스트래티지, 기업 재무 자산 비트코인 매집 지속하며 2억 5,500만 달러 추가 매수

2026년 4월 27일 제출된 SEC 공시에 따르면, 스트래티지(Strategy)는 약 2억 5,500만 달러를 투입해 비트코인 약 3,376개를 추가 매수했다. 이번 매수 자금은 시장가 지분 발행(ATM) 프로그램을 통해 보통주 약 145만 주를 매각하여 조달했다. 이번 추가 취득으로 이 회사의 누적 보유량은 818,334 BTC로 늘어났으며, 총 취득 금액은 618억 1,000만 달러, 코인당 평균 단가는 75,537달러다.

이 수치는 비트코인의 고정 공급량인 2,100만 개의 약 3.9%에 해당한다. 매주 진행되는 이러한 매수는 현물 ETF 수요와 기업의 재무 자산 축적이 동시에 시장 유동성을 압박하는 시점에서 유통 물량을 추가로 제거하는 역할을 하고 있다.

Strategy has acquired 3,273 BTC for ~$255.0 million at ~$77,906 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 9.6% YTD 2026. As of 4/26/2026, we hodl 818,334 $BTC acquired for ~$61.81 billion at ~$75,537 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/HnXQ1OY6Yv — Michael Saylor (@saylor) April 27, 2026

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ATM 지분 프로그램으로 매수 자금 조달: 스트래티지의 비트코인 축적 메커니즘 작동 방식

해당 메커니즘은 다음과 같이 작동한다. 스트래티지는 등록된 시장가 발행(ATM) 프로그램을 통해 신규 발행된 보통주를 공개 시장에 매도하고, 그 수익금을 비트코인으로 전환하여 대차대조표에 영구적으로 보유한다. 4월 27일의 매수는 회사의 변동금리 우선주인 STRC 발행 수익금을 활용했던 최근 거래들과는 차이가 있다. 이번 매수는 전적으로 보통주 지분 희석을 통해 자금을 조달했다.

지난주의 경우 코인당 74,395달러에 34,164 BTC(총 25억 달러 이상)를 취득했으며, 이때는 STRC 수단에 더 크게 의존했다. 이전 보도와 같이, 스트래티지는 특정 시점에 가장 유리한 자금 조달 창구가 무엇인지와 관계없이 축적 속도를 유지하기 위해 다각적인 자본 채널을 구축해 왔다. 2026년 4월 한 달 동안의 매수액만 이미 총 64억 달러를 넘어섰다.

희석 주당 비트코인 증가율을 측정하는 스트래티지의 자체 지표인 ‘BTC 수익률(BTC Yield)’은 4월 27일 공시 기준 연초 대비 9.6%를 기록하며 직전 공시의 9.5%에서 상승했다. 이 수치는 전통적인 의미의 수익률이 아니라, 회사가 매수 자금 조달을 위해 지분을 계속 발행함에 따라 주당 비트코인 노출도가 얼마나 빠르게 확장되는지를 측정한다. 매입한 코인은 매도되지 않는다.

818,334 BTC와 줄어드는 유통량: 지속적인 기업 축적이 시장 구조에 미치는 영향

스트래티지의 보유량은 이제 다른 모든 상장 기업의 비트코인 재무 자산 합계액을 상당한 격차로 추월하여 직접적인 비교가 어려울 정도다. 일례로 게임스탑(GameStop)은 2026년 1월 31일 기준 4,710 BTC의 보유 포지션을 확인했다. 이는 기업들의 비트코인 채택 추세가 확산되고 있음을 보여주지만, 스트래티지의 규모에 비하면 여전히 일부분에 불과하다.

스트래티지의 축적 속도가 갖는 구조적 함의는 명확하다. 반감기 이후 현재 비트코인 채굴 발행량이 하루 약 450 BTC인 상황에서, 주당 2억 5,500만 달러 규모의 단일 매수는 일주일치 이상의 신규 공급량을 흡수한다. 현물 ETF 유입과 결합될 때, 기업 재무 자산의 프로그램 매수는 신규 코인이 생성되는 속도보다 더 빠르게 유통 공급량을 끌어오고 있다.

마이클 세일러 회장은 SEC 공시로 거래가 확인되기 몇 시간 전인 4월 26일, X를 통해 매수 예고를 게시했다. 그는 “The ₿eat Goes On”이라는 캡션과 함께 자신의 비트코인 축적 차트를 올렸다. 세일러 회장은 공시가 발표된 날 해당 플랫폼에서 팔로워 500만 명을 달성했다.

금 옹호론자인 피터 쉬프를 포함한 비판론자들은 부채와 지분을 동원한 이러한 축적 모델이 구조적으로 지속 불가능하다고 계속해서 지적하고 있다. 그러나 스트래티지의 대차대조표상으로는 이러한 주장이 자본 제공자들 사이에서 설득력을 얻고 있다는 증거가 아직 나타나지 않고 있다.

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