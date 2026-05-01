연준의 ‘마지막 동결’과 비트코인 25만 달러 전망의 위기

가상자산 시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정 이후 무거운 침묵에 빠졌다. 지난 수요일 연준은 기준금리를 3.5%에서 3.75% 범위에서 동결한다고 발표했다. 이는 제롬 파월 의장의 임기 중 마지막 회의가 될 것이 거의 확실시되는 상황에서 나온 결정으로, 8대 4라는 분열된 투표 결과는 연준 내부의 심각한 정책 갈등을 여실히 드러냈다.

비트코인은 뉴욕 시간으로 수요일 밤 76,000달러 선에서 거래되며 장 초반 기록했던 77,000달러에서 후퇴하는 모습을 보였다. 이는 2025년 10월 기록했던 사상 최고가인 약 126,000달러 대비 40%가량 하락한 수치다.

이제 시장의 관심은 이번 금리 동결이 단순히 강세장을 한 분기 정도 늦추는 것인지, 아니면 비트코인 25만 달러 시나리오를 지탱하던 통화 완화와 규제 명확성 그리고 AI 섹터 모멘텀이라는 세 가지 축이 이번 사이클에서 완전히 동력을 잃은 것인지에 쏠리고 있다.

JUST IN: THE FED LEFT INTEREST RATES UNCHANGED AT 3.50% TO 3.75%, BUT THE VOTE WAS THE MOST DIVIDED FOMC DECISION SINCE OCTOBER 1992 🇺🇸 The vote: 8-4 in favor of holding rates. The dissents went in opposite directions:

– Miran dissented in favor of a 0.25% rate cut

– Hammack,… pic.twitter.com/shAPgoNFUf — WOLF (@WOLF_Financial) April 29, 2026

금리 동결에 꽉 막힌 돈줄… 비트코인으로 흐를 ‘새 돈’이 사라졌다

연준의 결정이 비트코인 가격에 미치는 영향은 매우 직접적이다. 인플레이션이 여전히 해소되지 않은 환경에서 금리가 동결되면 달러 자산의 실질 기회비용이 높아지면서 위험 자산에 대한 투자 심리가 크게 위축된다. 이는 비트코인과 같은 고변동성 자산으로 유입되어야 할 추가 유동성이 차단되는 결과로 이어져 가격 상승 동력을 저해하게 된다.

과거 2022년 사례를 복기해보면 연준의 공격적인 긴축 정책과 맞물려 비트코인 가격이 65% 폭락하며 위험 자산의 재평가가 이루어진 바 있다. 이번 동결 조치는 직접적인 긴축은 아니지만 25만 달러 전망이 선반영했던 금리 인하 시나리오와는 거리가 멀다는 점에서 시장에 실망감을 안겼다.

연준은 성명서를 통해 중동의 지정학적 상황을 주요 불확실성으로 언급했는데 이는 석유 공급 쇼크가 중앙은행의 정책 선택지를 극도로 제한하고 있음을 시사한다.

고유가와 인플레이션의 산술적 압박 가중

에너지 가격의 급등은 연준의 발을 묶는 가장 큰 요인으로 작용하고 있다. 브렌트유는 4월 내내 배럴당 110달러 위에서 머물렀으며 최근에는 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 인해 126달러까지 치솟기도 했다. 이에 따라 미국 전국 평균 휘발유 가격은 이번 주 갤런당 4.22달러를 기록하며 한 달 만에 6.2%나 상승했다.

뮤추얼 오브 아메리카 캐피털 매니지먼트의 제리 템플먼 부사장은 이러한 에너지 공급 차단이 시장 전반에 장기적인 가격 압박을 가할 것이라고 분석했다. 그는 심각한 경기 침체나 노동 시장의 충격이 없는 한 2026년 내 금리 인하가 이루어지기는 어려울 것이라고 전망했다. 시카고상품거래소의 페드워치 데이터 역시 트레이더들이 올해 12월까지 금리 동결이 지속될 것으로 예상하고 있음을 보여준다.

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분열된 FOMC와 안갯속에 가려진 비트코인의 향방

이번 FOMC 투표에서 스티븐 미란 이사는 즉각적인 금리 인하를 주장한 반면 다른 세 명의 위원은 완화적 기조에 반대하며 팽팽한 이견을 보였다. 이러한 연준 내부의 불협화음은 시장에 또 다른 악재로 작용한다. 시장은 확실성을 바탕으로 움직이는데 현재 연준의 정책 방향은 일관된 흐름 없이 내부 논쟁에 매몰되어 있어 향후 경로를 예측하기 어렵기 때문이다.

결론적으로 비트코인이 25만 달러라는 거대 목표를 향해 다시 나아가기 위해서는 8만 달러 초반의 저항선을 뚫어내는 강력한 추세 반전 신호가 필요하다. 하지만 고유가에 따른 인플레이션 압박과 연준의 매파적 동결 기조가 유지되는 한 당분간은 7만 달러 중반에서 8만 달러 사이의 지루한 박스권 공방이 이어질 가능성이 높다. 제롬 파월의 후임으로 지명된 케빈 워시의 정책 성향이 향후 비트코인 유동성에 어떤 추가적인 변수가 될지도 예의주시해야 할 대목이다.

차기 연준 의장의 안갯속 정국… 대장주 횡보를 이길 전략은

연준 내부의 8대 4 분열은 역설적으로 정책의 막다른 길에 다다랐음을 보여준다. 차기 의장으로 지명된 케빈 워시의 정책 성향이 확인되기 전까지 시장은 갈팡질팡하겠지만, 이는 반대로 말하면 ‘저점 매집의 최적기’가 길어지고 있다는 뜻이기도 하다.

에너지 쇼크로 인한 인플레이션은 비트코인의 ‘디지털 금’으로서의 가치를 다시금 시험대에 올릴 것이다. 지루한 박스권 공방에 지쳐 시장을 떠나기보다 7만 달러 중반의 지지력을 확인하며 차세대 비트코인 인프라 프로젝트들로 포트폴리오를 다각화하는 영리한 대응이 필요한 시점이다.

비트코인 본체의 가격이 박스권에 갇힌 지금, 비트코인의 보안성을 활용하면서도 폭발적인 수익률을 제공할 수 있는 레이어 2 인프라 프로젝트를 눈여겨 보는 것도 좋다. 대장주가 숨을 고르는 사이 생태계 확장성이 검증된 초기 단계 프로젝트를 선점하는 것이 하락장에서의 기회비용을 줄이는 방법이다.

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