, gli investitori istituzionali acquisterebbero nuovamente Bitcoin in misura crescente a causa dell’attuale incertezza del mercato, proprio come acquistano oro per coprire i propri wallet.

Vale quindi la pena monitorare attentamente i flussi di capitale degli ETF sulle criptovalute oggi e domani. Se ci saranno afflussi di capitali nei prossimi due giorni, almeno per Bitcoin, questo sarebbe un segnale estremamente rialzista e supporterebbe la tesi secondo cui Bitcoin è ora considerato oro digitale e un bene rifugio. Ciò renderebbe anche molto probabile una corsa verso un nuovo massimo storico (ATH).

Se, d’altro canto, si verificasse una svendita perché il prezzo ha oscillato troppo durante il fine settimana per essere accettato come un porto sicuro dalle istituzioni, ciò potrebbe smorzare l’euforia sul mercato, almeno nel breve termine.