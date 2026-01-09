Coinspeaker

바이낸스 거래소, 은 선물 거래 허용…지난 1년간 150% 급등

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 파생상품 부문인 바이낸스 선물(Binance Futures)은 1월 7일 은(Silver) 무기한 선물을 출시하며, 암호화폐를 넘어선 거래 영역 확장의 일환으로 최대 50배 레버리지를 제공할 예정이다.

Jiwoo Jeong 작성자 Jiwoo Jeong
핵심 내용

  • 바이낸스(Binance)의 은 선물 계약은 USDT 결제 방식으로 운영되며, 최소 거래 단위는 5 USDT다.
  • 거래 기능으로는 4시간마다 적용되는 펀딩 수수료, 카피 트레이딩 지원, 그리고 비트코인(BTC) 등 암호화폐를 담보로 활용할 수 있는 멀티 자산 마진 옵션이 포함된다.
  • 이번 출시는 은 가격이 지난 1년간 150% 이상 급등했고, 2026년 들어서도 연초 이후 기준 13% 상승한 가운데 이뤄졌다.

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 파생상품 부문인 바이낸스 선물(Binance Futures)은 1월 7일 은(Silver) 선물 계약을 출시한다. 이는 디지털 자산을 넘어 귀금속으로 사업 영역을 확장하는 첫 대규모 행보다.

이번 은 선물은 기초자산을 실제로 보유하거나 만기일을 맞을 필요 없이 은 가격에 대한 레버리지 포지션을 취할 수 있도록 설계됐다. 바이낸스 발표에 따르면 해당 상품은 최대 50배 레버리지를 제공해, 투자자가 예치한 증거금보다 훨씬 큰 규모의 포지션을 운용할 수 있다.

이번 결정은 경쟁사들이 상품 포트폴리오 확대를 모색하는 흐름과 맞물린다. 코인베이스(Coinbase)는 암호화폐 거래를 넘어 주식 거래 등 다양한 금융 상품을 제공하며, 올인원 거래소로의 전환을 목표로 하고 있다.

바이낸스 은 선물 계약 구조 및 거래 조건

바이낸스의 은 무기한 선물은 테더(USDT) 스테이블코인을 증거금 및 결제 수단으로 사용하며, 최소 명목 거래 금액은 5 USDT다. 펀딩 수수료는 4시간마다 적용되며, 계약 가격을 현물 시장과 연동시키기 위해 ±2% 상한이 설정된다.

바이낸스는 해당 계약이 출시 후 24시간 이내에 선물 카피 트레이딩 대상에 포함될 것이라고 밝혔다. 또한 플랫폼의 멀티 자산 모드를 통해 USDT뿐 아니라 비트코인(BTC) 등 암호화폐를 담보로 제공할 수 있으며, 변동성 리스크 관리를 위해 리스크 관리 목적의 담보 가치 조정 기준이 적용된다.

이번 은 선물 출시는 바이낸스가 최근 도입한 금(Gold) 연동 무기한 선물에 이은 행보다. 2025년에는 비트코인과 암호화폐 시장 전반이 부진한 반면, 금과 은 같은 귀금속은 강한 산업 수요, 인플레이션 우려, 재정 불확실성을 배경으로 두드러진 성과를 거두며 블록버스터 투자 자산으로 부상했다.

2026년에 들어서면서 은은 이미 한층 더 강한 흐름을 보이고 있다. 1월 6일 은 가격은 온스당 80달러까지 급등했으며, 이에 따라 투자자들은 연초 이후 기준으로 약 13%의 수익률을 기록했다.

이 같은 거시 환경 속에서 테더(Tether)와 같은 다른 암호화폐 기업들도 금과 같은 귀금속 분야로 사업을 확장하고 있다. 테더는 1월 6일, 금 연동 토큰인 테더 골드(XAUT)를 위한 새로운 계정 단위인 ‘스쿠도(Scudo)’를 도입했다.

스쿠도는 소액 단위의 금 거래를 가능하게 하고, 금 표시 결제를 단순화하는 것을 목표로 한다. 테더에 따르면 1 스쿠도는 금 1트로이온스의 1/1000, 또는 이에 상응하는 XAUT 분할 단위를 의미한다.

