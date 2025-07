Strategy raccoglie 2,5 miliardi di dollari in BTC mentre gli ETF registrano afflussi per 4 giorni consecutivi

Punti chiave

Strategy ha acquistato 21.021 BTC dopo aver raccolto 2,5 miliardi di dollari tramite l'IPO di STRC.

Gli ETF Bitcoin hanno registrato quattro giorni consecutivi di afflussi netti.

Il mercato ha assorbito un volume sell-side di 9,6 miliardi di dollari durante il fine settimana, con un calo minimo dei prezzi.

La società Strategy (già nota come MicroStrategy) ha recentemente comprato altri 21.021 BTC [NC] per un valore di 2,46 miliardi di dollari, secondo i dati di Lookonchain. Questo importante acquisto, effettuato tra il 28 e il 29 luglio, è avvenuto poco dopo che l’ azienda ha raccolto 2,5 miliardi di dollari attraverso la sua quarta emissione di azioni privilegiate (STRC).

Il prezzo medio di acquisto è stato di 117.256 dollari per BTC, dato che la principale criptovaluta continua a muoversi attorno a questo livello dal fine settimana. Quest’ultimo acquisto porta il totale dei Bitcoin detenuti da Strategy a 628.791 BTC, per un valore di circa 74,26 miliardi di dollari.

MicroStrategy(@Strategy) bought another 21,021 $BTC($2.46B) at an average price of $117,256.#Strategy currently holds 628,791 $BTC($74.26B), with an average buying price of $73,277 and an unrealized profit of $28.18B.https://t.co/y4E1N0MaJ8 pic.twitter.com/5rYrB3VKoL — Lookonchain (@lookonchain) July 30, 2025

Con un ingresso medio di 73.277 dollari, l’azienda vanta un utile sulla carta di oltre 28,18 miliardi di dollari.

Nonostante la mancanza di un immediato movimento rialzista del mercato, gli operatori istituzionali come Strategy e Metaplanet sembrano utilizzare l’attuale intervallo di prezzo come zona di accumulo strategico.

Allo stesso tempo, gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin hanno registrato un altro giorno di afflussi netti, portando a 79,97 milioni di dollari il 29 luglio. Ciò si traduce in una serie di quattro giorni consecutivi, a dimostrazione della crescente fiducia degli investitori.

On July 29, spot Bitcoin ETFs saw a total net inflow of $79.97 million, marking the fourth consecutive day of net inflows. Spot Ethereum ETFs registered a total net inflow of $219 million, extending their streak to 18 consecutive days. https://t.co/nEfh9YRDkL pic.twitter.com/ePLUZxKBBb — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 30, 2025

La volatilità diminuisce, ma la pressione aumenta

Bitcoin è attualmente scambiato a poco più di 118.000 dollari, con movimenti minimi nelle ultime 24 ore. Questa fase di bassa volatilità si verifica mentre gli investitori stanno investendo in criptovalute economiche. Tuttavia, gli osservatori del mercato osservano che potrebbe esserci calma prima della tempesta.

In particolare, il Bitcoin Volatility Index a 30 giorni (BVIV) è sceso a 39,37, ben al di sotto della soglia dei 45, raramente superata nelle ultime 149 settimane. Un andamento simile a settembre 2023 ha portato a un rialzo del prezzo del 50%.

Nel fine settimana, la liquidità di Bitcoin è stata messa a dura prova quando un investitore ha venduto oltre 80.000 BTC (per un valore di 9,6 miliardi di dollari) tramite il desk OTC di Galaxy Digital. Il mercato ha rapidamente assorbito lo shock, spingendo temporaneamente il prezzo a 115.000 dollari, prima di risalire a 119.000 dollari.

Nonostante questa ampia distribuzione, Glassnode segnala che il 97% di tutti i BTC in circolazione resta in profitto, per un totale di oltre 1,4 trilioni di dollari di guadagni non realizzati.

#Bitcoin absorbed a $9.6B sell-off over the weekend as 80k BTC moved via OTC desks. Yet, the market impact was minimal – showcasing deep liquidity and structural resilience. Read the latest Week On-Chain for full postmortem of this event: https://t.co/U6aTmrJ95x pic.twitter.com/MU4vLK89Ow — glassnode (@glassnode) July 29, 2025

Diversi modelli di valutazione on-chain suggeriscono che Bitcoin rimarrà probabilmente in un range compreso tra $ 105.000 e $ 125.000. Glassnode prevede che una rottura al di sopra di questo range potrebbe spingere BTC verso $ 141.000, dove sono previste maggiori prese di profitto.