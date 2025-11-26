아마존, 500억 달러 연방 슈퍼컴퓨팅 사업 수주… 코인 AI 시장 207억 달러 돌파

핵심 내용

연방 정부 대상 클라우드 인프라가 대폭 확장되면서, AWS가 공공 부문의 AI 연산과 연구 수요를 사실상 맡게 될 것이란 전망이 힘을 얻고 있다. 시장에서는 이를 기관 차원의 AI 도입 확대 신호로 해석하고 있고, 그 영향이 암호화폐 시장에도 고스란히 반영됐다.

AI 섹터 안에서는 니어 프로토콜이 가장 두드러진 상승세를 보이며 흐름을 주도하고 있다.

반면 이미 높은 밸류에 도달했던 비텐서 같은 주요 토큰들은 차익 실현 매물의 영향으로 제한적인 조정을 받는 모습이다.

AI 관련 암호화폐들이 11월 24일 강하게 반등했다. 아마존이 미국 연방 정부 기관을 위해 최대 500억 달러 규모의 AI·슈퍼컴퓨팅 인프라 투자 계획을 공식화한 것이 직접적인 배경으로 꼽힌다. 이번 계획에는 2026년부터 단계적으로 구축되는 약 1.3GW급 고성능 컴퓨팅(HPC) 시설이 포함되며, AWS의 정부 전용 리전인 Top Secret, Secret, GovCloud에 순차적으로 배치될 예정이다.

아마존이 공개한 내용에 따르면 연방 기관들은 앞으로 SageMaker, Bedrock, Nova, Anthropic Claude, 오픈웨이트 기반 모델, AWS Trainium 칩 등 AWS 전체 AI 스택을 폭넓게 활용할 수 있게 된다. 이를 통해 방대한 국가 안보 데이터의 실시간 분석은 물론, 자율 시스템, 위성 이미지 해석, 과학 연구 등 주요 분야에서 AI 활용도가 크게 높아질 전망이다.

AWS의 맷 가먼 CEO는 이번 투자가 “연방 기관이 더 이상 계산 자원을 고민하지 않고 핵심 업무를 처리할 수 있는 기반을 마련하는 것”이라고 설명했다. 이미 1만 1,000곳이 넘는 정부 기관을 고객으로 두고 있는 AWS는 이번 발표로 미국 공공 부문의 핵심 AI 및 클라우드 파트너로서 입지를 한층 강화한 셈이다.

AI 인프라 기대감 확산… AI 관련 토큰 시총 207억 달러 진입

아마존의 초대형 슈퍼컴퓨팅 투자 발표는 테슬라가 자체 AI 칩 생산에서 기술적 진전을 이뤘다고 일론 머스크가 공개한 지 채 하루도 지나지 않아 나왔다. 두 기업의 소식이 연달아 터지며 11월 24일 개장 전부터 AI 관련 자산 전반에 강한 매수 분위기가 형성됐다.

이 영향은 암호화폐 시장에도 즉시 반영됐다. 코인게코에 따르면 AI 토큰 섹터의 시가총액은 이날 5.2% 상승한 207억 달러를 기록했고, 하루 거래량도 33억 달러까지 늘었다. 시장 참여자들이 AI 연관 자산으로 자금을 이동시키면서 유동성이 크게 확대된 모습이다.

상승 흐름을 가장 뚜렷하게 보여준 건 니어 프로토콜이다. NEAR는 개발자 참여 증가와 레이어 2 간 상호운용성 강화 기대감 속에 5.7% 올랐다. 인터넷 컴퓨터(ICP)와 렌더도 각각 4% 상승하며 분산형 컴퓨팅 수요 확대 기대를 반영했다.

다만 전체적으로는 종목별 차별화가 분명했다. 시가총액 기준 최대 AI 토큰인 비텐서(TAO)는 채굴자 매도와 차익 실현 부담으로 2.7% 하락했다. 스토리 프로토콜(IP)과 FET(Artificial Superintelligence)는 보합권에 머물렀다. 그럼에도 시총 상위 10개 AI 토큰 중 7개가 상승하며 시장 전반의 분위기는 여전히 긍정적으로 평가된다.

아마존 효과로 강세 심리 확산… 베스트 월렛 프리세일 1,740만 달러 기록

아마존이 500억 달러 규모의 AI 인프라 투자를 발표한 이후 시장 분위기가 빠르게 좋아지면서, 투자자들의 관심은 다시 초기 단계 AI 프로젝트로 옮겨가고 있다. 그중에서 최근 가장 주목받고 있는 프로젝트 중 하나가 바로 베스트 월렛(Best Wallet)이다.

베스트 월렛은 안전한 자산 보관 기능과 스테이킹 보상, 멀티체인 지원을 하나로 묶은 지갑 서비스로, 직접 자산을 보관하면서도 안정적인 수익을 원하는 이용자들에게 적합한 구조를 갖추고 있다.

현재 프리세일 모금액은 1,740만 달러를 돌파했으며, BEST 토큰은 아직 0.025995달러에 구매할 수 있다. 다만 프리세일은 3일 뒤 종료될 예정이므로, 거래소 공식 상장 전 참여를 고려한다면 서둘러 확인할 필요가 있다. 자세한 내용은 베스트 월렛 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

