비트코인 ETF, 4주 연속 순유출… 비트코인 전망은?

비트코인(BTC) 현물 ETF들이 또 한 주 동안 대규모 자금 유출을 기록했다. 11월 17일부터 21일까지의 한 주 간 유출액은 약 12억 2,000만 달러에 달하며, 최근 4주간 누적 유출 규모는 총 43억 4,900만 달러로 집계됐다. 이는 사상 두 번째로 큰 4주 연속 순유출 기록이다.

리서치 플랫폼 소소밸류(SoSoValue)에 따르면, 이보다 더 큰 ETF 자금 유출은 지난 2025년 2월 중순부터 3월 중순 사이 발생한 48억 600만 달러 규모가 유일하다. 당시에도 시장 전반의 약세 흐름과 차익 실현 매물 등이 겹치며 자금 이탈이 집중됐다.

이번 유출은 비트코인 가격이 9만 달러 초반에서 지지력을 시험받는 시기와 맞물리며, 기관 투자자들의 리스크 회피 성향이 반영된 결과로 해석된다. 또한 일부 기관 투자자들이 스마트 머니 구간에서 비트코인을 선택하며 리스크 관리형 포트폴리오를 모색하고 있다는 분석도 있다.

NYDIG의 리서치 책임자인 Greg Cipolaro는 ETF로의 자금 유입과 디지털 자산 자금조달 수요가 과거 사이클에 상당한 영향을 미쳤다고 지적했다. 그는 이어 10월 초 대규모 매도 사태가 ETF 자금 유입을 유출로 전환시켰고, 그로 인해 스테이블코인 공급도 감소했다고 덧붙였다. 그는 “비트코인이 글로벌 자금 흐름, 시장의 취약성, 트레이더들의 매매 행동 등 더 넓은 요인에 의해 지도된다”고 설명했다.

비트코인은 주말 동안 82,000달러 선까지 하락했다. 그러나 이후 관심이 새로 유입되면서 현재 약 1.8% 상승해 87,221달러 선에서 거래되고 있다. 다만 지난 한 달 기준으로는 약 21% 하락한 상태다.

가격 하락과 대규모 ETF에서도 자금이 유출되고 있음에도 BTC의 전체 암호화폐 시장 점유율은 여전히 약 59%를 유지하고 있다. 이는 조정장 국면에서 트레이더들이 상대적으로 덜 위험한 자산으로 간주되는 비트코인으로 자금을 옮기는 경향이 반영된 결과다.

시장 압력 완화, 트레이더들은 바닥 다지기 주시중

연말 랠리를 노리는 시장 속에서 분석가들은 비트코인이 바닥을 다지기 위한 ‘첫 번째 실제 발걸음’을 내디뎠을 가능성이 있다고 전망한다. 매도 파동을 추적하는 ‘리스크-오프 신호(Risk-Off Signal)’가 빠르게 하락 중인 현상은 매도 압력 완화를 시사한다.

이와 유사한 대규모 매도 파동이 마지막으로 나타났을 당시, 비트코인은 이후 약 47%가 상승해 사상 최고가를 경신했다. 스위스블록(Swissblock) 분석가의 보고서에 따르면 이번 신호 하락이 과도한 매도세가 어느 정도 마무리 국면에 접어들었음을 나타내며, 이번 주 트레이더들의 매도 행동을 면밀히 주시해야 한다고 강조했다.

Bitcoin has taken its first real step toward forming a bottom. The Risk-Off Signal is dropping sharply, which tells us two things: selling pressure has eased, and the worst of the capitulation is likely behind us, for now. 👇https://t.co/Y2JTyqD93f pic.twitter.com/zjfkmVwCru — Swissblock (@swissblock__) November 24, 2025

지난 다수의 시장 사이클에서는 두 번째이자 규모가 더 작은 매도 파동이 나타난 뒤 매수세가 다시 시장을 장악하는 패턴이 자주 관찰됐다. 이러한 흐름은 현재 비트코인이 최근 저가권을 유지하며 단기적인 가격 통합 국면에 진입할 수 있다는 가능성을 제시한다.

비트코인, 박스권 장세 이어지나

한편 장기 보유자 지갑 흐름은 오래된 지갑에서 상당량의 매도세가 발생하고 있다. 이러한 패턴은 일반적으로 초기 투자자들이 수익 실현에 나서는 강세장 국면에 자주 나타난다.

Bitcoin long-term holder net position change | Source: CryptoQuant반면 단기 보유자 지갑 흐름을 추적한 차트에서는 신규 매수자들이 장기 보유자들의 매도 물량을 흡수하고 있는 모습으로 보인다. 이들은 시장이 빠르게 움직일 때 진입하는 경향이 있으며, 현재 포지션을 꾸준히 늘리고 있다.

크립토퀀트(CryptoQuant) 기고자에 따르면, 이 같은 구도는 반드시 단기 급락을 의미하지는 않지만 시중에 공급되는 물량이 많아지고 있음을 시사한다. 신규 수요자가 따라가지 못할 경우, 시장은 더 깊은 조정이나 횡보 국면으로 진입할 수 있다는 분석도 제기된다. 일부 전문가들은 이럴 경우 리스크 완화 후 ‘실제 반등 구간’으로 전환할 가능성이 크다고 본다. 따라서 단기적 횡보는 재진입 기회로도 볼 수 있다고 조언한다.