아서 헤이즈, 에테나 100만달러어치 매수… ENA 40% 이상 급등 가능성은?

비트멕스(BitMEX) 공동 창립자 아서 헤이즈가 다시 한 번 움직였다. 그는 최근 에테나(Ethena, ENA) 토큰을 100만 달러 어치 추가 매수하며, 지난 24시간 동안 ENA가 13% 이상 급등하는 데 기여했다. 현재 ENA는 하루 거래량이 16억 달러를 돌파하면서 시장의 강력한 관심을 받고 있다.

JUST IN: ARTHUR HAYES ADDS 2.16M $ENA TO WALLET, NOW HOLDS $3.73M IN TOKENS

온체인 분석가 엠버CN(EmberCN)에 따르면, 아서 헤이즈는 바이낸스(Binance), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 플로우데스크(Flowdesk) 등 세 가지 다른 채널을 통해 자금을 분산 투입하여 단 7시간 만에 216만 개의 ENA 토큰을 확보했다.

이번 ENA 매수는 그가 최근 집중하고 있는 이더리움 및 관련 생태계 자산 포트폴리오 확장 전략의 연장선으로 보인다. 실제로 그는 7월 중순 이후 이더리움(ETH), ENA, 에이브(AAVE), 리도(LDO), 이더파이(ETHFI), 그리고 밈코인 페페(PEPE)까지 포함해 총 1,250만 달러 이상을 투자해왔다.

현재 아서 헤이즈의 ENA 평균 매입가는 0.386 달러 수준이다. ENA가 현재 약 0.5435 달러에 거래되고 있는 점을 감안하면 헤이즈는 이미 상당한 미실현 수익을 올리고 있는 것으로 추정된다.

에테나 생태계의 대표 상품인 합성 달러 스테이블코인 USDe는 최근 일주일 만에 총 20억 달러 규모의 막대한 유입을 기록했다. 디지털 자산 분야의 저명한 분석가 악셀 비트블레이즈(Axel Bitblaze)에 따르면, 이같은 성장세는 USDe가 제공하는 연 10% 이자(APY)에 대한 수요 덕분이다.

$ENA is pumping like crazy right now, what’s actually going on ? 👇

– First, $USDe just pulled in nearly $2B in a week.

That’s insane. You don’t see that kind of inflow in this market unless something serious is cooking.

The main reason is sUSDe is paying 10% APY.

People are… pic.twitter.com/u31aAzFJzs

— Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) July 25, 2025