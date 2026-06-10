트럼프 일가의 5억 달러 암호화폐 거래 논란… 클래리티 법안 신뢰성 시험대

도널드 트럼프 미국 대통령 일가와 연관된 암호화폐 프로젝트 월드리버티파이낸셜(World Liberty Financial·WLFI)을 둘러싼 5억 달러 규모 투자 거래가 미국 의회의 조사 대상에 오르면서, 상원 표결을 앞둔 클래리티 법안(CLARITY Act)의 신뢰성 논란이 커지고 있다.

논란의 중심에는 트럼프 대통령 취임 직전 체결된 대규모 투자 계약이 있다.

에릭 트럼프는 2025년 1월 20일 대통령 취임을 불과 나흘 앞둔 시점에 월드리버티파이낸셜 지분 49%를 아랍에미리트(UAE) 아부다비 기반 투자법인 아리암 인베스트먼트 1(Aryam Investment 1)에 매각하는 계약을 체결했다.

해당 거래 규모는 총 5억 달러로 알려졌으며, 초기 투자금 2억5000만 달러 가운데 약 1억8700만 달러가 트럼프 측 관련 법인으로, 최소 3100만 달러는 WLFI 공동창업자인 스티브 위트코프 관련 법인으로 유입된 것으로 전해졌다.

현재 이 거래는 미국 하원의 조사 대상이 됐으며, 암호화폐 산업 규제의 핵심 법안으로 평가받는 클래리티 법안의 이해충돌 논란으로 번지고 있다.

Four days before Trump’s inauguration, lieutenants to an Abu Dhabi royal secretly signed a deal w/the Trump family to buy a 49% stake in World Liberty Financial for $500M, according to documents & people familiar. The buyer paid half up front, steering $187M to Trump family… — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) February 1, 2026

사업 거래를 넘어선 이해충돌 논란

이번 사안을 둘러싼 핵심 쟁점은 단순한 가족 기업 투자 여부가 아니다. 비판론자들은 트럼프 행정부가 현재 추진하고 있는 암호화폐 규제 체계와 대통령 가족의 경제적 이해관계가 구조적으로 연결돼 있다고 주장한다.

민주당 의원들은 앞서 클래리티 법안에 공직자 및 가족의 이해충돌을 제한하는 윤리 규정을 포함시키려 했지만, 해당 수정안은 정당별 표결 끝에 부결됐다. 이후 법안은 별도의 윤리 조항 없이 상원 심의를 앞두고 있다.

지난 9일 공개된 한 전문가 기고문은 현행 클래리티 법안이 ▲디파이(DeFi) 감독 ▲익명화 기술 ▲스테이블코인 규제 ▲관할권 집행 ▲공직자 윤리 규정 등 5개 영역에서 구조적 허점을 안고 있다고 지적했다.

보고서는 이들 문제 가운데 하나만 방치되더라도 법안이 목표로 내세운 미국 금융시스템 보호 기능이 약화될 수 있다고 평가했다.

이번 거래가 더욱 주목받는 이유는 투자자의 성격 때문이다. 아리암 인베스트먼트 1은 UAE 국가안보보좌관이자 UAE 대통령의 형제인 셰이크 타흐눈 빈 자예드 알 나흐얀과 연계된 투자기구로 알려져 있다.

거래 이후 타흐눈 측 인공지능(AI) 기업 G42 소속 임원 2명이 에릭 트럼프, 잭 위트코프와 함께 WLFI 이사회에 합류했다. 이에 따라 외국 정부와 연관된 투자자가 미국 대통령 가족이 참여한 암호화폐 기업의 의사결정 구조에 직접 참여하게 됐다는 지적이 제기되고 있다.

비판론자들은 향후 클래리티 법안을 포함한 규제 환경 변화가 WLFI 사업 가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 이해충돌 우려가 발생한다고 주장한다.

WLFI 수익 구조도 논란

트럼프 일가의 WLFI 관련 경제적 이해관계는 이번 거래에만 국한되지 않는다. 복수의 외신 분석에 따르면 WLFI는 토큰 판매를 통해 약 5억5000만 달러를 조달한 것으로 추정된다.

The Trump family crypto breakdown:

💰 $WLFI tokens: $463M

💰 $TRUMP meme coin: $336M

💰 USD1 stablecoin: $235M

🇺🇦 Abu Dhabi royal: $500M investment before inauguration

📊 90%+ of Trump Org H1 2025 income = crypto The family writing crypto policy while earning $2.3B from crypto.… https://t.co/QawhMj0fee — Crypt Topia (@KRYPTTOPIA) June 9, 2026

현재 수익 배분 구조상 트럼프 일가는 순이익의 약 75%를 받을 수 있는 것으로 알려졌으며, 이를 기준으로 하면 토큰 판매 수수료만으로도 약 4억 달러 규모 수익이 발생할 수 있다는 계산이 나온다.

일부 분석에서는 트럼프 대통령이 약 157억5000만 개의 WLFI 토큰을 보유하고 있으며, 가족 보유 지분 가치는 당시 시세 기준 약 50억 달러 수준에 달하는 것으로 추산하기도 했다. 이러한 추정치에는 논란의 여지가 있지만, 암호화폐 관련 자산이 트럼프 일가의 주요 부(富) 원천 중 하나라는 점은 대체로 인정되고 있다.

백악관은 트럼프 대통령의 자산이 자녀들이 관리하는 신탁에 편입돼 있어 이해충돌 문제가 없다는 입장을 유지하고 있다. WLFI 측 역시 트럼프 대통령과 스티브 위트코프가 취임 이후 회사 운영이나 아리암 투자 거래에 관여하지 않았다고 설명했다.

그러나 비판론자들은 형식적 신탁 구조와 별개로 경제적 이해관계 자체는 여전히 존재한다고 주장한다. 특히 계약은 취임 직전 체결됐지만 실제 대금 지급은 취임 이후에도 이어졌고, WLFI 가치에 영향을 미칠 수 있는 규제 논의 역시 현 행정부 임기 동안 진행되고 있다는 점을 근거로 들고 있다.

이에 따라 이번 논란은 특정 인물의 의도 여부보다는 대통령 가족의 경제적 이익과 정부 정책이 구조적으로 연결돼 있는지 여부에 대한 문제로 확대되고 있다. 상원에서 클래리티 법안 심의가 본격화될수록 이러한 이해충돌 논란 역시 더욱 거세질 전망이다.

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