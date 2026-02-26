Previsioni Bitcoin: il veterano del settore che ha superato ogni crollo ora teme per il futuro di Bitcoin

Il veterano gestore di fondi Mark Yusko di Morgan Creek Capital ha lanciato un duro avvertimento sulla salute strutturale del mercato crypto, avvertendo che



BTC

$68.055







Volatilità 24h:

6,6%





Market cap:

$1,36 T





Vol. 24h:

$46,86 B







si trova ad affrontare un momento critico prima dei prossimi cambiamenti normativi. Il prezzo di Bitcoin è attualmente scambiato intorno a 66.000 USD, in netto recupero dopo il recente calo.

Yusko sostiene che il mercato stia sottovalutando il potenziale impatto dell’imminente CLARITY Act.

L’avvertimento fa seguito alla price action di Bitcoin, che si sta consolidando appena al di sotto dei livelli chiave di resistenza. L’incapacità dell’asset di riconquistare posizioni più elevate solleva timori che il mancato mantenimento dell’attuale supporto possa innescare un’altra flessione verso la zona dei 63.000 USD.

Questa debolezza tecnica coincide con un contesto macro delineato dal quadro normativo ad alto rischio “Crypto Regulation 2026” in fase di definizione a Washington.

Odds of Clarity Act passing in 2026 have just fallen from 72% down to 42% Seems like they’re just playing games… pic.twitter.com/ij4nSUKRp2 — Dan Gambardello (@dangambardello) February 23, 2026

SCOPRI: Le migliori nuove criptovalute nel 2026 – Monete lanciate di recente e watchlist di investimento

L’avvertimento strutturale di Mark Yusko per il prezzo di Bitcoin

Mark Yusko, da lungo tempo sostenitore degli asset digitali, ha cambiato tono nelle ultime settimane, dichiarando di essere “più preoccupato che mai” per il futuro a breve termine dell’asset. Parlando dell’integrità strutturale del mercato, Yusko ha sottolineato che, sebbene Bitcoin abbia già superato in passato crolli di exchange e duri mercati ribassisti, la configurazione attuale presenta una sfida unica. La sua tesi centrale si basa sull’idea che il mercato non stia scontando gli attriti che deriveranno dall’attuazione del CLARITY Act e dalle relative mosse legislative.

Yusko ipotizza che la transizione verso un ambiente completamente regolamentato nel 2026 possa forzare una temporanea ma grave dislocazione della liquidità. A differenza dei cicli precedenti in cui i ribassi rappresentavano chiare opportunità d’acquisto, il fondatore di Morgan Creek Capital suggerisce che l’aggiornamento proattivo dei quadri normativi crei solitamente un periodo di stasi o declino prima che il capitale istituzionale possa impegnarsi pienamente.

Questa posizione cauta è in linea con altre voci istituzionali secondo cui il mercato starebbe “combattendo l’ultima guerra” per quanto riguarda i driver del prezzo, ignorando i cambiamenti esistenziali sul modo in cui gli asset crypto saranno classificati e regolati.

SCOPRI: Qual è la prossima criptovaluta che esploderà nel 2026?

Analisi del prezzo di Bitcoin: resistenza a 69.000 USD e la strada verso i 63.000 USD

Dal punto di vista tecnico, la price action convalida la cautela fondamentale. Bitcoin è attualmente bloccato al di sotto di un formidabile livello di resistenza BTC tra 69.000 e 71.000 USD. Diversi tentativi di superare questo tetto sono stati accolti da una netta pressione di vendita, indicando un probabile esaurimento tra i compratori.

Bitcoin è attualmente scambiato a 66.970 USD, riflettendo un forte rally intraday di circa il 4-5%, in un contesto di recupero del momentum dopo i recenti ribassi.

La prossima resistenza si trova vicino a 69.000 USD, dove i recenti massimi e le barriere psicologiche hanno limitato il rialzo.

Se il momentum non dovesse proseguire, è possibile un nuovo test del livello di 63.000 USD. Questa zona è critica; le prospettive tecniche indicano che la perdita del supporto tra 60.000 e 63.000 USD potrebbe aprire la porta a un calo molto più marcato, testando potenzialmente la barriera psicologica dei 60.000 USD.

SCOPRI: Prossimi listing di Binance da monitorare

Flussi degli ETF e sentiment segnalano cautela in vista della decisione normativa

A supporto della tesi ribassista ci sono gli ultimi dati sui flussi dei fondi. Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato una notevole inversione di tendenza nel sentiment, con settimane di deflussi netti. Questo ritiro del capitale istituzionale suggerisce che lo “smart money” stia prestando ascolto agli avvertimenti riguardanti l’incertezza normativa.

Oggi gli ETF su Bitcoin stanno finalmente registrando un afflusso netto positivo, ma questa tendenza continuerà?

Le metriche del sentiment hanno seguito questa cautela istituzionale. I deflussi dagli ETF e le letture di paura estrema negli indici del sentiment evidenziano una struttura di mercato fragile.

L’infrastruttura Layer-2 di Bitcoin Hyper potrà resistere al mal di testa normativo?

Mentre il mercato in generale è alle prese con l’incertezza del CLARITY Act e gli avvertimenti strutturali di Mark Yusko, i progetti infrastrutturali continuano ad attirare l’attenzione per le loro proposte di valore focalizzate sull’utilità. Gli investitori che si tutelano contro la volatilità del prezzo spot si rivolgono sempre più a soluzioni Layer-2 come Bitcoin Hyper (HYPER), che stanno costruendo le basi per la prossima fase di adozione.

Bitcoin Hyper è progettato per portare capacità di transazione ad alta velocità alla rete Bitcoin, utilizzando un’integrazione con la Solana Virtual Machine (SVM) per unire la flessibilità di Ethereum con la sicurezza di Bitcoin. Poiché i quadri normativi potrebbero limitare il trading speculativo, si prevede una crescita della domanda di infrastrutture scalabili a basso costo che supportino l’uso effettivo, come DeFi e pagamenti su Bitcoin. Il bridge canonico del progetto consente il trasferimento fluido degli asset, posizionandolo come un componente critico per il futuro regolamentato previsto da Yusko.

La prevendita di Bitcoin Hyper offre ai primi partecipanti la possibilità di acquisire token a un prezzo scontato prima del lancio della mainnet. Il progetto enfatizza la trasparenza, citando audit completi da parte di Coinsult e SpyWolf per garantire la sicurezza dei contratti. Con la prevendita attualmente attiva, il team sta costruendo una solida comunità di sviluppatori e staker focalizzati sull’utilità Layer-2.

I trader interessati a diversificare oltre l’esposizione spot a BTC possono unirsi alla comunità di Bitcoin Hyper su Telegram e X per aggiornamenti in tempo reale.

successivo