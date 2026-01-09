바이낸스 거래소, 은 선물 거래 허용…지난 1년간 150% 급등

핵심 내용

바이낸스(Binance)의 은 선물 계약은 USDT 결제 방식으로 운영되며, 최소 거래 단위는 5 USDT다.

거래 기능으로는 4시간마다 적용되는 펀딩 수수료, 카피 트레이딩 지원, 그리고 비트코인(BTC) 등 암호화폐를 담보로 활용할 수 있는 멀티 자산 마진 옵션이 포함된다.

이번 출시는 은 가격이 지난 1년간 150% 이상 급등했고, 2026년 들어서도 연초 이후 기준 13% 상승한 가운데 이뤄졌다.

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 파생상품 부문인 바이낸스 선물(Binance Futures)은 1월 7일 은(Silver) 선물 계약을 출시한다. 이는 디지털 자산을 넘어 귀금속으로 사업 영역을 확장하는 첫 대규모 행보다.

이번 은 선물은 기초자산을 실제로 보유하거나 만기일을 맞을 필요 없이 은 가격에 대한 레버리지 포지션을 취할 수 있도록 설계됐다. 바이낸스 발표에 따르면 해당 상품은 최대 50배 레버리지를 제공해, 투자자가 예치한 증거금보다 훨씬 큰 규모의 포지션을 운용할 수 있다.

이번 결정은 경쟁사들이 상품 포트폴리오 확대를 모색하는 흐름과 맞물린다. 코인베이스(Coinbase)는 암호화폐 거래를 넘어 주식 거래 등 다양한 금융 상품을 제공하며, 올인원 거래소로의 전환을 목표로 하고 있다.

바이낸스 은 선물 계약 구조 및 거래 조건

바이낸스의 은 무기한 선물은 테더(USDT) 스테이블코인을 증거금 및 결제 수단으로 사용하며, 최소 명목 거래 금액은 5 USDT다. 펀딩 수수료는 4시간마다 적용되며, 계약 가격을 현물 시장과 연동시키기 위해 ±2% 상한이 설정된다.

바이낸스는 해당 계약이 출시 후 24시간 이내에 선물 카피 트레이딩 대상에 포함될 것이라고 밝혔다. 또한 플랫폼의 멀티 자산 모드를 통해 USDT뿐 아니라 비트코인(BTC) 등 암호화폐를 담보로 제공할 수 있으며, 변동성 리스크 관리를 위해 리스크 관리 목적의 담보 가치 조정 기준이 적용된다.

이번 은 선물 출시는 바이낸스가 최근 도입한 금(Gold) 연동 무기한 선물에 이은 행보다. 2025년에는 비트코인과 암호화폐 시장 전반이 부진한 반면, 금과 은 같은 귀금속은 강한 산업 수요, 인플레이션 우려, 재정 불확실성을 배경으로 두드러진 성과를 거두며 블록버스터 투자 자산으로 부상했다.

2026년에 들어서면서 은은 이미 한층 더 강한 흐름을 보이고 있다. 1월 6일 은 가격은 온스당 80달러까지 급등했으며, 이에 따라 투자자들은 연초 이후 기준으로 약 13%의 수익률을 기록했다.

이 같은 거시 환경 속에서 테더(Tether)와 같은 다른 암호화폐 기업들도 금과 같은 귀금속 분야로 사업을 확장하고 있다. 테더는 1월 6일, 금 연동 토큰인 테더 골드(XAUT)를 위한 새로운 계정 단위인 ‘스쿠도(Scudo)’를 도입했다.

스쿠도는 소액 단위의 금 거래를 가능하게 하고, 금 표시 결제를 단순화하는 것을 목표로 한다. 테더에 따르면 1 스쿠도는 금 1트로이온스의 1/1000, 또는 이에 상응하는 XAUT 분할 단위를 의미한다.

