블랙록, 이더리움 매도하고 비트코인 매수 — ETH에는 압박 신호?

핵심 내용

블랙록(BlackRock)의 8,000만 달러(약 1,149억 원) 규모 이더리움(ETH) 매도가, 시장 전반의 청산 사태 속에서 이더리움 가격을 14% 끌어내렸다.

ETF 데이터에 따르면 투자자들은 이더리움에서 비트코인(BTC)으로 자금을 이동시켰지만, 온체인 스테이킹 예치금은 오히려 1억 1,400만 달러(약 1,636억 원) 급증했다.

이러한 스테이킹 흐름은 이더리움의 장기 성장 신뢰를 반영하며, 가격이 3,800달러(약 546만 원)선을 빠르게 회복하는 데 힘을 보탰다.

이더리움(ETH) 가격은 10월 11일 토요일 14% 급락해 3,800달러(약 546만 원)까지 떨어지며, 비트코인(BTC)의 7% 낙폭을 두 배로 웃돌았다. ETF 거래 데이터에 따르면, 블랙록(BlackRock)은 금요일 하루 동안 8,020만 달러(약 1,153억 5,200만 원) 규모의 이더리움을 순매도하며 ETH 매도세를 주도하는 동시에 비트코인(BTC) 보유량을 늘린 것으로 나타났다. 이러한 매도 압력은 트럼프 대통령의 중국 관세 부과 발표 이후 시장 불안이 가중된 시점과 맞물리며, 암호화폐 청산 속도를 높이고 ETH를 8월 3일 이후 최저치인 3,500달러(약 503만 원)까지 끌어내렸다.

파사이드 인베스터스(Farside Investors)에 따르면, 10월 10일 금요일 이더리움 ETF는 총 1억 7,400만 달러(약 2,504억 원)의 순유출을 기록했으며, 이 중 블랙록의 8,020만 달러(약 1,153억 원) 규모 매도가 가장 큰 비중을 차지했다. 반면 비트코인 ETF는 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 블랙록의 IBIT ETF는 7,400만 달러(약 1,062억 원)의 순유입을 기록해, 이날 비트코인 ETF 전체 순유출 규모를 400만 달러(약 57억 원) 수준으로 줄였다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록의 매매 동향은 투자자 심리에 큰 영향을 미치며, 이번 이더리움의 급락 역시 그 영향이 뚜렷하게 나타났다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 24시간 동안 이더리움 파생상품 시장에서 36억 4,000만 달러(약 5조 2,230억 원) 규모의 청산이 발생했으며, 롱/숏 비율은 0.94까지 하락했다. 이는 변동성이 커진 시장 상황에서 트레이더들이 이더리움 매수 포지션을 급히 정리하고 하락 포지션으로 전환했음을 보여준다.

스테이킹 수익률 수요, 단기 이더리움 가격 압박 완화 가능성

표면적으로 보면, 블랙록의 ETF 자산 재조정은 거시적 불확실성 속에서 기관투자자들이 이더리움보다 비트코인의 상대적 안정성을 선호했다는 신호로 해석될 수 있다. 그러나 온체인 데이터는 다른 흐름을 보여준다. 이더리움 비콘체인(Beacon Chain) 데이터에 따르면, 투자자들은 이더리움을 매도하기보다는 스테이킹 수익률을 노리는 쪽으로 이동하고 있는 것으로 나타났다.

밸리데이터 큐(Validator Queue) 데이터에 따르면, 금요일 기준 신규 스테이킹 대기 물량이 1,356,688 ETH 증가하며 진행 중인 총 스테이킹 예치량은 1,386,514 ETH에 달했다. 반면 출금 대기 물량은 2,389,032 ETH에서 2,357,676 ETH로 감소해, 스테이킹을 해제하려는 참여자가 줄어들었음을 보여준다.

총 스테이킹 예치량은 24시간 동안 29,826 ETH(약 1억 1,400만 달러·약 1,636억 원) 증가했으며, 이는 블랙록의 ETF 순유출액 8,020만 달러(약 1,153억 원)와 거의 일치하는 규모다. 같은 기간 출금량은 31,356 ETH(약 1억 1,900만 달러·약 1,707억 원) 감소한 것으로 나타났다.

이러한 흐름은 수익이 발생하지 않는 ETF 투자에서 온체인 스테이킹 포지션으로 자금이 재배분되고 있음을 시사하며, 이는 장기적으로 이더리움 네트워크의 보안성과 수동적 수익 창출 가능성에 대한 확신을 반영한다.

단기적으로는 트레이더들과 파생상품 투자자들이 시장 급변의 영향을 받았지만, 이더리움의 기본 네트워크 구조와 스테이킹 흐름은 여전히 견조한 모습을 보이고 있다. 현재 이더리움 가격은 일중 저점이었던 3,500달러(약 503만 원)에서 반등해 3,823달러(약 549만 9,000원) 수준을 회복했다. 비콘체인 스테이킹 계약으로의 꾸준한 자금 유입은 블랙록의 ETF 매도로 인한 단기 하방 압력을 완화할 수 있는 투자자 신뢰의 신호로 해석된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.